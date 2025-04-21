Зааминский государственный горно-арчовый заповедник, известный как Узбекская Швейцария, очаровывает своим чистейшим воздухом, горными ландшафтами и густыми арчовыми лесами.
Здесь природа раскрывает свою первозданную красоту: склоны гор, залитые солнцем, и прохлада хвойных рощ создают идеальные условия для отдыха и единения с природой.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсииПриглашаем вас в увлекательное путешествие в Зааминский государственный горно-арчовый заповедник — настоящий оазис природы, который по праву называют «Узбекской Швейцарией». Величественные горные цепи, арчовые леса, кристально чистый воздух и прохлада высокогорья сделают это место идеальным для отдыха и вдохновения. Вы подниметесь по современной канатной дороге на высоту почти 2500 метров, наслаждаясь видами горных склонов и долин. Затем вас ждёт прогулка по уникальному стеклянному мосту длиной 305 метров, парящему на высоте 150 метров, — от прозрачного пола захватывает дух! А для тех, кто ищет экстрим, возможен прыжок с тарзанки — адреналин и незабываемые эмоции обеспечены. Во время поездки вы увидите одно из природных чудес Узбекистана — 700-летнюю орешину «Бобоёнгок», высота которой достигает 20 метров, а диаметр — почти 3 метра. Это дерево хранит в себе многовековую историю Заамина и придаёт месту особую атмосферу. Не менее впечатляющим станет посещение Зааминского водохранилища с его бирюзовой гладью и легендами о гигантском соме. Здесь можно сделать красивые фотографии, насладиться тишиной гор и отдохнуть на свежем воздухе. Завершит день дегустация местной кухни: запечённый в тандыре горный барашек и горячий хлеб, приготовленный в казане, станут вкусной частью вашего путешествия. Это поездка для тех, кто хочет увидеть не только величественные пейзажи, но и прочувствовать дыхание природы, ощутить свободу горных просторов, а также испытать острые ощущения на современных аттракционах. Заамин подарит вам незабываемые впечатления и фотографии, достойные лучших альбомов. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
- Поездка без гида, с сопровождающим-водителем.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы
- Канатная дорога
- Стеклянный мост
- Водохранилище
- Также можно закончить поездку в Самарканде, к стоимости добавится 50$
Что включено
- Транспорт
- Сопровождающий-водитель
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Экскурсия проходит на автомобиле
- Поездка без гида, с сопровождающим-водителем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
21 апр 2025
Здравствуйте) вчера у нас была супер экскурсия) спасибо вам за комфорт и за Утикира🥰 мы очень довольны 😊
