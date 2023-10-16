Обзорная экскурсия по Ташкенту: узнайте больше о культуре и истории Узбекистана
Наш тур по вечернему Ташкенту познакомит вас с его ритмом жизни, а также позволит увидеть главные достопримечательности города в непривычном свете фонарей.
Вы посетите тихую безлюдную площадь в Хаст-Имаме, потом окунетесь в шумный поток гуляющих по местному «Бродвею», прогуляетесь по скверу Амира Темура, где влюбленные назначают встречу, а также увидите монументальные памятники середины 20 века — ташкентские куранты и театр имени Алишера Навои.
Вы посетите тихую безлюдную площадь в Хаст-Имаме, потом окунетесь в шумный поток гуляющих по местному «Бродвею», прогуляетесь по скверу Амира Темура, где влюбленные назначают встречу, а также увидите монументальные памятники середины 20 века — ташкентские куранты и театр имени Алишера Навои.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Комплекс «Хаст-Имам»
- Белая мечеть «Минор»
- Площадь Независимости
- Памятник Скорбящей матери
- Вечный Огонь
- Местный «Бродвей
- Большой театр им. Алишера Навои
- Сквер с памятником Амира Темура
- Ташкентские куранты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вечерний ТашкентВечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные достопримечательности, проспекты Старого и современного Ташкента предстанут перед вами в наиболее эффектном виде.
Традиционная архитектура, памятники советской эпохи и современные музеи являются основными достопримечательностями богатой историей столицы Узбекистана. Ташкент — самый большой город в Центральной Азии. Здесь Вы найдете разнообразную кухню и множество вариантов размещения, а с высокой телебашни открываются великолепные панорамные виды.
Что вас ждет:• Комплекс «Хаст-Имам». Хаст-Имам (Хазрати Имам) — культово – архитектурный комплекс, религиозный центр Ташкента находится в старом городе Ташкента в окружении старинных глинобитных жилых домов.
- Белая мечеть «Минор». Мечеть Минор отделана белоснежным мрамором, поэтому жители города часто называют ее «Белой мечетью». В ясный солнечный день иногда даже кажется, будто храм подсвечивается изнутри.
- Площадь Независимости (по-узбекски «Мустакиллик Майдони») — главная площадь Узбекистана, которая располагается в самом сердце Ташкента, столицы этой среднеазиатской страны. Горожане часто собираются здесь, чтобы отметить народные праздники, в будние и выходные дни тут можно увидеть молодожёнов, да и в целом на площади всегда много людей и царит приятная атмосфера.
- Памятник Скорбящей матери и вечный огонь в память о более полумиллиона узбекских солдат, погибших во времена ВОВ. Этот памятник говорит нам, что никто не забыт, ничто не забыто. Война коснулась каждой семьи Узбекистана. Этот памятник прошлого, защищает нас от поспешных решений и действий в будущем.
- Местный «Бродвей», прогулочная улица, место скопления творческой молодежи столицы. Зеленая пешеходная аллея, которую обрамляют многолетние тенистые деревья - своеобразный зеленый оазис в самом сердце города. Свежий воздух и прохлада фонтанов, погрузят вас в незабываемую творческую атмосферу этой улицы.
- Большой театр им. Алишера Навои. Здание театра является архитектурным монументом середины XX века, его внутренний двор демонстрирует прекрасный мир национального фольклорного искусства.
- Сквер с памятником Амира Темура. Памятник Амира Тимура (Тамерлана) представлен в виде бронзовой фигуры, сидящей на коне. Украшением постамента является знаменитый девиз полководца, выгравированный на четырех языках: «Сила в справедливости».
- Ташкентские куранты — знаменитый символ Ташкента. Он ассоциируется с романтическими свиданиями, ламповой атмосферой старого центра. Первая башня часов была построена в послевоенные годы, а теперь каждые 15 минут часы курантов издают пронзительный звон в память о погибших в сражениях Второй мировой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Трансфер и другие расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента
Индивидуальные
На машине
Вечерние
Обзорные
Старый город
Популярные места
Мечеть Минор
Святые места
Похожие туры из Ташкента
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Ж/Д Самаркандский вокзал
18 окт
22 окт
23 окт
24 окт
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Место встречи ваш отель / аэропорт / вокзал. Забир...
Завтра
19 окт
20 окт
21 окт
от €110 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
4 часа
Не скучайте в аэропорту Ташкента
Увидеться со столицей Узбекистана во время ожидания своего рейса
в аэропорту
Завтра
18 окт
19 окт
20 окт
100€90 за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии