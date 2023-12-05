Всего 1,5 часа в пути — и вы уже не в бурлящем Ташкенте, а в окружении гор. Наслаждайтесь их спокойствием, безмолвным величием и вечной красотой.



Я покажу вам главные места Чимганского района и даже больше! Вы увидите лазурное Чарвакское водохранилище и прокатитесь на канатных дорогах всесезонного курорта Амирсай и горы Большой Чимган. А также отправитесь в небольшой поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал.