От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган

Путешествие начинается с посещения Института Солнца, где можно изучить солнечную активность. Затем вас ждут Чимганские горы, озеро Чарвак и древние петроглифы
Цель этого путешествия - познакомиться с Узбекистаном.

Маршрут включает посещение гелиокомплекса «Солнце», где можно наблюдать за солнечной активностью, и экскурсию по музею геологии. Далее путь лежит к Чимганским горам, озеру Чарвак и петроглифам Ходжикента. По дороге запланирована дегустация сукокской самсы, приготовленной по древнему рецепту. Экскурсия обещает многовековую историю, невероятные панорамы и уникальные вкусы
5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Институт Солнца и солнечная обсерватория
  • 🏔 Чимганские горы и канатные дороги
  • 🌊 Озеро Чарвак и смотровая площадка
  • 🍽 Дегустация сукокской самсы
  • 🗿 Древние петроглифы Ходжикента
    • От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган
    От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган
    От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

    Что можно увидеть

  • Институт Солнца
  • Чимганские горы
  • Озеро Чарвак
  • Петроглифы Ходжикента

    • Описание экскурсии

    09:00 — выезжаем из Ташкента
    10:00 — Институт Солнца на высоте 1100 м над уровнем моря. Его главная достопримечательность — солнечная обсерватория, где можно наблюдать за светилом и изучать его активность. Экскурсия по гелиокомплексу и здешнему музею геологии займёт примерно 1,5 часа
    11:30 — по желанию заедем в чайхану на дегустацию сукокской самсы с добавлением 7 горных трав по рецепту древних кочевых народов. Подаётся горячей с зелёным чаем
    12:00 — отправление в сторону Чимганских гор
    13:00 — канатка Амирсай. Поднимемся к вершинам Чаткальского хребта и полюбуемся потрясающими видами вокруг
    14:30 — смотровая площадка озера Чарвак. Насладимся пронзительно бирюзовым цветом воды и впечатляющими видами с обрыва
    15:00 — канатка Чиноркент, с которой также открываются великолепные панорамы гор. Недалеко от канатной дороги находятся древние петроглифы Ходжикента, водопад и вековые платаны — мы их тоже посетим
    18:00 — отправление в Ташкент
    19:00 — прибытие в Ташкент

    Время примерное и может незначительно меняться в зависимости от обстоятельств в поездке.

    Организационные детали

    • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Chevrolet, Hyndai H-1 Starex, Mercedes-Benz Vito (зависит от количества человек), услуги гида и водителя
    • Оплачивается дополнительно: входные билеты — около $30 за чел. на все объекты, дегустация самсы — $2 за чел.
    • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников: 4–6 человек — $280, 7–10 человек — $350
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В отеле/аэропорту/на вокзале
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 17 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Фотографии от путешественников

    От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Дарья)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Дарья)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Дарья)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Дарья)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Дарья)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Дарья)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Дарья)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Дарья)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Дарья)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Елена)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Анастасия)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Анастасия)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Анастасия)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Анастасия)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Анастасия)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Анастасия)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Анастасия)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Татьяна)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Татьяна)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Татьяна)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Татьяна)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Татьяна)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Татьяна)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Татьяна)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Татьяна)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Марина)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Марина)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Марина)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Марина)От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган (Марина)
    Александр
    22 окт 2024
    Спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Регине за отлично проведенное время, заряд позитивной энергией от общения, солнца и гор!
    Очень порадовали организационные моменты, ребята всегда были на связи, смогли организовать для нашей
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    большой компании (10 взрослых и 2 ребенка) комфортабельный микроавтобус, забрали нас из отеля и привезли обратно, терпеливо ожидали всех при задержке с обеда. Регине отдельное спасибо за настроение, улыбку, видение прекрасного, любовь к природе и жизни. Сегодня эти качества очень редки и ценны, а Регина ими добродушно поделилась.
    Экскурсия длилась целый день, все заявленные локации посетили, все понравилось, впечатления отличные.

    Дарья
    18 окт 2024
    День выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять в руки первый снег. Ещё потрогали хлопок на полях, посмотрели деревья (и фисташки, и грецкий,
    читать дальше

    и миндаль), поели разную самсу и насладились красивыми видами и свежим воздухом.

