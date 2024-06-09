Приглашаю в путешествие по живописным окрестностям Ташкента! Вы увидите грандиозное Чарвакское водохранилище, прокатитесь по кресельной канатной дороге и насладитесь панорамами гор Юго-Западного Тянь-Шаня. Кроме того, я покажу вам наскальные рисунки и стоянку древних караванов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1 насыщенный день вы:
Посетите горнолыжный курорт мирового уровня Амирсой и полюбуетесь Чаткальскими горами.
Прокатитесь по открытой канатной дороге к смотровой площадке на высоте 1975 метров. Насладитесь видами на Чимган и начало Тянь-Шаньских гор.
Увидите посёлок Бричмулла, воспетый российскими бардами Никитиными.
Оцените искусственное Чарвакское водохранилище, созданное во времена социализма.
Подниметесь к плотине, с самой высокой точки которой открываются прекрасные пейзажи.
Побываете на стоянке караванов времён Великого шелкового пути и увидите древние чинары.
Рассмотрите наскальные рисунки «петроглифы», возраст которых насчитывает более 5000 лет.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Chevrolet.
- Входные билеты на горнолыжный курорт Амирсой оплачиваются дополнительно: 12 евро/чел в будни, 14 евро/чел в выходные.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Ташкенте
Всем привет! Меня зовут Игорь, я профессиональный гид по горам Тянь-Шаня. Провожу экскурсии на высшем уровне: обеспечиваю гостям максимальный комфорт, безопасность и комфортное вождение.Задать вопрос
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