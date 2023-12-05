Тянь Шаньские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» 1 день

Индивидуальная экскурсия в Ташкенте
Всего 1,5 часа в пути — и вы уже не в бурлящем Ташкенте, а в окружении гор. Наслаждайтесь их спокойствием, безмолвным величием и вечной красотой.

Я покажу вам главные места Чимганского района и даже больше! Вы увидите лазурное Чарвакское водохранилище и прокатитесь на канатных дорогах всесезонного курорта Амирсай и горы Большой Чимган. А также отправитесь в небольшой поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал.
Тянь Шаньские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» 1 день
Тянь Шаньские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» 1 день
Тянь Шаньские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» 1 день
Тянь Шаньские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» 1 день
Тянь Шаньские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» 1 день
Тянь Шаньские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» 1 день
Тянь Шаньские горы, река Чаткал и водопад «Фата невесты» 1 день
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Что вас ожидает:

  • Всесезонный горный курорт Амирсай
  • Гора Большой Чимган
  • Водопад «Фата невесты» и река Чаткал
  • Чарвакское водохранилище

Описание

Завораживающие горные пейзажи

Вы посетите самые яркие природные места в окрестностях Ташкента. Вас ждут горы, спокойствие и великолепие природы. Тур включает посещение Чарвакского водохранилища, канатных дорог Амирсая, горы Большой Чимган, а также поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал. Насладитесь красотой горного пейзажа и уникальными природными достопримечательностями. Что вы увидите:• Всесезонный горный курорт Амирсай. Он знаменит не только своими горнолыжными трассами. но и прекрасными смотровыми площадками и тропинками для прогулок, к которым ведет благоустроенная канатная дорога с закрытыми кабинками. С них открываются завораживающие виды на окрестные горные пейзажи.
  • Гора Большой Чимган — прямо на склоне горы устроена смотровая площадка, к которой ведёт открытая кресельная канатная дорога. Ей мы и воспользуемся, чтобы полюбоваться на окрестные заснеженные вершины.
  • Водопад «Фата невесты» и река Чаткал — по ущелью мы прогуляемся к сказочному водопаду, чьи серебряные нити словно тонкое кружево прикрывают скальный массив. А затем спустимся к старинному мосту у реки Чаткал, с которого ощущается вся мощь стиснутой скалами горной реки.
  • Чарвакское водохранилище — вы полюбуетесь со смотровых площадок его бирюзовой гладью, окаймлённой кольцом гор. Всего нас ждут три смотровые, с каждой из которых водохранилище открывается с нового ракурса! В завершение мы можем заехать перекусить в одно из многочисленных кафе около гор. Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида и транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание, проживание и другие расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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