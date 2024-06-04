1 чел.
По популярности
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
«Не будем забывать, что Ташкент — один из старейших городов Средней Азии»
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
«Мы погуляем по извилистым улицам Старого города, рассматривая древние мечети и медресе»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
«Осмотрев эту и другие реликвии, мы пойдем гулять по узким улочкам старого города»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
«Мы обязательно покажем вам Старый город и ансамбль Хазрати Имам, Успенский кафедральный собор и Ташкент-сити»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
«Прогулявшись по Старому городу, вы переедете в иные кварталы, где увидите стремящиеся вверх здания, широкие проспекты и дома позапрошлого века»
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
«Наше путешествие начнётся в Старом городе, где расположены Медресе Кукельдаш (учебное заведение 16 века), мечеть Хазрати Имам и ансамбль Хаст-Имам, который также называют сердцем мусульманского Ташкента»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
«Большую часть времени вы проведете в Старом городе — именно на площади Хаст Имам вы познакомитесь с мусульманским зодчеством и архитектурными школами Узбекистана»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
«Затем отправитесь на прогулку по узким улочкам Старого города, во время которой гид расскажет об обрядах и обычаях местных жителей»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
«Из Старого города мы на автомобиле отправимся в новый Ташкент»
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ташкент - столица Востока
Начало: По договоренности
«В Старом городе вы исследуете мусульманскую архитектуру средневековых мечетей и медресе, узнаете о светском и религиозном образовании, а также услышите о местной реликвии — древнейшей сохранившейся рукописи Корана»
Расписание: Каждый день с 09:00, бронирование каждый час
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: История и современность в одном маршруте
Ташкент ждет вас: от Государственного музея до медресе и базара Чорсу, впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$159 за человека
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Ташкент
Начало: Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, д. 45
«Побродим по заповедным улочкам старого города, включенных в список ЮНЕСКО»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
«Хаст-Имам (Хазрати Имам) — культово – архитектурный комплекс, религиозный центр Ташкента находится в старом городе Ташкента в окружении старинных глинобитных жилых домов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
100$90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все краски Ташкента - магия столицы
Начало: Ваш отель
«Ташкент — столица Узбекистана, оживленный современный мегаполис, один из старейших городов Великого Шелкового Пути»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
Начало: Ваш отель
«В Старом городе отправным пунктом станет монументальный комплекс Хаст-Имам: я расскажу о великом человеке, которому посвящено это место, объясню архитектурные тонкости медресе и мавзолея, покажу подлинную рукопись Корана 7 века»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 128$115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Семейный тур по Ташкенту: история, развлечения и творчество
Проведите волшебный день в Ташкенте, наслаждаясь семейными приключениями и творческими мастер-классами
Начало: По договоренности
«Программа• Архитектура Старого города, • Мечеть Минор, • Телебашня, • Парк Magic City»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером
Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
«Прогуливаясь по Старому городу, вы увидите высокие здания, широкие проспекты и дома позапрошлого века»
Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июня 2024У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
- ААртем3 июня 2024Норм
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
- ННикита31 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)
- ЕЕвгений30 мая 2024Отличная экскурсия! 6 часов погружения в историю прекрасного города. Большое спасибо Шерзоду!
- ССтанислав28 мая 2024Очень энергичный и эмоциональный обзор основных точек города - есть о чем рассказать и что послушать - закладывайте от 3 часов иначе будет сложно все успеть
- ССветлана28 мая 2024Очень приятное впечатление. Гид -молодец. Сразу на рынок за клубникой и абрикосами. Хорошо составлен маршрут. Не попали в пробки, комфортно в машине, хорошая подача информации, грамотно и разумно. Спасибо
- ВВладимир27 мая 2024Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей души хотим поблагодарить этих
- ННаталья27 мая 2024Прекрасный город Ташкент в компании с великолепным гидом! Все было просто замечательно!
- ККарина24 мая 2024Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Старый город»
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