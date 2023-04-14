Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день

Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на авто-пешеходной экскурсии

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Всего 1,5 часа в пути — и вы уже не в бурлящем Ташкенте, а в окружении гор. Наслаждаетесь их спокойствием, безмолвным величием и вечной красотой.

Я покажу вам главные места Чимганского района и даже больше! Вы увидите лазурное Чарвакское водохранилище и прокатитесь по канатной дороге к горе Большой Чимган. А также отправитесь в небольшой поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал.
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Чимганские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Завораживающие горные пейзажи

Вы посетите самые яркие природные места в окрестностях Ташкента. В программе экскурсии:

  • Гора Большой Чимган — прямо на склоне горы устроена смотровая площадка, к которой ведёт канатная дорога. Ей мы и воспользуемся, чтобы полюбоваться на окрестные заснеженные вершины.
  • Водопад «Фата невесты» и река Чаткал — по ущелью мы прогуляемся к сказочному водопаду, чьи серебряные нити словно тонкое кружево прикрывают скальный массив. А затем спустимся к старинному мосту у реки Чаткал, с которого ощущается вся мощь стиснутой скалами горной реки.
  • Чарвакское водохранилище — вы полюбуетесь со смотровой площадки его бирюзовой гладью, окаймлённой кольцом гор.

В завершение мы можем заехать перекусить в одно из многочисленных кафе около гор.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — от 7 евро с человека, еда и напитки в кафе
  • Поход к водопаду несложный и недолгий, его легко осилит даже не привычный к горам человек

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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