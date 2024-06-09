Что вас ожидает

За 1 насыщенный день вы:

Посетите горнолыжный курорт мирового уровня Амирсой и полюбуетесь Чаткальскими горами.

Прокатитесь по открытой канатной дороге к смотровой площадке на высоте 1975 метров. Насладитесь видами на Чимган и начало Тянь-Шаньских гор.

Увидите посёлок Бричмулла, воспетый российскими бардами Никитиными.

Оцените искусственное Чарвакское водохранилище, созданное во времена социализма.

Подниметесь к плотине, с самой высокой точки которой открываются прекрасные пейзажи.

Побываете на стоянке караванов времён Великого шелкового пути и увидите древние чинары.

Рассмотрите наскальные рисунки «петроглифы», возраст которых насчитывает более 5000 лет.

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