Это неспешная увлекательная прогулка по Ташкенту, где история переплетается с современностью, а восточное гостеприимство ощущается на каждом шагу.
Вы увидите знаковые достопримечательности и скрытые уголки города, услышите удивительные истории, попробуете местные вкусы и прочувствуете уникальную атмосферу столицы Узбекистана.
Тур подходит как для тех, кто впервые в Ташкенте, так и для тех, кто хочет взглянуть на него под новым углом.
Вы увидите знаковые достопримечательности и скрытые уголки города, услышите удивительные истории, попробуете местные вкусы и прочувствуете уникальную атмосферу столицы Узбекистана.
Тур подходит как для тех, кто впервые в Ташкенте, так и для тех, кто хочет взглянуть на него под новым углом.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМаршрут тура по Ташкенту • Мечеть Минор – современная белоснежная мечеть, ставшая одним из главных символов Ташкента. Её изящная архитектура, мраморные фасады и отражение в водной глади создают ощущение гармонии и умиротворения. Здесь путешественники узнают о традициях исламской архитектуры и духовной жизни узбекского народа.
- Комплекс Хазрет Имам – сердце духовного Ташкента. Здесь хранится знаменитый Коран Османа – одна из древнейших рукописей в мире. Прогуливаясь по территории комплекса, гости увидят медресе, мавзолеи и величественную мечеть, а также услышат истории о великих богословах и просветителях прошлого.
- Медресе Кукельдаш – один из старейших архитектурных памятников XVI века, построенный в эпоху Шейбанидов. Это место откроет перед путешественниками жизнь студентов медресе прошлых веков, расскажет о традициях восточного образования и особенностях средневековой архитектуры.
- Государственный музей Памяти жертв репрессий – важный исторический объект, рассказывающий о трагических страницах прошлого Узбекистана. Здесь путешественники узнают о судьбах людей, пострадавших в годы сталинских репрессий, увидят архивные документы и памятные экспонаты.
- Чорсу базар – настоящий центр восточной торговли, где можно почувствовать дух старого Ташкента. Под голубыми куполами базара путешественники увидят горы специй, свежие фрукты, ароматный хлеб и смогут попробовать традиционные узбекские деликатесы. Это место оживит все чувства – вкус, запах, зрение и слух!
- Ташкентское метро – одно из самых красивых в мире, его станции – настоящие подземные дворцы. Каждая остановка рассказывает свою историю: мозаики, резьба по мрамору, витражи и восточные орнаменты превращают поездку в настоящее путешествие сквозь время.
- Ташкентская телебашня – самая высокая в Центральной Азии (375 м). Здесь путешественники смогут насладиться панорамным видом на город с высоты птичьего полёта и узнать, как работает крупнейший телерадиокомплекс страны.
- Tashkent City – современный облик столицы: небоскрёбы, футуристическая архитектура, стильные кафе и скверы. Этот район контрастирует со старым городом и показывает динамичное развитие Ташкента.
- Magic City – настоящая восточная сказка с архитектурой, вдохновлённой мировыми достопримечательностями. Здесь можно сделать яркие фото на фоне стилизованных дворцов, фонтанов и улиц, напоминающих европейские города.
- Обед в ресторане «Бешказан» – идеальное завершение экскурсии! Здесь путешественники попробуют настоящий ташкентский плов, приготовленный в гигантском казане, а также насладятся ароматным узбекским чаем и традиционной выпечкой.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Минор
- Комплекс Хазрет Имам
- Медресе Кукельдаш
- Государственный музей Памяти жертв репрессий
- Чорсу базар
- Ташкентское метро
- Ташкентская телебашня
- Tashkent City
- Magic City
- Ресторан «Бешказан»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мечеть Минор
Завершение: Magic city
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
9 сен 2025
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€185 за человека
-
18%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочный Самарканд за 1 день: тур из Ташкента на поезде
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 07:00
14 ноя в 07:00
$176.30
$215 за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневный тур из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде с гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 05:00
14 ноя в 05:00
$187.50
$250 за всё до 6 чел.