    Нашим гидом был Баходыр, и он молодец, отлично водит, интересно рассказывает и много знает не только по локациям, но и по истории Узбекистана, кухне и традициям.

    На экскурсии мы провели весь день, и этот день останется в нашей памяти навсегда! Баходыр показал нам Узбекистан во всём своём многообразии, за что ему огромное спасибо)

    День выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять вДень выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять вДень выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять вДень выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять вДень выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять вДень выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять вДень выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять вДень выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять вДень выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять в
    Д
    17 окт 2024
    Очень понравилась поездка с гидом Хабибом. Он приехал к нашему отелю точно вовремя, встретил нас внизу, усадил в машину и повёз сначала в институт Солнца. Хочу отметить, что машина была
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    очень чистая, а внутри нас уже ждали две бутылочки воды. Хабиб всю дорогу был очень вежлив и доброжелателен. Он очень любит свою страну и многое про неё знает. Он неплохо говорит по-русски и с радостью обо всём рассказывал и отвечал на наши вопросы.

    Ещё не доехав до института Солнца, Хабиб позвонил местному гиду и сообщил о нашем приезде. Нас встретил сотрудник института — тоже очень увлечённый своим делом человек — всё рассказал и показал. Он даже позволил немного потыкать систему управления гелиостатами у него в компьютере (без реального управления, конечно). Было очень круто.

    Потом мы поехали пообедать. Попробовали самсу из тандыра и шашлыки местного производства.

    После мы поехали на несколько горных обзорных площадок и к водохранилищу. Было холодно, но нереально красиво. Один минус здесь: на последнюю обзорную площадку мы приехали уже поздно вечером. Там было довольно темно и уже совсем холодно. Но всё равно сделали немного классных фоток.

    После этого Хабиб довёз нас до отеля, и на этом мы распрощались.

    Е
    13 окт 2024
    Замечательная экскурсия! Маршрут продуман хорошо, много красивых и интересных мест. Понравилось все!
    Очень удобный формат для тех, у кого мало времени в Ташкенте, можно в один день посетить и Институт Солнца, где очень интересно и доступно о нем рассказали, и насладиться великолепием природы!
    Желаю дальнейших успехов и процветания организаторам и этой сказочной стране)
    Отдельное спасибо хочу сказать гиду-водителю Ильшату за профессионализм и заботу!
    Замечательная экскурсия! Маршрут продуман хорошо, много красивых и интересных мест. Понравилось все!
    А
    12 окт 2024
    Экскурсия прошла великолепно, рекомендую всем, кто сомневается - не думать, а заказывать. Было очень интересно, столько красивых мест посетили, узнали Узбекистан с другой стороны.
    Экскурсия прошла великолепно, рекомендую всем, кто сомневается - не думать, а заказывать. Было очень интересно, столькоЭкскурсия прошла великолепно, рекомендую всем, кто сомневается - не думать, а заказывать. Было очень интересно, столькоЭкскурсия прошла великолепно, рекомендую всем, кто сомневается - не думать, а заказывать. Было очень интересно, столькоЭкскурсия прошла великолепно, рекомендую всем, кто сомневается - не думать, а заказывать. Было очень интересно, столькоЭкскурсия прошла великолепно, рекомендую всем, кто сомневается - не думать, а заказывать. Было очень интересно, столькоЭкскурсия прошла великолепно, рекомендую всем, кто сомневается - не думать, а заказывать. Было очень интересно, столькоЭкскурсия прошла великолепно, рекомендую всем, кто сомневается - не думать, а заказывать. Было очень интересно, столько
    А
    11 окт 2024
    8 октября состоялась наша экскурсия в сопровождении Баходира. Очень насыщенно составленная программа, каждая локация - новые и непохожие на прежние впечатления. Отдельное спасибо за заезд на ретро-канатную дорогу, все участники
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    решились прокатиться и нужно сказать, что не прогадали - получили крутейший заряд адреналина. Единственное, что немного разочаровало - дегустация самсы. Это нам показалось лишним, во-первых, персонал там неприветливый, во-вторых самса была холодной и, как нам показалось, не очень свежей, вместо зеленого чая подали черный из пакетиков, это все, конечно, мелочи, но конкретно эту часть можно пропустить в пользу других локаций на маршруте. Баходир очень приветливый, дружелюбный гид. В общем мы остались довольны и однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.

