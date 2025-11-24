Откройте для себя легендарный Самарканд в комфортабельном однодневном туре из Ташкента, где вас ждёт увлекательная экскурсия с личным гидом и поездка на скоростном поезде.
Исследуйте величайшие достопримечательности, такие как Регистан и Мавзолей Гур-Эмир, погружаясь в атмосферу истории и восточной архитектуры. Это идеальный способ увидеть жемчужину Великого шелкового пути всего за один день!
Описание экскурсииОднодневный тур в Самарканд: откройте для себя жемчужину Великого шелкового пути Приглашаем вас в однодневное путешествие в легендарный Самарканд — одну из древнейших жемчужин Великого шелкового пути. Этот город, где история дышит на каждом шагу, поражает своей восточной архитектурой. Вас ждёт насыщенная экскурсионная программа с личным гидом по главным достопримечательностям: Регистан, сердце Самарканда и символ всей Средней Азии; Мавзолей Гур-Эмир, усыпальница великого Тамерлана; Мечеть Биби-Ханум, одна из крупнейших мечетей мусульманского мира; Сиабский базар, колоритный восточный рынок; и Обсерватория Улугбека с другими историческими местами. Насладитесь индивидуальным однодневным туром из Ташкента в Самарканд с полным комфортом и без забот.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханум
- Сиабский базар
- Мавзолей Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Старый город и улочки Самарканда
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Билеты на скоростной поезд Ташкент - Самарканд - Ташкент
- Услуги гида
- Помощь в организации обеда или дегустации национальной кухни (по желанию)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты в музеи и исторические объекты, указанные в программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: Мы довезем вас до вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
24 ноя 2025
Все очень понравилось! У меня был прекрасный гид!
Е
Евгения
17 ноя 2025
Отлично
Оставила видео отзыв гиду
И
Иван
5 окт 2025
Мы, воспользовались данным туром для посещения Самарканда. Посетили многие исторические места города. Экскурсия была хорошо организована, программа насыщенная и интересная.
Отдельно хотим отметить нашего гида Нигину — она подробно и понятно
