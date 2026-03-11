Вы проедете по центральным улицам и площадям и рассмотрите город как живую архитектурную историю: от сталинских зданий до масштабных модернистских ансамблей. Отдельно поговорим о восстановлении Ташкента после землетрясения 1966 года и о символах эпохи.
Экскурсия подойдёт тем, кто хочет понять характер Ташкента, не углубляясь в маршрут по Старому городу.
Экскурсия подойдёт тем, кто хочет понять характер Ташкента, не углубляясь в маршрут по Старому городу.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- сквер Амира Темура — одно из главных общественных пространств столицы
- улицу Сайилгох и Дом Романовых — редкий памятник дореволюционной архитектуры в центре города
- площадь Независимости (Мустакиллик), мемориал «Вечный огонь» и Аллею памяти и почести — важные символы истории страны
- монумент Мужества — знак возрождения Ташкента после землетрясения 1966 года
- площадь Дружбы народов — место, где особенно заметен многонациональный характер столицы
- мечеть Минор — современную архитектурную доминанту и один из самых узнаваемых религиозных объектов города
Экскурсия проходит на транспорте с выходами на каждой локации.
Вы узнаете:
- как формировался современный облик Ташкента и почему его архитектура так отличается от других городов региона
- как город перестраивался в 1966 году и как появилась новая планировка с широкими проспектами и парками
- как сегодня устроены центральные улицы, общественные пространства и городская среда столицы
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле, минивэне, микроавтобусе или автобусе — в зависимости от размера группы.
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$48
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 66 туристов
Я сертифицированный гид по Узбекистану с многолетним опытом работы и успешно работаю на международных площадках, провела множество экскурсий для гостей из разных стран. Провожу авторские экскурсии по Ташкенту и другим городам,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
очень понравилась экскурсия по Ташкенту, было очень познааательно и интересно, обошли все главные достопримечательности. замечательный гид, рекомендуем!
Вера
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв. Очень рада что вам понравилось☺️
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П
Хорошая экскурсия для тех, кто уже был в старом городе. Показали новые районы, рассказали про развитие города. Всё вовремя, комфортно. Ничего лишнего.
Маршрут охватил ключевые точки современного Ташкента, гид отвечал на вопросы без спешки. Для ознакомления с новыми районами - самое то.
Маршрут охватил ключевые точки современного Ташкента, гид отвечал на вопросы без спешки. Для ознакомления с новыми районами - самое то.
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Д
Спасибо за обширную информацию. Рады что обратились к вам. Рекомендую всем друзьям.
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