    Т
    9 окт 2024
    Мы выбрали эту экскурсию, потому что хотели поехать в горы и в институт солнца в один день. Организация была на самом высшем уровне. Мы посмотрели все что было запланировано. Без
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    спешки и с полным комфортом. Фотографии не передают всей красоты тех мест которые нам удалось увидеть в этот день. Наш гид, Хабиб, заботливый и внимательный молодой человек, доброжелательный и надежный! Огромное ему спасибо! Большое спасибо Баходиру за организацию этой замечательной поездки!

    Мы выбрали эту экскурсию, потому что хотели поехать в горы и в институт солнца в одинМы выбрали эту экскурсию, потому что хотели поехать в горы и в институт солнца в одинМы выбрали эту экскурсию, потому что хотели поехать в горы и в институт солнца в одинМы выбрали эту экскурсию, потому что хотели поехать в горы и в институт солнца в одинМы выбрали эту экскурсию, потому что хотели поехать в горы и в институт солнца в одинМы выбрали эту экскурсию, потому что хотели поехать в горы и в институт солнца в одинМы выбрали эту экскурсию, потому что хотели поехать в горы и в институт солнца в одинМы выбрали эту экскурсию, потому что хотели поехать в горы и в институт солнца в один
    Viacheslav
    7 окт 2024
    Все супер! Маршрут понравился, гид идет на встречу и позволяет вносить изменения. Единственное зеленая сомса оказалась сезонным блюдом (весной ее делают)
    М
    5 окт 2024
    Экскурсия очень понравилась,удачный маршрут. Получили массу положительных впечатлений, фото. Буду рекомендовать друзьям.
    Экскурсия очень понравилась,удачный маршрут. Получили массу положительных впечатлений, фото. Буду рекомендовать друзьям.Экскурсия очень понравилась,удачный маршрут. Получили массу положительных впечатлений, фото. Буду рекомендовать друзьям.Экскурсия очень понравилась,удачный маршрут. Получили массу положительных впечатлений, фото. Буду рекомендовать друзьям.Экскурсия очень понравилась,удачный маршрут. Получили массу положительных впечатлений, фото. Буду рекомендовать друзьям.Экскурсия очень понравилась,удачный маршрут. Получили массу положительных впечатлений, фото. Буду рекомендовать друзьям.Экскурсия очень понравилась,удачный маршрут. Получили массу положительных впечатлений, фото. Буду рекомендовать друзьям.Экскурсия очень понравилась,удачный маршрут. Получили массу положительных впечатлений, фото. Буду рекомендовать друзьям.Экскурсия очень понравилась,удачный маршрут. Получили массу положительных впечатлений, фото. Буду рекомендовать друзьям.
    Б
    28 сен 2024
    Прекрасное путешествие! Выбрано спонтанно, накануне, но все получилось отлично! Хорошая программа, причем с учетом пожеланий, отличный удобный автомобиль. Гид Баходыр заботлив и внимателен, интересно рассказывает, вовремя подсказывает, если что, чувствуется большой опыт. Мы благодарны ему, а также организатору Диане, за хорошую работу!
    Прекрасное путешествие! Выбрано спонтанно, накануне, но все получилось отлично! Хорошая программа, причем с учетом пожеланий, отличный
    О
    7 сен 2024
    Экскурсию провел Ильшат. Высший класс. Всем рекомендую.
    Оксана
    7 сен 2024
    Очень интересная поездка. Сочетает и красоту природы Узбекистана, и массу полезной информации, и встречи с интересными людьми.
    Институт солнца, несмотря на ведущийся ремонт, поразил с самого начала масштабами, увлеченными сотрудниками и
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    удивил экспериментами, в которых нам даже разрешили поучаствовать! Дальше стало ещё интереснее и красивее. День пролетел на одном дыхании
    Спасибо большое организатору Баходиру за организацию, душевное общение, за внимание ко всем деталям!

