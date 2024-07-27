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Лучший выборПутешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
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122€92 за всё до 4 чел.
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Индивидуальная
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Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
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Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 июля 2024Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на 2х канатных дорогах, дал
- ИИрина26 июля 2024Отличная экскурсия. Емкая по содержанию. Масса впечатлений, особенно от старой канатки). Думаю, эта экскурсия была лучшей, что мы видели в Ташкенте.
- ННаталья26 июля 2024Утром за нами к отелю приехал экскурсовод Игорь, очаровательный мужчина, который всю дорогу рассказывал нам истории про город. Мы с
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Однодневные»
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