Увлекательная однодневная поездка из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде с русскоязычным гидом. Все включено: трансферы, экскурсия, билеты, сопровождение. Вас заберут и вернут в отель — максимум комфорта и впечатлений!
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсииВаш день начнется с трансфера от гостиницы в Ташкенте до железнодорожного вокзала. Далее — поездка на комфортабельном поезде до Самарканда. На месте вас встретит профессиональный русскоязычный гид на автомобиле и проведет для вас незабываемую экскурсию по главным историческим достопримечательностям города. В течение экскурсии вы отведаете традиционный обед — знаменитый самаркандский плов. А вечером — вкусный ужин с самаркандскими шашлыками и национальными блюдами. После насыщенного дня вы отправитесь обратно в Ташкент на поезде. На вокзале вас снова встретят и доставят в отель.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан - сердце древнего Самарканда, символ восточной архитектуры
- Мавзолей Амир Темура (Гур-Эмир) - место покоя великого полководца
- Комплекс Шахи-Зинда - величественный некрополь с уникальной плиткой
- Мечеть Бибиханум - легендарная мечеть, построенная по приказу Тамерлана
- Сиабский базар - традиционный восточный рынок (по желанию)
- Исторические улицы (фотостопы в живописных местах города)
Что включено
- Услуги профессионального русскоязычного гида
- Трансфер из гостиницы в Ташкенте до вокзала и обратно
- Железнодорожные билеты (Ташкент - Самарканд - Ташкент)
- Встреча на вокзале в Самарканде и транспорт по городу
- Питьевая вода во время экскурсии.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и исторические объекты
- Личные расходы (сувениры, дополнительные напитки и т. д.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
7 июл 2025
Улугбек помог с покупкой билетов на поезд, забрал из отеля на вокзал. Когда приехала в Самарканд, встретила Нигина. Прекрасный гид, ощущение, что гуляешь с хорошей подругой и одновременно тебе проводят
О
Оксана
13 июн 2025
Отлично организованно, трансферы из отеля на жд вокзал и обратно. В Самарканде нас встретила чудесный русскоговорящий гид Нигина и весь день сопровождала. Покушали национальный плов, попробовали на базаре халву, специи, купили сувениры, посетили самые интересные достопримечательности. Отличное знание истории Самарканда. Сам город с многолетним наслоением древней истории и современности, пряный и восточный.
