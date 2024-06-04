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замечательных людей, которые не просто делают свою работу, а отдают часть своей души. Два дня пролетели просто незаметно. Азиз - прекрасный рассказчик, приятный человек, сумел за короткий период рассказать нам многовековую историю так, что голова не пошла кругом. Отдельное спасибо за комфортную машину и то,что был нашим фотографом временами. Светлана знакомила нас с русской частью города, удивила своими глубоким историческими знаниями, теплотой повествования. Крайне рекомендуем этот тур и этих гидов. Спасибо!