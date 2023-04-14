Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на авто-пешеходной экскурсии
Всего 1,5 часа в пути — и вы уже не в бурлящем Ташкенте, а в окружении гор. Наслаждаетесь их спокойствием, безмолвным величием и вечной красотой.
Я покажу вам главные места Чимганского района и даже больше! Вы увидите лазурное Чарвакское водохранилище и прокатитесь по канатной дороге к горе Большой Чимган. А также отправитесь в небольшой поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал.
Я покажу вам главные места Чимганского района и даже больше! Вы увидите лазурное Чарвакское водохранилище и прокатитесь по канатной дороге к горе Большой Чимган. А также отправитесь в небольшой поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Завораживающие горные пейзажи
Вы посетите самые яркие природные места в окрестностях Ташкента. В программе экскурсии:
- Гора Большой Чимган — прямо на склоне горы устроена смотровая площадка, к которой ведёт канатная дорога. Ей мы и воспользуемся, чтобы полюбоваться на окрестные заснеженные вершины.
- Водопад «Фата невесты» и река Чаткал — по ущелью мы прогуляемся к сказочному водопаду, чьи серебряные нити словно тонкое кружево прикрывают скальный массив. А затем спустимся к старинному мосту у реки Чаткал, с которого ощущается вся мощь стиснутой скалами горной реки.
- Чарвакское водохранилище — вы полюбуетесь со смотровой площадки его бирюзовой гладью, окаймлённой кольцом гор.
В завершение мы можем заехать перекусить в одно из многочисленных кафе около гор.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы: канатная дорога — от 7 евро с человека, еда и напитки в кафе
- Поход к водопаду несложный и недолгий, его легко осилит даже не привычный к горам человек
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ташкенте
Меня зовут Александр. Вожу групповые и индивидуальные туры в горы Узбекистана. Люблю их бесконечное разнообразие и величие, которое хочу показать всем гостям нашей страны. Главное правило, которым я руководствуюсь при проведении экскурсий в горах, — безопасность участников.Задать вопрос
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