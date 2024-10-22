Цель этого путешествия - познакомиться с Узбекистаном. Маршрут включает посещение гелиокомплекса «Солнце», где можно наблюдать за солнечной активностью, и экскурсию по музею геологии. Далее путь лежит к Чимганским горам, озеру Чарвак и петроглифам Ходжикента. По дороге запланирована дегустация сукокской самсы, приготовленной по древнему рецепту. Экскурсия обещает многовековую историю, невероятные панорамы и уникальные вкусы

Описание экскурсии

09:00 — выезжаем из Ташкента

10:00 — Институт Солнца на высоте 1100 м над уровнем моря. Его главная достопримечательность — солнечная обсерватория, где можно наблюдать за светилом и изучать его активность. Экскурсия по гелиокомплексу и здешнему музею геологии займёт примерно 1,5 часа

11:30 — по желанию заедем в чайхану на дегустацию сукокской самсы с добавлением 7 горных трав по рецепту древних кочевых народов. Подаётся горячей с зелёным чаем

12:00 — отправление в сторону Чимганских гор

13:00 — канатка Амирсай. Поднимемся к вершинам Чаткальского хребта и полюбуемся потрясающими видами вокруг

14:30 — смотровая площадка озера Чарвак. Насладимся пронзительно бирюзовым цветом воды и впечатляющими видами с обрыва

15:00 — канатка Чиноркент, с которой также открываются великолепные панорамы гор. Недалеко от канатной дороги находятся древние петроглифы Ходжикента, водопад и вековые платаны — мы их тоже посетим

18:00 — отправление в Ташкент

19:00 — прибытие в Ташкент

Время примерное и может незначительно меняться в зависимости от обстоятельств в поездке.

Организационные детали