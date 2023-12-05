Всего 1,5 часа в пути — и вы уже не в бурлящем Ташкенте, а в окружении гор. Наслаждайтесь их спокойствием, безмолвным величием и вечной красотой.
Я покажу вам главные места Чимганского района и даже больше! Вы увидите лазурное Чарвакское водохранилище и прокатитесь на канатных дорогах всесезонного курорта Амирсай и горы Большой Чимган. А также отправитесь в небольшой поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал.
Я покажу вам главные места Чимганского района и даже больше! Вы увидите лазурное Чарвакское водохранилище и прокатитесь на канатных дорогах всесезонного курорта Амирсай и горы Большой Чимган. А также отправитесь в небольшой поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Всесезонный горный курорт Амирсай
- Гора Большой Чимган
- Водопад «Фата невесты» и река Чаткал
- Чарвакское водохранилище
Описание
Завораживающие горные пейзажиВы посетите самые яркие природные места в окрестностях Ташкента. Вас ждут горы, спокойствие и великолепие природы. Тур включает посещение Чарвакского водохранилища, канатных дорог Амирсая, горы Большой Чимган, а также поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал. Насладитесь красотой горного пейзажа и уникальными природными достопримечательностями. Что вы увидите:• Всесезонный горный курорт Амирсай. Он знаменит не только своими горнолыжными трассами. но и прекрасными смотровыми площадками и тропинками для прогулок, к которым ведет благоустроенная канатная дорога с закрытыми кабинками. С них открываются завораживающие виды на окрестные горные пейзажи.
- Гора Большой Чимган — прямо на склоне горы устроена смотровая площадка, к которой ведёт открытая кресельная канатная дорога. Ей мы и воспользуемся, чтобы полюбоваться на окрестные заснеженные вершины.
- Водопад «Фата невесты» и река Чаткал — по ущелью мы прогуляемся к сказочному водопаду, чьи серебряные нити словно тонкое кружево прикрывают скальный массив. А затем спустимся к старинному мосту у реки Чаткал, с которого ощущается вся мощь стиснутой скалами горной реки.
- Чарвакское водохранилище — вы полюбуетесь со смотровых площадок его бирюзовой гладью, окаймлённой кольцом гор. Всего нас ждут три смотровые, с каждой из которых водохранилище открывается с нового ракурса! В завершение мы можем заехать перекусить в одно из многочисленных кафе около гор. Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида и транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание, проживание и другие расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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