Посетить сразу 3 достопримечательности Ташкентской области за 1 день на автомобильной экскурсии
Вы насладитесь горными пейзажами, окунётесь в историю Узбекистана и поймёте, как работают огромные солнечные печи.
окт
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Институт Солнца
Первым делом отправимся на Гелиостанцию. Это уникальный научный комплекс по изучению материалов при очень высоких температурах. Его основная часть — солнечная печь мощностью в 1 мегаватт, которая включает в себя 62 гелиостата. Вы узнаете об истории и работе института, а после с обзорной площадки насладитесь окружающими горными пейзажами.
Мечеть Хазрат Али Бува
Одно из самых живописных мест Ташкентской области — посёлок Кумышкан. Он знаменит мечетью Хазрат Али Бува, которая названа так в честь потомка пророка. Мы осмотрим саму мечеть и сфотографируемся у древней чинары, что растет на её территории. Также можно будет попробовать воду из святого источника.
Сукок
Это кусочек хвойного леса в горах Узбекистана. Мы прогуляемся по удобным дорожкам, пройдём до абрикосовой рощи, посидим на скамейках, спустимся к гроту и источнику — Чашме. Территория заповедника обустроена, так что прогулка не будет в тягость никому, а самые сильные смогут подняться выше по горному хребту. По желанию после прогулки отведаем местный шашлык, за которым приезжают специально из Ташкента.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. По запросу предоставлю детское кресло.
- Дополнительные расходы: экскурсионный сбор в Институт Солнца (€4,3), экосбор на входе в Сукок (€1,2). Обед в кафе — по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.