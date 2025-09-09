Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Это неспешная увлекательная прогулка по Ташкенту, где история переплетается с современностью, а восточное гостеприимство ощущается на каждом шагу.



Вы увидите знаковые достопримечательности и скрытые уголки города, услышите удивительные истории, попробуете местные вкусы и прочувствуете уникальную атмосферу столицы Узбекистана.



Тур подходит как для тех, кто впервые в Ташкенте, так и для тех, кто хочет взглянуть на него под новым углом.