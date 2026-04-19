Предлагаем вам поездку сразу к 3 достопримечательностям Паркентского района Ташкентской области — Институту Солнца (Гелиостанции), живописной мечети Хазрат Али Бува, расположенной в горном посёлке Кумышкан, и хвойному лесу у посёлка Сукок. Вы насладитесь горными пейзажами, окунётесь в историю Узбекистана и поймёте, как работают огромные солнечные печи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Институт Солнца

Первым делом отправимся на Гелиостанцию. Это уникальный научный комплекс по изучению материалов при очень высоких температурах. Его основная часть — солнечная печь мощностью в 1 мегаватт, которая включает в себя 62 гелиостата. Вы узнаете об истории и работе института, а после с обзорной площадки насладитесь окружающими горными пейзажами.

Мечеть Хазрат Али Бува

Одно из самых живописных мест Ташкентской области — посёлок Кумышкан. Он знаменит мечетью Хазрат Али Бува, которая названа так в честь потомка пророка. Мы осмотрим саму мечеть и сфотографируемся у древней чинары, что растет на её территории. Также можно будет попробовать воду из святого источника.

Сукок

Это кусочек хвойного леса в горах Узбекистана. Мы прогуляемся по удобным дорожкам, пройдём до абрикосовой рощи, посидим на скамейках, спустимся к гроту и источнику — Чашме. Территория заповедника обустроена, так что прогулка не будет в тягость никому, а самые сильные смогут подняться выше по горному хребту. По желанию после прогулки отведаем местный шашлык, за которым приезжают специально из Ташкента.

Организационные детали