    Очень интересная поездка. Сочетает и красоту природы Узбекистана, и массу полезной информации, и встречи с интересными людьми.Очень интересная поездка. Сочетает и красоту природы Узбекистана, и массу полезной информации, и встречи с интересными людьми.Очень интересная поездка. Сочетает и красоту природы Узбекистана, и массу полезной информации, и встречи с интересными людьми.Очень интересная поездка. Сочетает и красоту природы Узбекистана, и массу полезной информации, и встречи с интересными людьми.Очень интересная поездка. Сочетает и красоту природы Узбекистана, и массу полезной информации, и встречи с интересными людьми.Очень интересная поездка. Сочетает и красоту природы Узбекистана, и массу полезной информации, и встречи с интересными людьми.Очень интересная поездка. Сочетает и красоту природы Узбекистана, и массу полезной информации, и встречи с интересными людьми.
    Катерина
    5 сен 2024
    Экскурсия безумно понравилась! Нас сопровождал Баходир на комфортабельном просторном авто. Беседа велась легко и непринужденно, благодаря чему время в дороге пролетело незаметно! Институт Солнца - интереснейший объект, где нас сопровождал
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    местный прекрасный экскурсовод. Поездка на канатной дороге тоже доставила массу приятных впечатлений! Кроме того увидели хлопковые поля, виноградники, озеро Чарвак, петроглифы и сделали множество красивых фото! Спасибо большое Баходиру за такую насыщенную поездку!

    Экскурсия безумно понравилась! Нас сопровождал Баходир на комфортабельном просторном авто. Беседа велась легко и непринужденно, благодаря
    А
    2 сен 2024
    Хороший тур, обьединил в один день два разных направления, в компании с Бахой дорога пролетает незаметно, по дороге остановились в месте где пекут вкусные лепешки, которые мы попробовали прямо с
    читать дальше

    тандыра😋
    Баходир, профессионал своего дела,умеет преподнестт информацию интересно и с юмором, создать отличное настроение в течении всей поездки. Однозначно рекомендую, не пожалеете. А про сами объекты много писать не стану,это нужно увидеть.

    Хороший тур, обьединил в один день два разных направления, в компании с Бахой дорога пролетает незаметно,Хороший тур, обьединил в один день два разных направления, в компании с Бахой дорога пролетает незаметно,Хороший тур, обьединил в один день два разных направления, в компании с Бахой дорога пролетает незаметно,Хороший тур, обьединил в один день два разных направления, в компании с Бахой дорога пролетает незаметно,Хороший тур, обьединил в один день два разных направления, в компании с Бахой дорога пролетает незаметно,Хороший тур, обьединил в один день два разных направления, в компании с Бахой дорога пролетает незаметно,
    Aida
    2 сен 2024
    Спасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение Института Солнца и Чимган, и Чарвак!!! Я бывшая жительница Ташкента, но несмотря на то, что
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    знала о нем, Баходир рассказал и показал много нового и интересного. Восхитительно было в Институте Солнца, даже удалось провести маленький научный эксперимент и получить на память сувенир созданный солнцем! 😎🤩💥☀️ Очень понравилось прокатиться после «цивилизованного подъемника Амирсай» на настоящей советской канатке (кто боится высоты лучше не рисковать)- адреналин пощекотал малость - но это то, чего как раз я и хотела. Подышала свежайшим высокогорным воздухом, зарядила свои кристаллы, помедитировала на высоте среди горных вершин 🏔️
    Затем Чарвак в предзакатный час был очень красив с парапланом и панорамным видом. Красота🪂 Потом посещение чудесного уголка с вековыми чинарами, настоящей узбекской чайханой и напоследок я даже станцевала узбекский «уйна» под аккомпанемент ансамбля. Пришла в гостиницу и еще долго была под впечатлением всей экскурсии. Баходир катта рахмат 🙌

    Спасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение ИнститутаСпасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение ИнститутаСпасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение ИнститутаСпасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение ИнститутаСпасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение ИнститутаСпасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение ИнститутаСпасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение ИнститутаСпасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение ИнститутаСпасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение ИнститутаСпасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение Института

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