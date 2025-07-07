Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Увлекательная однодневная поездка из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде с русскоязычным гидом. Все включено: трансферы, экскурсия, билеты, сопровождение. Вас заберут и вернут в отель — максимум комфорта и впечатлений! 5 2 отзыва

Улугбек Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Ваш день начнется с трансфера от гостиницы в Ташкенте до железнодорожного вокзала. Далее — поездка на комфортабельном поезде до Самарканда. На месте вас встретит профессиональный русскоязычный гид на автомобиле и проведет для вас незабываемую экскурсию по главным историческим достопримечательностям города. В течение экскурсии вы отведаете традиционный обед — знаменитый самаркандский плов. А вечером — вкусный ужин с самаркандскими шашлыками и национальными блюдами. После насыщенного дня вы отправитесь обратно в Ташкент на поезде. На вокзале вас снова встретят и доставят в отель.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Регистан - сердце древнего Самарканда, символ восточной архитектуры

Мавзолей Амир Темура (Гур-Эмир) - место покоя великого полководца

Комплекс Шахи-Зинда - величественный некрополь с уникальной плиткой

Мечеть Бибиханум - легендарная мечеть, построенная по приказу Тамерлана

Сиабский базар - традиционный восточный рынок (по желанию)

Исторические улицы (фотостопы в живописных местах города) Что включено Услуги профессионального русскоязычного гида

Трансфер из гостиницы в Ташкенте до вокзала и обратно

Железнодорожные билеты (Ташкент - Самарканд - Ташкент)

Встреча на вокзале в Самарканде и транспорт по городу

Питьевая вода во время экскурсии. Что не входит в цену Входные билеты в музеи и исторические объекты

Что не входит в цену Входные билеты в музеи и исторические объекты Личные расходы (сувениры, дополнительные напитки и т. д.). Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 14 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.