Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте
Вас ждет увлекательное путешествие в Паркентский район Ташкентской области, где на высоте 1100 метров над уровнем моря расположен Институт «Физика-Солнце».
Вы увидите одну из двух в мире Больших солнечных печей, достигающую мощности в 700 киловатт и температуры до 3000 градусов.
Экскурсия раскроет перед вами секреты солнечной энергетики, позволит оценить масштабы гелиостатного поля с 12090 зеркалами и даст возможность насладиться великолепными видами на Чаткальский хребет. Не забудьте удобную обувь и одежду для комфортного исследования этого удивительного места
Вы увидите одну из двух в мире Больших солнечных печей, достигающую мощности в 700 киловатт и температуры до 3000 градусов.
Экскурсия раскроет перед вами секреты солнечной энергетики, позволит оценить масштабы гелиостатного поля с 12090 зеркалами и даст возможность насладиться великолепными видами на Чаткальский хребет. Не забудьте удобную обувь и одежду для комфортного исследования этого удивительного места
Ближайшие даты:
28
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Что вас ожидает:
- Солнечная лаборатория в горах
- Лес "Сукок"
- Обед в горах
Описание
Что вас ожидает: Отражение солнечных идей: Инновации Института «Физика-Солнце» Институт «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан (Институт Солнца) расположен в Паркентском районе Ташкентской области, в 45 км. от Ташкента, на высоте 1100 м. в предгорьях Тянь-Шаня. На территории института располагается уникальный научный объект — Большая солнечная печь мощностью 700 киловатт. Таких объектов в мире всего 2: один находится во Франции, второй — в Узбекистане. Гелиокомплекс был построен в 1980-х годах для наблюдения за Солнцем, экспериментальных исследований и разработок в области использования солнечной энергии. Место для строительства было выбрано с учетом множества факторов: близость к столице, чистый горный воздух, предгорная возвышенность, сейсмоустойчивость единого скального массива в этой точке, оптимальные метеорологические условия, количество солнечных дней — около 280 в год. Большая солнечная печь — это сложнейший комплекс с автоматическими системами управления, состоящий из гелиостатного поля, гелиоконцентратора и технологической башни. Гелиостатное поле представляет собой зеркальные сооружения из 62 гелиостатов, размещенных в шахматном порядке на пологом склоне горы напротив гигантского концентратора. Каждый гелиостат состоит из 195 плоских зеркальных элементов, которые направляют лучи на концентратор. Положение гелиостатов автоматически регулируется специальными датчиками, которые следят за движением солнца. Площадь отражающей поверхности гелиостатного поля внушительная — более 3000 м², а общее количество зеркал — 12090! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день в 09 00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Проживание и другие расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 09 00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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