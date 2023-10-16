Вечерний ТашкентВечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные достопримечательности, проспекты Старого и современного Ташкента предстанут перед вами в наиболее эффектном виде.

Традиционная архитектура, памятники советской эпохи и современные музеи являются основными достопримечательностями богатой историей столицы Узбекистана. Ташкент — самый большой город в Центральной Азии. Здесь Вы найдете разнообразную кухню и множество вариантов размещения, а с высокой телебашни открываются великолепные панорамные виды.

Что вас ждет:• Комплекс «Хаст-Имам». Хаст-Имам (Хазрати Имам) — культово – архитектурный комплекс, религиозный центр Ташкента находится в старом городе Ташкента в окружении старинных глинобитных жилых домов.