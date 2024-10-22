От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган
Путешествие начинается с посещения Института Солнца, где можно изучить солнечную активность. Затем вас ждут Чимганские горы, озеро Чарвак и древние петроглифы
Цель этого путешествия - познакомиться с Узбекистаном.
Маршрут включает посещение гелиокомплекса «Солнце», где можно наблюдать за солнечной активностью, и экскурсию по музею геологии. Далее путь лежит к Чимганским горам, озеру Чарвак и петроглифам Ходжикента. По дороге запланирована дегустация сукокской самсы, приготовленной по древнему рецепту. Экскурсия обещает многовековую историю, невероятные панорамы и уникальные вкусы
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17 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌞 Институт Солнца и солнечная обсерватория
🏔 Чимганские горы и канатные дороги
🌊 Озеро Чарвак и смотровая площадка
🍽 Дегустация сукокской самсы
🗿 Древние петроглифы Ходжикента
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
Институт Солнца
Чимганские горы
Озеро Чарвак
Петроглифы Ходжикента
Описание экскурсии
09:00 — выезжаем из Ташкента 10:00 — Институт Солнца на высоте 1100 м над уровнем моря. Его главная достопримечательность — солнечная обсерватория, где можно наблюдать за светилом и изучать его активность. Экскурсия по гелиокомплексу и здешнему музею геологии займёт примерно 1,5 часа 11:30 — по желанию заедем в чайхану на дегустацию сукокской самсы с добавлением 7 горных трав по рецепту древних кочевых народов. Подаётся горячей с зелёным чаем 12:00 — отправление в сторону Чимганских гор 13:00 — канатка Амирсай. Поднимемся к вершинам Чаткальского хребта и полюбуемся потрясающими видами вокруг 14:30 — смотровая площадка озера Чарвак. Насладимся пронзительно бирюзовым цветом воды и впечатляющими видами с обрыва 15:00 — канатка Чиноркент, с которой также открываются великолепные панорамы гор. Недалеко от канатной дороги находятся древние петроглифы Ходжикента, водопад и вековые платаны — мы их тоже посетим 18:00 — отправление в Ташкент 19:00 — прибытие в Ташкент
Время примерное и может незначительно меняться в зависимости от обстоятельств в поездке.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Chevrolet, Hyndai H-1 Starex, Mercedes-Benz Vito (зависит от количества человек), услуги гида и водителя
Оплачивается дополнительно: входные билеты — около $30 за чел. на все объекты, дегустация самсы — $2 за чел.
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников: 4–6 человек — $280, 7–10 человек — $350
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баходир — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 101 туриста
Привет, путешественники! Я — Баходир, гид в солнечном Узбекистане. Родился и вырос тут, впитывая тайны каждого уголка. Экскурсии моей команды — это погружение в душу Узбекистана, где вы почувствуете тепло и аутентичность. Присоединяйтесь, чтобы по-настоящему ощутить восторг от Узбекистана. Мы создадим воспоминания, которые останутся с вами навсегда. До встречи в путешествии!
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Фотографии от путешественников
Александр
22 окт 2024
Спасибо организаторам и нашему экскурсоводу Регине за отлично проведенное время, заряд позитивной энергией от общения, солнца и гор! Очень порадовали организационные моменты, ребята всегда были на связи, смогли организовать для нашей читать дальше
большой компании (10 взрослых и 2 ребенка) комфортабельный микроавтобус, забрали нас из отеля и привезли обратно, терпеливо ожидали всех при задержке с обеда. Регине отдельное спасибо за настроение, улыбку, видение прекрасного, любовь к природе и жизни. Сегодня эти качества очень редки и ценны, а Регина ими добродушно поделилась. Экскурсия длилась целый день, все заявленные локации посетили, все понравилось, впечатления отличные.
Дарья
18 окт 2024
День выдался потрясающе разнообразным: смогли и погреться в солнечных лучах вокруг Института Солнца, и взять в руки первый снег. Ещё потрогали хлопок на полях, посмотрели деревья (и фисташки, и грецкий, читать дальше
и миндаль), поели разную самсу и насладились красивыми видами и свежим воздухом.
Нашим гидом был Баходыр, и он молодец, отлично водит, интересно рассказывает и много знает не только по локациям, но и по истории Узбекистана, кухне и традициям.
На экскурсии мы провели весь день, и этот день останется в нашей памяти навсегда! Баходыр показал нам Узбекистан во всём своём многообразии, за что ему огромное спасибо)
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Дмитрий
17 окт 2024
Очень понравилась поездка с гидом Хабибом. Он приехал к нашему отелю точно вовремя, встретил нас внизу, усадил в машину и повёз сначала в институт Солнца. Хочу отметить, что машина была читать дальше
очень чистая, а внутри нас уже ждали две бутылочки воды. Хабиб всю дорогу был очень вежлив и доброжелателен. Он очень любит свою страну и многое про неё знает. Он неплохо говорит по-русски и с радостью обо всём рассказывал и отвечал на наши вопросы.
Ещё не доехав до института Солнца, Хабиб позвонил местному гиду и сообщил о нашем приезде. Нас встретил сотрудник института — тоже очень увлечённый своим делом человек — всё рассказал и показал. Он даже позволил немного потыкать систему управления гелиостатами у него в компьютере (без реального управления, конечно). Было очень круто.
Потом мы поехали пообедать. Попробовали самсу из тандыра и шашлыки местного производства.
После мы поехали на несколько горных обзорных площадок и к водохранилищу. Было холодно, но нереально красиво. Один минус здесь: на последнюю обзорную площадку мы приехали уже поздно вечером. Там было довольно темно и уже совсем холодно. Но всё равно сделали немного классных фоток.
После этого Хабиб довёз нас до отеля, и на этом мы распрощались.
