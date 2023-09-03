Проехать и пройти по городу после заката и оценить традиционную узбекскую кухню
Мы предлагаем вам отправиться на обзорную прогулку по столице Узбекистана вечером — когда становится прохладнее, на старинных зданиях зажигается подсветка, включаются музыкальные фонтаны. Город преображается и точно не оставит вас равнодушными!
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даты
Описание
Что вас ожидает
История и современность
Наше путешествие начнётся в Старом городе, где расположены Медресе Кукельдаш (учебное заведение 16 века), мечеть Хазрати Имам и ансамбль Хаст-Имам, который также называют сердцем мусульманского Ташкента. Вы рассмотрите древнейшие сооружения, дошедшие до наших дней, и узнаете их историю.
Знакомство с современной частью Ташкента мы начнём с мечети Минор, построенной в 2014 году, а затем переместимся в «Ташкент-Сити» со своим прогулочным парком, музеем знаменитостей и планетарием. Далее наш путь пройдёт по Магическому парку, где вы насладитесь свежим вечерним воздухом и увидите шоу музыкальных фонтанов. Мы расскажем, как сейчас развивается город, для чего строится «Ташкент-Сити» и что он будет представлять собой по окончании всех запланированных работ.
Тот самый плов
В финале экскурсии вас ждёт ужин в центре среднеазиатского плова «Беш Козон», где вы отведаете настоящий узбекский плов, узнаете о разновидностях этого блюда, процессе его приготовления и других обычаях местных жителей.
Организационные детали
- Мы встретим вас в отеле и после экскурсии привезём обратно (либо в аэропорт/на вокзал)
- Ужин (плов, салат, хлеб, чай) в ресторане и трансфер на автомобиле (Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti или Lada Vesta) входят в стоимость. По договорённости можем провести экскурсию на машине класса люкс за дополнительную плату.
- Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.