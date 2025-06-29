Если у вас мало времени в Ташкенте или вы ждёте рейс, этот трансфер с обзорной экскурсией идеально подойдёт.За короткое время вы успеете посетить колоритный восточный базар, древние и современные районы,

крупнейший Центр плова в Узбекистане и другие культовые места. Вы познакомитесь с историей столицы, сделаете фотографии, а затем вас отвезут в нужный аэропорт или на вокзал. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, а гид поделится увлекательными историями и поможет сделать лучшие снимки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Комфортная поездка на вокзал или в аэропорт

Мы встретимся в удобной для вас точке города и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями. Путешествовать будем на комфортабельном легковом автомобиле. Затем вас отвезут на вокзал или в аэропорт.

Экскурсия по главным объектам

Вместе с вами мы разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы открыли для себя как можно больше визитных карточек Ташкента. Вы увидите мечеть Хаст Имам, деловой центр Ташкент-сити, Ташкентскую телебашню. Прогуляетесь по колоритному базару Чорсу, скверу Амира Темура, Площади Независимости и другим известным местам Ташкента. А ещё попробуете разные виды плова в одном из самых больших плов-центров Узбекистана — «Беш-Казан». В поездке гид поделится увлекательными историями и поможет сделать фотографии в самых живописных локациях.

Организационные детали