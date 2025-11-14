Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
На этой прогулке по старой части Ташкента вы не просто увидите знаковые памятники — базар «Чорсу», медресе Кукельдаш, площадь Хазрати Имам и другие. Вы познакомитесь с историей города, его культурным наследием и традиционной архитектурой. Окунётесь в атмосферу древности и поймёте, что особенного в Ташкенте современном.
Описание экскурсии
Центр исламской цивилизации. Его архитектура вдохновлена средневековыми памятниками Самарканда и Герата. А одна из ключевых задач — связь прошлого, настоящего и будущего.
Площадь Хазрати Имам — это историко-религиозный центр Ташкента, целый архитектурный ансамбль среди узких улочек и старинных махалле.
Мавзолей Каффал аш-Шаши 16 века — построен над могилой великого учёного и имама, в честь которого и названа площадь.
Медресе Барак-хан 16 века — некогда важный духовный и административный центр, ныне исторический памятник.
Медресе Муйи Муборак — здесь хранится знаменитый Коран Османа (7 век), одна из древнейших рукописей в мире, а также реликвия — волос пророка Мухаммеда.
Медресе Кукельдаш — одно из крупнейших медресе 16 века, сохранившихся в Центральной Азии. И один из важнейших памятников Ташкента.
Старая улочка Гульбазар — пример того, как в современном Ташкенте пытаются оживить историческую ткань города.
Базар «Чорсу» существует более 2 000 лет. Это не просто рынок, а живой музей восточной торговли. Тут можно почувствовать атмосферу Востока: торговаться, пробовать продукты, фотографировать красочные ряды.
Комплекс Сузук-Ота. Мавзолей и мечеть были построены в 1363-1364 годах по заказу Амира Темура.
И конечно, мы обсудим
Как Ташкент возник на Великом шелковом пути, его роль как торгового и культурного центра, как на него влияли разных эпох и народов
Религиозное наследие — важность исламских святынь, роль мечетей и духовных центров в жизни ташкентцев
Культурные традиции — ремёсла, базары, особенности быта
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия подходит для взрослых и детей любых возрастов
Дополнительные расходы: вход в Музей Корана — $5 за чел., обед в обжорных рядах Чорсу — примерно $7 за чел., вход в медресе Кукельдаш — $1 за чел.
Евгений — ваш гид в Ташкенте
Я — Евгений, сертифицированный гид по Ташкенту и юго-западному Тянь-Шаню. Провожу экскурсии с 2014 года. Я коренной житель солнечного Ташкента. Люблю свой город и его богатую историю — и на экскурсиях постараюсь влюбить в него и вас!
Ольга
14 ноя 2025
Гулять с Евгением по Ташкенту- это как с другом встретиться, которого долго не видел! Евгений очень внимательный: всем купил воды, постоянно интересовался, чего бы мы хотели ещё. Гид с огромной любовью рассказывал о Ташкенте. И Ташкент, и экскурсия с Евгением очень понравились. Всем рекомендую
Evgenii
3 ноя 2025
Прекрасная пешая экскурсия. Получили именно то, что хотели. Старый город во всей его красе и рынок Чорсу.
Гид смог заинтересовать и время пролетело незаметно. В следующий приезд обязательно буду бронировать экскурсии у Евгения