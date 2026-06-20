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Ольга Отличная экскурсия! Очень насыщенная программа, красота гор и озера, прекрасный гид - все это сделало наш день! Александр очень интересный человек, обладает глубокими познаниями по маршруту, обладает чувством юмора, доброжелательный в общении! Обязательно рекомендуем расширить заявленную программу посещением водопада. Спасибо огромное за прекрасный день в горах западного Тянь-Шаня!!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья читать дальше уменьшить 2-х подъемниках, поразило нас красотой Чарвакское водохранилище, благодаря Сергею, он правильно распределил время, на смотрой встречали закат. Очень красиво! Особое внимание хочу обратить на водопады! Это что-то потрясающее! Путь к ним был не из легких, но это того стоило. Сергей помогал переправляться через речку в нескольких местах, страховал при спуске с горы. Спасибо ему огромное! Отлично пообедали в ресторане около Чимгана, опять же спасибо Сергею за рекомендацию. Вообщем все было супер! Рекомендую всем гида Сергея и эту экскурсию! Отличная экскурсия в сопровождении гида Сергея! Сергей очень интересный рассказчик, отвечал на все вопросы касающиеся истории и обычаев, узнали много разных интересных фактов об Узбекистане. Посетили гору Чимган, прокатились на +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия Было прекрасное путешествие в горы через маковое поле. Александр, как и обещал, путешествие было незабываемым. Поднялись в горы, посмотрели водопады, посмотрели закат на водохранилище! Было много исторической и современной информации. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга прошла наша экскурсия в Тянь-Шань. С нами был гид Сергей. Незабываемые впечатления. Забрали нас вовремя,никаких опозданий. По программе посетили все что заявлено и дополнительно оплачивали водопады(об этом написано в описании программы). Сергей рассказывал какие-то интересные факты и исторические события не занудно,а очень интересно. Очень динамично прошел день,посетили все что хотели,пообедали. Лично у нас нет замечаний,получили ровно то,что и ожидали. +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ксения читать дальше уменьшить всем было легко и комфортно карабкаться к водопаду и подниматься на открытой креселке. Программу обсудили заранее и адаптировали по ходу. Добавили катание на лошадях. Ожидания от путешествия оправдались на все 100%, потрясающие пейзажи и впечатления. Александр - приятный, спокойный и тактичный гид. Были семьей 5 человек, перемещались на комфортном минивене с водителем и с гидом. Вижу это как большой плюс, тк Александр рассказывал много интересного по дороге. Всем очень понравилось, хотя не Вам был полезен этот отзыв? Да Нет