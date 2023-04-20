Приглашаем полюбоваться великолепной горной природой Узбекистана! Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите знаменитое Чарвакское водохранилище, альпийские луга, леса и вершины-многотысячники. Прокатитесь по канатной дороге, посетите место стоянки древних цивилизаций и понаблюдаете за жизнью горцев.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Другой Узбекистан

Всего в 1,5 часах езды от Ташкента скрываются невероятные природные красоты. За один насыщенный день вы:

Посетите горные курорты Амирсай и Чимган

Прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь заснеженными вершинами

Раскроете секреты древних наскальных рисунков «петроглифов» и отдохнёте в тени многовековых чинар

Полюбуетесь Чарвакским водохранилищем с бирюзовой водой

Увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшей души людьми

Мы расскажем о традициях, культуре и менталитете Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото и поделимся личными советами: что посмотреть в свободное время, в какие места съездить и где вкусно поесть.

Организационные детали