Е
Елена
13 окт 2024
Замечательная экскурсия! Маршрут продуман хорошо, много красивых и интересных мест. Понравилось все! Очень удобный формат для тех, у кого мало времени в Ташкенте, можно в один день посетить и Институт Солнца, где очень интересно и доступно о нем рассказали, и насладиться великолепием природы! Желаю дальнейших успехов и процветания организаторам и этой сказочной стране) Отдельное спасибо хочу сказать гиду-водителю Ильшату за профессионализм и заботу!
А
Анастасия
12 окт 2024
Экскурсия прошла великолепно, рекомендую всем, кто сомневается - не думать, а заказывать. Было очень интересно, столько красивых мест посетили, узнали Узбекистан с другой стороны.
А
Алеся
11 окт 2024
8 октября состоялась наша экскурсия в сопровождении Баходира. Очень насыщенно составленная программа, каждая локация - новые и непохожие на прежние впечатления. Отдельное спасибо за заезд на ретро-канатную дорогу, все участники читать дальше
решились прокатиться и нужно сказать, что не прогадали - получили крутейший заряд адреналина. Единственное, что немного разочаровало - дегустация самсы. Это нам показалось лишним, во-первых, персонал там неприветливый, во-вторых самса была холодной и, как нам показалось, не очень свежей, вместо зеленого чая подали черный из пакетиков, это все, конечно, мелочи, но конкретно эту часть можно пропустить в пользу других локаций на маршруте. Баходир очень приветливый, дружелюбный гид. В общем мы остались довольны и однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.
Т
Татьяна
9 окт 2024
Мы выбрали эту экскурсию, потому что хотели поехать в горы и в институт солнца в один день. Организация была на самом высшем уровне. Мы посмотрели все что было запланировано. Без читать дальше
спешки и с полным комфортом. Фотографии не передают всей красоты тех мест которые нам удалось увидеть в этот день. Наш гид, Хабиб, заботливый и внимательный молодой человек, доброжелательный и надежный! Огромное ему спасибо! Большое спасибо Баходиру за организацию этой замечательной поездки!
Viacheslav
7 окт 2024
Все супер! Маршрут понравился, гид идет на встречу и позволяет вносить изменения. Единственное зеленая сомса оказалась сезонным блюдом (весной ее делают)
М
Марина
5 окт 2024
Экскурсия очень понравилась,удачный маршрут. Получили массу положительных впечатлений, фото. Буду рекомендовать друзьям.
Б
Борис
28 сен 2024
Прекрасное путешествие! Выбрано спонтанно, накануне, но все получилось отлично! Хорошая программа, причем с учетом пожеланий, отличный удобный автомобиль. Гид Баходыр заботлив и внимателен, интересно рассказывает, вовремя подсказывает, если что, чувствуется большой опыт. Мы благодарны ему, а также организатору Диане, за хорошую работу!
О
Олег
7 сен 2024
Экскурсию провел Ильшат. Высший класс. Всем рекомендую.
Оксана
7 сен 2024
Очень интересная поездка. Сочетает и красоту природы Узбекистана, и массу полезной информации, и встречи с интересными людьми. Институт солнца, несмотря на ведущийся ремонт, поразил с самого начала масштабами, увлеченными сотрудниками и читать дальше
удивил экспериментами, в которых нам даже разрешили поучаствовать! Дальше стало ещё интереснее и красивее. День пролетел на одном дыхании Спасибо большое организатору Баходиру за организацию, душевное общение, за внимание ко всем деталям!
Катерина
5 сен 2024
Экскурсия безумно понравилась! Нас сопровождал Баходир на комфортабельном просторном авто. Беседа велась легко и непринужденно, благодаря чему время в дороге пролетело незаметно! Институт Солнца - интереснейший объект, где нас сопровождал читать дальше
местный прекрасный экскурсовод. Поездка на канатной дороге тоже доставила массу приятных впечатлений! Кроме того увидели хлопковые поля, виноградники, озеро Чарвак, петроглифы и сделали множество красивых фото! Спасибо большое Баходиру за такую насыщенную поездку!
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Арон
2 сен 2024
Хороший тур, обьединил в один день два разных направления, в компании с Бахой дорога пролетает незаметно, по дороге остановились в месте где пекут вкусные лепешки, которые мы попробовали прямо с читать дальше
тандыра😋 Баходир, профессионал своего дела,умеет преподнестт информацию интересно и с юмором, создать отличное настроение в течении всей поездки. Однозначно рекомендую, не пожалеете. А про сами объекты много писать не стану,это нужно увидеть.
Aida
2 сен 2024
Спасибо Баходиру за прекрасный день проведенный на природе. Маршрут очень удобный- удалось совместить и посещение Института Солнца и Чимган, и Чарвак!!! Я бывшая жительница Ташкента, но несмотря на то, что читать дальше
знала о нем, Баходир рассказал и показал много нового и интересного. Восхитительно было в Институте Солнца, даже удалось провести маленький научный эксперимент и получить на память сувенир созданный солнцем! 😎🤩💥☀️ Очень понравилось прокатиться после «цивилизованного подъемника Амирсай» на настоящей советской канатке (кто боится высоты лучше не рисковать)- адреналин пощекотал малость - но это то, чего как раз я и хотела. Подышала свежайшим высокогорным воздухом, зарядила свои кристаллы, помедитировала на высоте среди горных вершин 🏔️ Затем Чарвак в предзакатный час был очень красив с парапланом и панорамным видом. Красота🪂 Потом посещение чудесного уголка с вековыми чинарами, настоящей узбекской чайханой и напоследок я даже станцевала узбекский «уйна» под аккомпанемент ансамбля. Пришла в гостиницу и еще долго была под впечатлением всей экскурсии. Баходир катта рахмат 🙌