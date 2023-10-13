По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия

Познакомиться с историей и достопримечательностями Ташкента во время поездки в отель или аэропорт

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Ответы на вопросы
Если вы приехали в Ташкент совсем ненадолго или решили скоротать время перед рейсом, предлагаем изучить город в экспресс-формате.

Успеем увидеть колоритный восточный базар, древние и современные районы, крупнейший Центр плова в Узбекистане и другие культовые места.

Вы познакомитесь с историей столицы, сделаете фотографии, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортная поездка на вокзал или в аэропорт

Мы встретимся в удобной для вас точке города и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями. Путешествовать будем на комфортабельном легковом автомобиле. Затем вас отвезут на вокзал или в аэропорт.

Экскурсия по главным объектам

Вместе с вами мы разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы открыли для себя как можно больше визитных карточек Ташкента. Вы увидите мечеть Хаст Имам, деловой центр Ташкент-сити, Ташкентскую телебашню. Прогуляетесь по колоритному базару Чорсу, скверу Амира Темура, Площади Независимости и другим известным местам Ташкента. А ещё попробуете разные виды плова в одном из самых больших плов-центров Узбекистана — «Беш-Казан». В поездке гид поделится увлекательными историями и поможет сделать фотографии в самых живописных локациях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей дружной команды
  • Входные билеты в городские достопримечательности не входят в стоимость и приобретаются на месте в кассах (примерная сумма 5-10 $ за человека)
  • Можем организовать трансфер по любым направлениям в Узбекистане (за дополнительную плату)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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