Описание экскурсииТур «Ташкент: История и современность» Дорогие друзья, приглашаем вас в увлекательное однодневное путешествие по столице Узбекистана — Ташкенту. Это тур, который подарит вам возможность увидеть главные достопримечательности города, почувствовать его атмосферу и насладиться сочетанием древности и современности. Вы посетите святыни, архитектурные шедевры, площади и современные культурные центры. Вас ждёт знакомство с Кораном Османа, панорамные виды с Ташкентской телебашни, национальный плов, прогулки по уютным улочкам и современному Tashkent City. В конце дня у вас останется не только масса ярких впечатлений, но и желание вернуться сюда снова. 📍 Локация Ташкент 🕓 Продолжительность 1 день 👥 Формат Индивидуально (от 1 человека) или группы до 15 человек 👨💼 Сопровождение Профессиональный гид
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Хазрет Имам (Медресе Барак Хан, мавзолей Каффал Шаши, Коран Османа VII века)
- Ташкентская телебашня (обзорные площадки, фотосессия)
- Обед в национальном ресторане Besh Qozon (плов, самса, шашлыки по запросу)
- Площадь Независимости (Арка «Эзгулик», Монумент независимости)
- Театр Алишера Навои (внешний осмотр)
- Прогулка по Бродвею (художники, сувениры, кофе-брейк)
- Сквер Амира Темура и музей Темуридов
- Вечерний Tashkent City Park (современные небоскрёбы, фонтаны, прогулка, шопинг)
Что включено
- /n Транспортное обслуживание туристического класса/n/n Услуги гида/n/n Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Международный перелёт/n/n Страховка/n/n Чаевые и личные расходы/n/n Доплата за фото/видео съёмку/n/nОбед - 20 USD за весь тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент
Завершение: Улица Асака, 39
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
