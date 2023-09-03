Младший братец Самарканда, Бухары и Хивы — город Ташкент. Летом здесь очень жарко, до +50 градусов: такое выдерживают не все. Мы предлагаем вам отправиться на обзорную прогулку по столице Узбекистана вечером — когда становится прохладнее, на старинных зданиях зажигается подсветка, включаются музыкальные фонтаны. Город преображается и точно не оставит вас равнодушными!

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Описание

Что вас ожидает

История и современность

Наше путешествие начнётся в Старом городе, где расположены Медресе Кукельдаш (учебное заведение 16 века), мечеть Хазрати Имам и ансамбль Хаст-Имам, который также называют сердцем мусульманского Ташкента. Вы рассмотрите древнейшие сооружения, дошедшие до наших дней, и узнаете их историю.

Знакомство с современной частью Ташкента мы начнём с мечети Минор, построенной в 2014 году, а затем переместимся в «Ташкент-Сити» со своим прогулочным парком, музеем знаменитостей и планетарием. Далее наш путь пройдёт по Магическому парку, где вы насладитесь свежим вечерним воздухом и увидите шоу музыкальных фонтанов. Мы расскажем, как сейчас развивается город, для чего строится «Ташкент-Сити» и что он будет представлять собой по окончании всех запланированных работ.

Тот самый плов

В финале экскурсии вас ждёт ужин в центре среднеазиатского плова «Беш Козон», где вы отведаете настоящий узбекский плов, узнаете о разновидностях этого блюда, процессе его приготовления и других обычаях местных жителей.

Организационные детали