Откройте для себя легендарный Самарканд в комфортабельном однодневном туре из Ташкента, где вас ждёт увлекательная экскурсия с личным гидом и поездка на скоростном поезде.



Исследуйте величайшие достопримечательности, такие как Регистан и Мавзолей Гур-Эмир, погружаясь в атмосферу истории и восточной архитектуры. Это идеальный способ увидеть жемчужину Великого шелкового пути всего за один день!

Saparbek Ваш гид в Ташкенте
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Однодневный тур в Самарканд: откройте для себя жемчужину Великого шелкового пути Приглашаем вас в однодневное путешествие в легендарный Самарканд — одну из древнейших жемчужин Великого шелкового пути. Этот город, где история дышит на каждом шагу, поражает своей восточной архитектурой. Вас ждёт насыщенная экскурсионная программа с личным гидом по главным достопримечательностям: Регистан, сердце Самарканда и символ всей Средней Азии; Мавзолей Гур-Эмир, усыпальница великого Тамерлана; Мечеть Биби-Ханум, одна из крупнейших мечетей мусульманского мира; Сиабский базар, колоритный восточный рынок; и Обсерватория Улугбека с другими историческими местами. Насладитесь индивидуальным однодневным туром из Ташкента в Самарканд с полным комфортом и без забот.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Регистан

Мавзолей Гур-Эмир

Мечеть Биби-Ханум

Сиабский базар

Мавзолей Шахи-Зинда

Обсерватория Улугбека

Старый город и улочки Самарканда Что включено Трансфер от/до отеля

Билеты на скоростной поезд Ташкент - Самарканд - Ташкент

Услуги гида

Помощь в организации обеда или дегустации национальной кухни (по желанию) Что не входит в цену Личные расходы

Питание

Где начинаем и завершаем? Начало: Ваша гостиница Завершение: Мы довезем вас до вашей гостиницы Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.