Если вы приехали в Ташкент совсем ненадолго или решили скоротать время перед рейсом, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Успеем увидеть колоритный восточный базар, древние и современные районы, крупнейший Центр плова в Узбекистане и другие культовые места. Вы познакомитесь с историей столицы, сделаете фотографии, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортная поездка на вокзал или в аэропорт

Мы встретимся в удобной для вас точке города и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями. Путешествовать будем на комфортабельном легковом автомобиле. Затем вас отвезут на вокзал или в аэропорт.

Экскурсия по главным объектам

Вместе с вами мы разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы открыли для себя как можно больше визитных карточек Ташкента. Вы увидите мечеть Хаст Имам, деловой центр Ташкент-сити, Ташкентскую телебашню. Прогуляетесь по колоритному базару Чорсу, скверу Амира Темура, Площади Независимости и другим известным местам Ташкента. А ещё попробуете разные виды плова в одном из самых больших плов-центров Узбекистана — «Беш-Казан». В поездке гид поделится увлекательными историями и поможет сделать фотографии в самых живописных локациях.

Организационные детали