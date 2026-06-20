Всего 1,5 часа в пути — и вы уже не в бурлящем Ташкенте, а в окружении гор. Наслаждаетесь их спокойствием, безмолвным величием и вечной красотой.
Мы посмотрим главные достопримечательности Чимганских гор и даже больше! Вы увидите лазурное Чарвакское водохранилище и прокатитесь на канатных дорогах всесезонного курорта Амирсай и горы Большой Чимган, отправитесь в небольшой поход к реке Чаткал.
Мы посмотрим главные достопримечательности Чимганских гор и даже больше! Вы увидите лазурное Чарвакское водохранилище и прокатитесь на канатных дорогах всесезонного курорта Амирсай и горы Большой Чимган, отправитесь в небольшой поход к реке Чаткал.
Описание экскурсии
Завораживающие горные пейзажи
Вы посетите самые яркие природные места в окрестностях Ташкента. В программе экскурсии:
- Всесезонный горный курорт Амирсай. Он знаменит не только своими горнолыжными трассами. но и прекрасными смотровыми площадками и тропинками для прогулок, к которым ведет благоустроенная канатная дорога с закрытыми кабинками. С них открываются завораживающие виды на окрестные горные пейзажи.
- Гора Большой Чимган — прямо на склоне горы устроена смотровая площадка, к которой ведёт открытая кресельная канатная дорога. Ей мы и воспользуемся, чтобы полюбоваться на окрестные заснеженные вершины.
Локации Национального Угам-Чаткальского парка:
- Водопад «Фата невесты» — по желанию и за доплату прогуляемся по ущелью к сказочному водопаду, чьи серебряные нити словно тонкое кружево прикрывают скальный массив.
- Водопад Пальтау — по желанию и за доплату проедем на внедорожнике или пройдём пешком по грунтовой дороге, чтобы отыскать водопад, спрятанный в уединенной горной долине. Мощный поток, бьющий с высоты 35 метров, завораживает своей силой и энергией.
- Древние чинары и петроглифы — осмотрим древние деревья возрастом от 450 до 850 лет и наскальные рисунки первобытных людей.
- Чарвакское водохранилище — вы полюбуетесь со смотровых площадок его бирюзовой гладью, окаймлённой кольцом гор. Всего нас ждут три смотровые, с каждой из которых водохранилище открывается с нового ракурса!
- Институт Солнца. По желанию посетим уникальное сооружение, построенное в наших горах — гелиокомплекс по изучению материалов при очень высоких температурах. Вы узнаете об истории и работе института, а после с обзорной площадки насладитесь окружающими горными пейзажами.
В завершение мы можем заехать перекусить в одно из многочисленных кафе около гор.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле или минивэне
- Можем взять национальные халаты для ваших красочных фотографий. О своём желании сообщите в переписке
- Дополнительные расходы: канатная дорога Амирсая — примерно $22 с чел., еда и напитки в кафе
- Поход к водопаду «Фата Невесты» недолгий, его осилит даже не привычный к горам человек. Стоимость поездки к водопаду «Фата Невесты»: + $30 к цене экскурсии за группу из 1-3 человек или + $10 за чел., если вас больше
- Поход к водопаду Пальтау — 3 км в одну сторону. Стоимость поездки к водопаду Пальтау:
+ $8 с чел. за внедорожник
+ $30 к цене экскурсии за группу из 1-3 человек или + $10 за чел., если вас больше
+ $1,5 экосбор — за въезд в национальный заповедник
- Поездка к Институту Солнца: +$30 за группу из 1-3 человек или + $10 за чел., если вас больше
- По желанию мастер-повар приготовит вам прямо в горах плов — после спуска с водопада вы сможете отведать свежеприготовленное блюдо традиционной узбекской кухни с изумительным видом на бурлящую горную реку. Приготовление оплачивается отдельно, заказ нужно сделать минимум за сутки до проведения экскурсии
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Вы можете забронировать несколько наших программ и получить скидку. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3640 туристов
Наша команда отличается высоким профессионализмом. Все мы владеем русским языком на уровне носителя, а для большинства он является родным. Предлагаем программы по всему Узбекистану, включая обзорные экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, треккинг в Чимганских горах и Заамине, поездки в Ферганскую долину.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 281 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Очень насыщенная программа, красота гор и озера, прекрасный гид - все это сделало наш день! Александр очень интересный человек, обладает глубокими познаниями по маршруту, обладает чувством юмора, доброжелательный в общении! Обязательно рекомендуем расширить заявленную программу посещением водопада. Спасибо огромное за прекрасный день в горах западного Тянь-Шаня!!!!!
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Отличная экскурсия в сопровождении гида Сергея! Сергей очень интересный рассказчик, отвечал на все вопросы касающиеся истории и обычаев, узнали много разных интересных фактов об Узбекистане. Посетили гору Чимган, прокатились на
+1
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Было прекрасное путешествие в горы через маковое поле. Александр, как и обещал, путешествие было незабываемым. Поднялись в горы, посмотрели водопады, посмотрели закат на водохранилище! Было много исторической и современной информации.
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О
прошла наша экскурсия в Тянь-Шань. С нами был гид Сергей. Незабываемые впечатления. Забрали нас вовремя,никаких опозданий. По программе посетили все что заявлено и дополнительно оплачивали водопады(об этом написано в описании программы). Сергей рассказывал какие-то интересные факты и исторические события не занудно,а очень интересно. Очень динамично прошел день,посетили все что хотели,пообедали. Лично у нас нет замечаний,получили ровно то,что и ожидали.
+1
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Были семьей 5 человек, перемещались на комфортном минивене с водителем и с гидом. Вижу это как большой плюс, тк Александр рассказывал много интересного по дороге. Всем очень понравилось, хотя не
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С
Горы прекрасны. Несмотря на дождливую погоду, были просветы, удалось подняться на Амирсай, погулять там. Виды необыкновенные. Когда подъехали к Чимгану, лило как из ведра, поэтому даже не стали выходить из машины. На водохранилище уже распогодилось, полюбовались этим рукотворным морем. Был очень вкусный обед. Посмотрели на наскальные рисунки, для сына это было очень интересно
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