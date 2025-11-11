Приглашаем вас на экскурсию по Коканду — городу, где прошлое оживает в каждом дворце и переулке.
Вы увидите величественный дворец Худояр-хана, прогуляетесь по старинному европейскому кварталу и посетите усыпальницу кокандских правителей.
Описание экскурсииПриглашаем вас в насыщенное однодневное путешествие «Из Ташкента в Коканд, Риштан и Маргилан» — маршрут, который откроет для вас сердце Ферганской долины, её историю, ремёсла и культуру. Этот день станет настоящим погружением в наследие Кокандского ханства и древних центров керамики и шёлка. В Коканде вас встретит Дворец Худояр-хана — роскошная резиденция последнего правителя ханства, поражающая своими размерами и восточной изысканностью. Прогуливаясь по его залам и дворам, вы узнаете о взлётах и падениях могущественного Худояр-хана. Далее экскурсия продолжится в Европейском квартале, где сохранилась атмосфера конца XIX века: широкие улицы, старинные дома и истории о жизни Коканда после вхождения в состав Российской империи. Вы посетите комплекс Джами с его резными колоннами и музеем прикладного искусства, а затем Квартальный центр Гузар и дом-музей Хамзы, в котором раскроется судьба поэта-просветителя. В медресе Нарбутабека и усыпальнице Дахма-и-Шахон оживёт история кокандских ханов. После Коканда маршрут продолжится в Риштан — город мастеров-керамистов. Здесь, в настоящем доме керамики, вы познакомитесь с традиционной технологией риштанской керамики: увидите, как изготавливают и расписывают посуду в знаменитых небесно-голубых и изумрудных оттенках. Это место, где ремесло живёт веками, и вы сможете приобрести уникальные изделия прямо из рук мастеров. Завершится путешествие в Маргилане, известном как центр производства шёлка. В кооперативном центре ремесленников вы познакомитесь с традицией маргиланских тканей: икатов и атласов. Мастера покажут процесс создания ткани от коконов до готового изделия, а вы сможете купить натуральный шёлк и авторские изделия. Этот день объединит в себе историю ханских дворцов, ремесленные традиции и атмосферу восточного базара. Вы увезёте с собой не только яркие впечатления, но и частичку Ферганской долины — в виде керамики и шёлка, созданных руками местных мастеров. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Худоярхана
- Европейский квартал
- Комплекс Джами
- Квартальный центр Гузар
- Дом музей Хамзы
- Медресе Нарбутабека
- Усыпальница правителей
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
