Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова

Проехать и пройти по городу после заката и оценить традиционную узбекскую кухню

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Младший братец Самарканда, Бухары и Хивы — город Ташкент. Летом здесь очень жарко, до +50 градусов: такое выдерживают не все.

Мы предлагаем вам отправиться на обзорную прогулку по столице Узбекистана вечером — когда становится прохладнее, на старинных зданиях зажигается подсветка, включаются музыкальные фонтаны. Город преображается и точно не оставит вас равнодушными!
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и современность

Наше путешествие начнётся в Старом городе, где расположены Медресе Кукельдаш (учебное заведение 16 века), мечеть Хазрати Имам и ансамбль Хаст-Имам, который также называют сердцем мусульманского Ташкента. Вы рассмотрите древнейшие сооружения, дошедшие до наших дней, и узнаете их историю.

Знакомство с современной частью Ташкента мы начнём с мечети Минор, построенной в 2014 году, а затем переместимся в «Ташкент-Сити» со своим прогулочным парком, музеем знаменитостей и планетарием. Далее наш путь пройдёт по Магическому парку, где вы насладитесь свежим вечерним воздухом и увидите шоу музыкальных фонтанов. Мы расскажем, как сейчас развивается город, для чего строится «Ташкент-Сити» и что он будет представлять собой по окончании всех запланированных работ.

Тот самый плов

В финале экскурсии вас ждёт ужин в центре среднеазиатского плова «Беш Козон», где вы отведаете настоящий узбекский плов, узнаете о разновидностях этого блюда, процессе его приготовления и других обычаях местных жителей.

Организационные детали

  • Мы встретим вас в отеле и после экскурсии привезём обратно (либо в аэропорт/на вокзал)
  • Ужин (плов, салат, хлеб, чай) в ресторане и трансфер на автомобиле (Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti или Lada Vesta) входят в стоимость. По договорённости можем провести экскурсию на машине класса люкс за дополнительную плату.
  • Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Вечерние
Ночные
Летние
Гастрономические
Обзорные
Старый город
Популярные места
Медресе Кукельдаш
Мечеть Минор
Святые места
Комплекс Хазрати Имам
Ташкент-сити

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