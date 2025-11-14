На этой прогулке по старой части Ташкента вы не просто увидите знаковые памятники — базар «Чорсу», медресе Кукельдаш, площадь Хазрати Имам и другие. Вы познакомитесь с историей города, его культурным наследием и традиционной архитектурой. Окунётесь в атмосферу древности и поймёте, что особенного в Ташкенте современном.

Центр исламской цивилизации. Его архитектура вдохновлена средневековыми памятниками Самарканда и Герата. А одна из ключевых задач — связь прошлого, настоящего и будущего.

Площадь Хазрати Имам — это историко-религиозный центр Ташкента, целый архитектурный ансамбль среди узких улочек и старинных махалле.

Мавзолей Каффал аш-Шаши 16 века — построен над могилой великого учёного и имама, в честь которого и названа площадь.

Медресе Барак-хан 16 века — некогда важный духовный и административный центр, ныне исторический памятник.

Медресе Муйи Муборак — здесь хранится знаменитый Коран Османа (7 век), одна из древнейших рукописей в мире, а также реликвия — волос пророка Мухаммеда.

Медресе Кукельдаш — одно из крупнейших медресе 16 века, сохранившихся в Центральной Азии. И один из важнейших памятников Ташкента.

Старая улочка Гульбазар — пример того, как в современном Ташкенте пытаются оживить историческую ткань города.

Базар «Чорсу» существует более 2 000 лет. Это не просто рынок, а живой музей восточной торговли. Тут можно почувствовать атмосферу Востока: торговаться, пробовать продукты, фотографировать красочные ряды.

Комплекс Сузук-Ота. Мавзолей и мечеть были построены в 1363-1364 годах по заказу Амира Темура.

И конечно, мы обсудим

Как Ташкент возник на Великом шелковом пути, его роль как торгового и культурного центра, как на него влияли разных эпох и народов

Религиозное наследие — важность исламских святынь, роль мечетей и духовных центров в жизни ташкентцев

Культурные традиции — ремёсла, базары, особенности быта

И многое другое!

Организационные детали