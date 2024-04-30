Ташкент можно сравнить со шкатулкой с драгоценными камнями - так много здесь уникальных построек и культурного наследия! Македонский, Чингизхан, Амир Темур - все хотели заполучить этот город. Теперь Ташкент покорять будем мы. Я познакомлю вас с его душой и сердцем, архитектурой, историей и традициями. А также постараюсь передать частичку моей большой любви к нему

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мечеть Минор. Эта современная мечеть поражает масштабом и белоснежным одеянием. Мы осмотрим её снаружи и изнутри.

Площадь Хазрати Имам. Самое мистическое и душевное место города с мечетями, мавзолеями, медресе. Мы побродим по узким улочкам и посмотрим, как живут местные. А также зайдём в музей «Медресе муи Мубарак», где хранится Коран 7 века.

Базар Чорсу. В Узбекистане все дороги ведут на базар. Чорсу — пряный, ароматный, колоритный и древнейший в стране. Местные приходят сюда не только за покупками, но и душу в сплетне отвести. Этакая социальная сеть под названием «базар».

Медресе Абдулкасим Шейха. Уникальное здание второй половины 19 века, затерянное среди высоток столицы.

Секретная обзорная площадка. Здесь вы узнаете историю Нового Ташкента, который начали строить после 1865 года.

Организационные детали