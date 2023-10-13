Познакомиться с историей и достопримечательностями Ташкента во время поездки в отель или аэропорт
Успеем увидеть колоритный восточный базар, древние и современные районы, крупнейший Центр плова в Узбекистане и другие культовые места.
Вы познакомитесь с историей столицы, сделаете фотографии, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал.
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Описание
Что вас ожидает
Комфортная поездка на вокзал или в аэропорт
Мы встретимся в удобной для вас точке города и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями. Путешествовать будем на комфортабельном легковом автомобиле. Затем вас отвезут на вокзал или в аэропорт.
Экскурсия по главным объектам
Вместе с вами мы разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы открыли для себя как можно больше визитных карточек Ташкента. Вы увидите мечеть Хаст Имам, деловой центр Ташкент-сити, Ташкентскую телебашню. Прогуляетесь по колоритному базару Чорсу, скверу Амира Темура, Площади Независимости и другим известным местам Ташкента. А ещё попробуете разные виды плова в одном из самых больших плов-центров Узбекистана — «Беш-Казан». В поездке гид поделится увлекательными историями и поможет сделать фотографии в самых живописных локациях.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей дружной команды
- Входные билеты в городские достопримечательности не входят в стоимость и приобретаются на месте в кассах (примерная сумма 5-10 $ за человека)
- Можем организовать трансфер по любым направлениям в Узбекистане (за дополнительную плату)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.