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мамой остались очень довольны. Показал откуда будут лучшие кадры, давал время на фотографии. Выбирал места с лучшими видами. Когда у мамы уже не было сил он её уговаривал сходить посмотреть ещё пару мест и уговорил) Он так искренне хотел показать нам всё и сделать так, чтобы мы остались довольны. Мы, конечно, вымотались, оно того стоило. Игорь рассказал нам, где лучше купить клубнику в дорогу. Экскурсию 100% рекомендую, Тянь-Шань стоит увидеть. Эти горы просто великолепны, я просто стояла и наслаждалась видами, не могла налюбоваться. Хотелось фотографировать каждый кусочек, но фото не передает всю красоту.