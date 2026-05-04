Как красив и удивителен Ташкент вечером! Он превращается в город ярких огней, таинственных силуэтов и мистических образов. Мы с радостью поделимся с вами этим великолепием.
Провезём на комфортабельном автомобиле по всем культовым достопримечательностям, сделаем остановки в самых интересных местах и раскроем местные традиции.
Провезём на комфортабельном автомобиле по всем культовым достопримечательностям, сделаем остановки в самых интересных местах и раскроем местные традиции.
Описание экскурсии
Сияющий Ташкент
Вы увидите в свете вечерних огней главные места города: старинный архитектурный ансамбль Хазрати Имам, белоснежную мечеть Минор, сквер Амира Темура, аллею Бродвей, оперный театр. И это далеко не всё! Мы покажем вам центр исламской цивилизации, старинный дворец Романовых из обожжённого кирпича и отель «Узбекистан» в стиле советского модернизма.
Городские истории и практические советы
Мы сделаем всё, чтобы вы не заскучали в пути. Познакомим вас с многовековыми традициями и богатой культурой Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото. А также поделимся личными практическими рекомендациями: что посмотреть в свободное время, в какие места и регионы страны съездить, где вкусно поесть и какие национальные блюда попробовать.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1734 туристов
Я коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о её культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
гид Шерзод отличный гид, очень клиентоориентированный, достаточно гибко «вписал» в авторскую программу наши пожелания,добавив «десерт»-другую локацию,не заявленную изначально. Это лучший подарок мне на день рождения, благодарю!
Об экскурсии: магия свершилась- увидели
Об экскурсии: магия свершилась- увидели
Шерзод
Ответ организатора:
Эдита, большое спасибо за такой искренний и вдохновляющий отзыв!
Мне очень приятно, что экскурсия стала для вас особенным подарком ко дню
Мне очень приятно, что экскурсия стала для вас особенным подарком ко дню
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В целом, мне понравилась экскурсия, особенно приятно, что Шерзод изменил немного свой график когда нам это потребовалось, и нашел общий язык с моей семьей, поэтому они слушали его внимательно.
Опыт позитивный,
Опыт позитивный,
Шерзод
Ответ организатора:
Evgeny, добрый день!
Большое спасибо за ваш подробный и честный отзыв — для нас это особенно ценно.
Рады, что в целом экскурсия
Большое спасибо за ваш подробный и честный отзыв — для нас это особенно ценно.
Рады, что в целом экскурсия
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Экскурсия по ночному Ташкенту оставила отличные впечатления. Мы много увидели и узнали о городе — наш экскурсовод Шерзод был очень информативным, рассказал интересные факты. На следующее утро у нас была
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А
Хотим сказать огромное спасибо за этот чудесный тур! Мы были в Ташкенте проездом, на пересадке, и изначально просто хотели скоротать время. Но в итоге получили одно из самых ярких впечатлений
Шерзод
Ответ организатора:
Анна, огромное спасибо вам за такой тёплый, искренний и подробный отзыв!
Мне очень приятно, что даже короткая пересадка в Ташкенте смогла
Мне очень приятно, что даже короткая пересадка в Ташкенте смогла
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О
Спасибо за насыщенную экскурсию! Приятно и интересно провели время вечером в Ташкенте. Заказали экскурсию перед вылетом, Шерзод быстро ответил и по прилёту уже ждал нас. И после был на связи, ориентировал на по Самарканду. Благодарим за отзывчивость!
Шерзод
Ответ организатора:
Оксана, большое спасибо за отзыв!
Очень рад, что вам понравилась экскурсия и вечер в Ташкенте прошёл интересно и насыщенно. Спасибо за
Очень рад, что вам понравилась экскурсия и вечер в Ташкенте прошёл интересно и насыщенно. Спасибо за
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А
Прекрасная экскурсия, чудесный гид Шерзод. Интересные рассказы и индивидуальный подход гарантирован! Очень понравилось) спасибо 🙏
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