Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Ташкент можно сравнить со шкатулкой с драгоценными камнями - так много здесь уникальных построек и культурного наследия! Македонский, Чингизхан, Амир Темур - все хотели заполучить этот город. Теперь Ташкент покорять будем мы. Я познакомлю вас с его душой и сердцем, архитектурой, историей и традициями. А также постараюсь передать частичку моей большой любви к нему
Мечеть Минор. Эта современная мечеть поражает масштабом и белоснежным одеянием. Мы осмотрим её снаружи и изнутри.
Площадь Хазрати Имам. Самое мистическое и душевное место города с мечетями, мавзолеями, медресе. Мы побродим по узким улочкам и посмотрим, как живут местные. А также зайдём в музей «Медресе муи Мубарак», где хранится Коран 7 века.
Базар Чорсу. В Узбекистане все дороги ведут на базар. Чорсу — пряный, ароматный, колоритный и древнейший в стране. Местные приходят сюда не только за покупками, но и душу в сплетне отвести. Этакая социальная сеть под названием «базар».
Медресе Абдулкасим Шейха. Уникальное здание второй половины 19 века, затерянное среди высоток столицы.
Секретная обзорная площадка. Здесь вы узнаете историю Нового Ташкента, который начали строить после 1865 года.
Организационные детали
Вход в музей «Медресе муи Мубарак» — 3$/чел.
При желании сделаем остановку на обед или ужин в отличном ресторане, оплата по меню
Дополнительно я могу организовать полноценный мастер-класс по национальным блюдам от профессионального повара. Стоимость для 4 человек — 150$, далее за каждого участника — 25$.
Передвижение на маленьком авто Daewoo Matiz входит в стоимость. Если вам необходим автомобиль попросторнее, мы можем заказать Яндекс такси (оплачивается дополнительно).
По запросу экскурсию можно провести и для компаний больше 3 человек. В таком случае будем передвигаться либо на Яндекс такси, либо на арендованном минивэне (120$).
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Севиль — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 19 туристов
Меня зовут Севиль, я сертифицированный гид и ваш друг в Ташкенте. Люблю и ценю место, в котором живу. Буду рада познакомить вас с городом. Уверена, вы подружитесь!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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елена
30 апр 2024
Совершенно очаровательная, позитивная, прекрасно образованная гид. Прекрасный материал, удивительно артистичная подача! Удачи тебе, Севиль! Ждём в гости!
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Людмила
9 мар 2024
Сегодня мы посетили прекрасную экскурсию по Ташкенту. Нашим Гидом была Севиль, эрудированная, интеллигентная, влюблённая в свой родной город! Историю родного края преподносит в увлекательной форме. 5 часов пролетели незаметно. Хочу пожелать экскурсии с Севиль, тем, кто приедет в Ташкент!