Провести день в окружении фантастических пейзажей и отдохнуть душой
Приглашаем полюбоваться великолепной горной природой Узбекистана! Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите знаменитое Чарвакское водохранилище, альпийские луга, леса и вершины-многотысячники.
Прокатитесь по канатной дороге, посетите место стоянки древних цивилизаций и понаблюдаете за жизнью горцев.
Прокатитесь по канатной дороге, посетите место стоянки древних цивилизаций и понаблюдаете за жизнью горцев.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Другой Узбекистан
Всего в 1,5 часах езды от Ташкента скрываются невероятные природные красоты. За один насыщенный день вы:
- Посетите горные курорты Амирсай и Чимган
- Прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь заснеженными вершинами
- Раскроете секреты древних наскальных рисунков «петроглифов» и отдохнёте в тени многовековых чинар
- Полюбуетесь Чарвакским водохранилищем с бирюзовой водой
- Увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшей души людьми
Мы расскажем о традициях, культуре и менталитете Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото и поделимся личными советами: что посмотреть в свободное время, в какие места съездить и где вкусно поесть.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 15 евро с человека, еда и напитки
- По желанию, в этих местах можно полетать на параплане — 40 евро с человека
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Всем привет! Я Шерзод, коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о ее культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.
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