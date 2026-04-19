Вы насладитесь горными пейзажами, окунётесь в историю Узбекистана и поймёте, как работают огромные солнечные печи.
Описание экскурсии
Институт Солнца
Первым делом отправимся на Гелиостанцию. Это уникальный научный комплекс по изучению материалов при очень высоких температурах. Его основная часть — солнечная печь мощностью в 1 мегаватт, которая включает в себя 62 гелиостата. Вы узнаете об истории и работе института, а после с обзорной площадки насладитесь окружающими горными пейзажами.
Мечеть Хазрат Али Бува
Одно из самых живописных мест Ташкентской области — посёлок Кумышкан. Он знаменит мечетью Хазрат Али Бува, которая названа так в честь потомка пророка. Мы осмотрим саму мечеть и сфотографируемся у древней чинары, что растет на её территории. Также можно будет попробовать воду из святого источника.
Сукок
Это кусочек хвойного леса в горах Узбекистана. Мы прогуляемся по удобным дорожкам, пройдём до абрикосовой рощи, посидим на скамейках, спустимся к гроту и источнику — Чашме. Территория заповедника обустроена, так что прогулка не будет в тягость никому, а самые сильные смогут подняться выше по горному хребту. По желанию после прогулки отведаем местный шашлык, за которым приезжают специально из Ташкента.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле или минивэне
- Дополнительные расходы: экскурсионный сбор в Институт Солнца ($5), экосбор на входе в Сукок ($2). Обед в кафе — по желанию
- Вы можете забронировать несколько наших программ и получить скидку. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Путешествуя, видишь негородскую жизнь людей,
Светлана очень внимательный интересный гид с собственным огромным опытом путешествий и походов. Очень жаль, что была пасмурная погода, но это нисколько не испортило общее впечатление от поездки.
Масштаб института солнца просто завораживает, ну к природа заповедника в самое сердечко
Впечатления остались только самые замечательные и приятные: не только насладились видами (и вкусным обедом), но и узнали о работе института Солнца, местных легендах.
Очень советую к посещению!
Институт солнца просто огонь! В лес не попали из-за погоды, не проехать не пройти было, но все рано настроение отличное!