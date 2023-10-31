Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес

Посетить сразу 3 достопримечательности Ташкентской области за 1 день на автомобильной экскурсии

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Предлагаю вам поездку к 3 достопримечательностям Паркентского района Ташкентской области — Институту Солнца (Гелиостанции), живописной мечети Хазрат Али Бува, расположенной в горном посёлке Кумышкан, и хвойному лесу у посёлка Сукок.

Вы насладитесь горными пейзажами, окунётесь в историю Узбекистана и поймёте, как работают огромные солнечные печи.
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
8
ноя
10
ноя
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Институт Солнца

Первым делом отправимся на Гелиостанцию. Это уникальный научный комплекс по изучению материалов при очень высоких температурах. Его основная часть — солнечная печь мощностью в 1 мегаватт, которая включает в себя 62 гелиостата. Вы узнаете об истории и работе института, а после с обзорной площадки насладитесь окружающими горными пейзажами.

Мечеть Хазрат Али Бува

Одно из самых живописных мест Ташкентской области — посёлок Кумышкан. Он знаменит мечетью Хазрат Али Бува, которая названа так в честь потомка пророка. Мы осмотрим саму мечеть и сфотографируемся у древней чинары, что растет на её территории. Также можно будет попробовать воду из святого источника.

Сукок

Это кусочек хвойного леса в горах Узбекистана. Мы прогуляемся по удобным дорожкам, пройдём до абрикосовой рощи, посидим на скамейках, спустимся к гроту и источнику — Чашме. Территория заповедника обустроена, так что прогулка не будет в тягость никому, а самые сильные смогут подняться выше по горному хребту. По желанию после прогулки отведаем местный шашлык, за которым приезжают специально из Ташкента.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. По запросу предоставлю детское кресло.
  • Дополнительные расходы: экскурсионный сбор в Институт Солнца (€4,3), экосбор на входе в Сукок (€1,2). Обед в кафе — по желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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