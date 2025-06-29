Мои заказы

По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия

Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Если у вас мало времени в Ташкенте или вы ждёте рейс, этот трансфер с обзорной экскурсией идеально подойдёт.

За короткое время вы успеете посетить колоритный восточный базар, древние и современные районы,
читать дальшеуменьшить

крупнейший Центр плова в Узбекистане и другие культовые места.

Вы познакомитесь с историей столицы, сделаете фотографии, а затем вас отвезут в нужный аэропорт или на вокзал.

Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, а гид поделится увлекательными историями и поможет сделать лучшие снимки

5
3 отзыва

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 📸 Увлекательная экскурсия
  • 🍲 Вкусный плов
  • 🏙️ Визитные карточки Ташкента
  • 📚 Интересные истории от гида
  • 🛫 Удобный трансфер в аэропорт или на вокзал
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Хаст Имам
  • Ташкент-сити
  • Ташкентская телебашня
  • Базар Чорсу
  • Сквер Амира Темура
  • Площадь Независимости
  • Центр плова «Беш-Казан»

Описание трансфер

Комфортная поездка на вокзал или в аэропорт

Мы встретимся в удобной для вас точке города и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями. Путешествовать будем на комфортабельном легковом автомобиле. Затем вас отвезут на вокзал или в аэропорт.

Экскурсия по главным объектам

Вместе с вами мы разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы открыли для себя как можно больше визитных карточек Ташкента. Вы увидите мечеть Хаст Имам, деловой центр Ташкент-сити, Ташкентскую телебашню. Прогуляетесь по колоритному базару Чорсу, скверу Амира Темура, Площади Независимости и другим известным местам Ташкента. А ещё попробуете разные виды плова в одном из самых больших плов-центров Узбекистана — «Беш-Казан». В поездке гид поделится увлекательными историями и поможет сделать фотографии в самых живописных локациях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей дружной команды
  • Входные билеты в городские достопримечательности не входят в стоимость и приобретаются на месте в кассах (примерная сумма 5-10 $ за человека)
  • Можем организовать трансфер по любым направлениям в Узбекистане (за дополнительную плату)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед
Джамшед — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1109 туристов
Мы — команда профессиональных гидов в Узбекистане. Уже много лет мы организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту городов и природы, покажем гостеприимство местных жителей, познакомим с древними ремёслами и национальной кухней. Будет интересно и душевно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Наталья
Экскурсия очень понравилась - гид был очень компетентный, много рассказывал о городе и истории. Экскурсия заняла 5 часов - были транзитом.. Машина была очень удобная. Приедем в узбекистан еще раз.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Все прошло отлично. Интересный и познавательный маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Всё было отлично организовано!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии на «По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия»

Не скучайте в аэропорту Ташкента
На машине
4 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Не скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 03:00
Завтра в 01:30
от $129 за всё до 3 чел.
Ташкент: индивидуальная обзорная экскурсия по городу за 5 часов
На машине
5 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ташкент: индивидуальная обзорная экскурсия по городу за 5 часов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00, 13:00 и 17:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 4 чел.
Афросияб трансфер Ташкент-Самарканд поездом (или обратно)
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Афросияб трансфер Ташкент-Самарканд поездом (или обратно)
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:24
Завтра в 07:24
$85 за всё до 15 чел.
Трансфер в Ташкенте
На машине
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Ташкенте
Начало: По договоренности
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
$40 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте
от $185 за экскурсию