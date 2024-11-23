Позвольте Ташкенту зачаровать вас в нашем уникальном вечернем туре! Когда солнце садится за горизонт, древняя столица Узбекистана преображается, раскрывая свои самые яркие грани.
От мерцающих огней набережной Анхора до древних стен
От мерцающих огней набережной Анхора до древних стен
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Магическая столица Узбекистана Ташкент ночью — это совершенно другой город, наполненный особой магией и очарованием. Присоединяйтесь к нам в этом вечернем путешествии и станьте свидетелем волшебной трансформации древней столицы Узбекистана. От первых мгновений, когда мы ощутим энергию города у Монумента мужества, до последних аккордов нашей прогулки под звёздным небом — каждый этап нашего вечернего маршрута будет наполнен уникальными впечатлениями. Что нас ждёт?
- Вы увидите, как засверкают огни на воде канала Анхор, как оживут вековые стены мечети Минор, как загадочно засияют купола и минареты комплекса Хазрати Имам. Каждый объект, каждая достопримечательность обретёт особую ауру в ночном антураже.
- Мы прогуляемся по главной пешеходной артерии города — Бродвею, насладимся динамикой ночной жизни и подсвеченными архитектурными жемчужинами.
Завершится наша симфония вечера на очаровательном сквере Тамерлана, где мы сможем в полной мере ощутить дыхание востока. Это будет путешествие, которое пробудит в вас новые чувства и оставит неизгладимые впечатления! Присоединяйтесь к нам в этом вечернем приключении по очарованию Ташкента! Важная информация:.
Завершится наша симфония вечера на очаровательном сквере Тамерлана, где мы сможем в полной мере ощутить дыхание востока. Это будет путешествие, которое пробудит в вас новые чувства и оставит неизгладимые впечатления! Присоединяйтесь к нам в этом вечернем приключении по очарованию Ташкента! Важная информация:.
Надевайте удобную спортивную или casual обувь.
Каждый день в 19:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент мужества
- Набережная канала Анхор
- Мечеть Минор
- Комплекс Хазрати Имам
- Центр исламской цивилизации
- Площадь Независимости
- Ташкентские куранты - символ столицы Узбекистана
- Улица Бродвей
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Монумент Мужества, Ташкент
Завершение: Сквер Тамерлана, Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 19:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Дорогие гости
- Благодарим вас за бронирование нашего вечернего тура по Ташкенту. Чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно и увлекательно, ознакомьтесь, пожалуйста, со следующей важной информацией:
- Время и место встречи: в 19:00 у Монумента Мужества
- Транспорт: трансфер на протяжении всего тура осуществляется на комфортабельном автомобиле
- Обувь: учитывая, что мы будем много ходить пешком, рекомендуем надеть удобную спортивную или casual обувь
- Безопасность: наш опытный гид будет сопровождать группу на протяжении всего маршрута
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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