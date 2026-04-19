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Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес

Посетить сразу 3 достопримечательности Ташкентской области за 1 день на автомобильной экскурсии
Предлагаем вам поездку сразу к 3 достопримечательностям Паркентского района Ташкентской области — Институту Солнца (Гелиостанции), живописной мечети Хазрат Али Бува, расположенной в горном посёлке Кумышкан, и хвойному лесу у посёлка Сукок.

Вы насладитесь горными пейзажами, окунётесь в историю Узбекистана и поймёте, как работают огромные солнечные печи.
5
17 отзывов
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес

Описание экскурсии

Институт Солнца

Первым делом отправимся на Гелиостанцию. Это уникальный научный комплекс по изучению материалов при очень высоких температурах. Его основная часть — солнечная печь мощностью в 1 мегаватт, которая включает в себя 62 гелиостата. Вы узнаете об истории и работе института, а после с обзорной площадки насладитесь окружающими горными пейзажами.

Мечеть Хазрат Али Бува

Одно из самых живописных мест Ташкентской области — посёлок Кумышкан. Он знаменит мечетью Хазрат Али Бува, которая названа так в честь потомка пророка. Мы осмотрим саму мечеть и сфотографируемся у древней чинары, что растет на её территории. Также можно будет попробовать воду из святого источника.

Сукок

Это кусочек хвойного леса в горах Узбекистана. Мы прогуляемся по удобным дорожкам, пройдём до абрикосовой рощи, посидим на скамейках, спустимся к гроту и источнику — Чашме. Территория заповедника обустроена, так что прогулка не будет в тягость никому, а самые сильные смогут подняться выше по горному хребту. По желанию после прогулки отведаем местный шашлык, за которым приезжают специально из Ташкента.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле или минивэне
  • Дополнительные расходы: экскурсионный сбор в Институт Солнца ($5), экосбор на входе в Сукок ($2). Обед в кафе — по желанию
  • Вы можете забронировать несколько наших программ и получить скидку. Подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3649 туристов
Наша команда отличается высоким профессионализмом. Все мы владеем русским языком на уровне носителя, а для большинства он является родным. Предлагаем программы по всему Узбекистану, включая обзорные экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, треккинг в Чимганских горах и Заамине, поездки в Ферганскую долину.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
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3
2
1
Анна
Брали экскурсию ради Института Солнца, очень понравилось! Александр хорошо рассказал историю места, а также показал остальные достопримечательности - мечеть и лес Сукок. Программа очень насыщенная и полна ярких открыточных видов.
Брали экскурсию ради Института Солнца, очень понравилось! Александр хорошо рассказал историю места, а также показал остальные
Брали экскурсию ради Института Солнца, очень понравилось! Александр хорошо рассказал историю места, а также показал остальные
Брали экскурсию ради Института Солнца, очень понравилось! Александр хорошо рассказал историю места, а также показал остальные
Брали экскурсию ради Института Солнца, очень понравилось! Александр хорошо рассказал историю места, а также показал остальные
Брали экскурсию ради Института Солнца, очень понравилось! Александр хорошо рассказал историю места, а также показал остальные
Брали экскурсию ради Института Солнца, очень понравилось! Александр хорошо рассказал историю места, а также показал остальные
Брали экскурсию ради Института Солнца, очень понравилось! Александр хорошо рассказал историю места, а также показал остальные
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Мария
Институт Физика-Солнце - это, с моей точки зрения, must have visited! Это надо видеть, чуть-чуть потрогать и сохранить в себе, как одно из проявлений научных чудес.
Путешествуя, видишь негородскую жизнь людей,
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потрясающие виды, а сколько всего интересного растёт и приятно пахнет. Мечеть красива, но дорога к ней ещё прекрасней.
И в заключение биосферный заповедник, запущенный, но все ещё заросший соснами, елями и множеством других деревьев. Гулять можно долго, есть и лёгкие пути и поизвилистей.
Это был отличный день, особенно в качестве предварительного перед поездкой в горы, Амирсай и пр.
Александр - отличный гид, Зайнуддин - приятный водитель. Все прошло ровно по программе, и сверху была спелая вишня с дерева:)

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Л
Увлекательная и интересная экскурсия. Были вдвоем, встретили у гостинницы, был водитель и замечательный гид Александр. Очень красочный рассказ, виды отличные, такое вы нигде не увидите. Рекомендую от души!
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ЕКАТЕРИНА
Изначально все пошло не так, и экскурсия была под угрозой срыва, но организатор исправил все шероховатости и мы поехали.
Светлана очень внимательный интересный гид с собственным огромным опытом путешествий и походов. Очень жаль, что была пасмурная погода, но это нисколько не испортило общее впечатление от поездки.
Масштаб института солнца просто завораживает, ну к природа заповедника в самое сердечко
Изначально все пошло не так, и экскурсия была под угрозой срыва, но организатор исправил все шероховатости и мы поехали.
Изначально все пошло не так, и экскурсия была под угрозой срыва, но организатор исправил все шероховатости и мы поехали.
Изначально все пошло не так, и экскурсия была под угрозой срыва, но организатор исправил все шероховатости и мы поехали.
Изначально все пошло не так, и экскурсия была под угрозой срыва, но организатор исправил все шероховатости и мы поехали.
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Д
Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!
Впечатления остались только самые замечательные и приятные: не только насладились видами (и вкусным обедом), но и узнали о работе института Солнца, местных легендах.
Очень советую к посещению!
Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!
Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!
Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!
Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!
Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!
Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!
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Т
Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму.
Институт солнца просто огонь! В лес не попали из-за погоды, не проехать не пройти было, но все рано настроение отличное!
Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму.
Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму.
Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму.
Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму.
Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму.
Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму.
Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму.
Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму.
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