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Магия вечернего Ташкента

Полюбоватся главными местами города в волшебной подсветке на авто-пешеходной экскурсии
Как красив и удивителен Ташкент вечером! Он превращается в город ярких огней, таинственных силуэтов и мистических образов. Мы с радостью поделимся с вами этим великолепием.

Провезём на комфортабельном автомобиле по всем культовым достопримечательностям, сделаем остановки в самых интересных местах и раскроем местные традиции.
4.9
62 отзыва
Магия вечернего Ташкента
Магия вечернего Ташкента
Магия вечернего Ташкента

Описание экскурсии

Сияющий Ташкент

Вы увидите в свете вечерних огней главные места города: старинный архитектурный ансамбль Хазрати Имам, белоснежную мечеть Минор, сквер Амира Темура, аллею Бродвей, оперный театр. И это далеко не всё! Мы покажем вам центр исламской цивилизации, старинный дворец Романовых из обожжённого кирпича и отель «Узбекистан» в стиле советского модернизма.

Городские истории и практические советы

Мы сделаем всё, чтобы вы не заскучали в пути. Познакомим вас с многовековыми традициями и богатой культурой Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото. А также поделимся личными практическими рекомендациями: что посмотреть в свободное время, в какие места и регионы страны съездить, где вкусно поесть и какие национальные блюда попробовать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1734 туристов
Я коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о её культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
3
2
2
1
2
Эдита
гид Шерзод отличный гид, очень клиентоориентированный, достаточно гибко «вписал» в авторскую программу наши пожелания,добавив «десерт»-другую локацию,не заявленную изначально. Это лучший подарок мне на день рождения, благодарю!
Об экскурсии: магия свершилась- увидели
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Ташкент так, как его видят местные жители. Шерзод так рассказывал, что мы действительно прониклись интересом к истории Узбекистана.
От всей души рекомендую экскурсии с этим гидом, скучно не будет! Очень рада, что знакомство с Ташкентом началось именно с Шерзодом, нет разочарования от потраченного времени и денег. О посещенных местах: Вы точно увидите «знаковые» места Ташкента в выгодном свете, гид отлично знает как представить локации. Посещенные места стоят потраченного времени.
Повторюсь, рекомендую, не ленитесь, не сомневайтесь и не жадничайте- наслаждайтесь магией вечернего Ташкента,в сопровождении интересного рассказчика! 🫶

гид Шерзод отличный гид, очень клиентоориентированный, достаточно гибко «вписал» в авторскую программу наши пожелания,добавив «десерт»-другую локацию,не
гид Шерзод отличный гид, очень клиентоориентированный, достаточно гибко «вписал» в авторскую программу наши пожелания,добавив «десерт»-другую локацию,не
гид Шерзод отличный гид, очень клиентоориентированный, достаточно гибко «вписал» в авторскую программу наши пожелания,добавив «десерт»-другую локацию,не
гид Шерзод отличный гид, очень клиентоориентированный, достаточно гибко «вписал» в авторскую программу наши пожелания,добавив «десерт»-другую локацию,не
гид Шерзод отличный гид, очень клиентоориентированный, достаточно гибко «вписал» в авторскую программу наши пожелания,добавив «десерт»-другую локацию,не
гид Шерзод отличный гид, очень клиентоориентированный, достаточно гибко «вписал» в авторскую программу наши пожелания,добавив «десерт»-другую локацию,не
гид Шерзод отличный гид, очень клиентоориентированный, достаточно гибко «вписал» в авторскую программу наши пожелания,добавив «десерт»-другую локацию,не
Шерзод
Шерзод
Ответ организатора:
Эдита, большое спасибо за такой искренний и вдохновляющий отзыв!

Мне очень приятно, что экскурсия стала для вас особенным подарком ко дню
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рождения и оставила такие тёплые впечатления. Рад, что удалось гибко подстроить маршрут под ваши пожелания и добавить тот самый «десерт», который сделал день ещё ярче.

Отдельно благодарю за ваши слова о подаче города — для меня действительно важно показать Ташкент не только как набор достопримечательностей, а как живой город, каким его видят местные жители.

Буду очень рад новой встрече и с удовольствием открою для вас ещё больше интересных мест и историй!

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Evgeny
В целом, мне понравилась экскурсия, особенно приятно, что Шерзод изменил немного свой график когда нам это потребовалось, и нашел общий язык с моей семьей, поэтому они слушали его внимательно.

Опыт позитивный,
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но единственное что показалось несоответствующим - это то что часть мест которые мы посещали не были особо освещены или не имели красивой подсветки. А я имено для этого брал такую экскурсию, чтобы оценить огни Ташкента ночью + доп. историческая справка о городе, может как-то городские легенды. Неплохо было бы включить в поездке Magic City или Seul Moon, как минимум чтобы увидеть фонтаны.

Я все равно доволен и своих денег экскурсия стоит, спасибо, Шерзод, обязательно приедем в Ташкент ещё раз.

В целом, мне понравилась экскурсия, особенно приятно, что Шерзод изменил немного свой график когда нам это
В целом, мне понравилась экскурсия, особенно приятно, что Шерзод изменил немного свой график когда нам это
В целом, мне понравилась экскурсия, особенно приятно, что Шерзод изменил немного свой график когда нам это
Шерзод
Шерзод
Ответ организатора:
Evgeny, добрый день!

Большое спасибо за ваш подробный и честный отзыв — для нас это особенно ценно.

Рады, что в целом экскурсия
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оставила у вас положительные впечатления, и что удалось найти комфортный формат общения для всей вашей семьи. Отдельно благодарим за тёплые слова — это действительно важно.

Также спасибо за конструктивные замечания. Вы правы: вечерний Ташкент во многом раскрывается через подсветку, атмосферу улиц и такие локации, как парки с фонтанами. Обязательно учтём ваше пожелание и подумаем над тем, чтобы усилить маршрут в этом направлении, включая более яркие и визуально выразительные места.

Будем рады видеть вас снова — надеемся, в следующий раз сможем превзойти ваши ожидания и показать город именно таким, каким вы хотели его увидеть!

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Марина
Экскурсия по ночному Ташкенту оставила отличные впечатления. Мы много увидели и узнали о городе — наш экскурсовод Шерзод был очень информативным, рассказал интересные факты. На следующее утро у нас была
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групповая экскурсия, и хотя мы тоже многое узнали, ночная экскурсия оставила гораздо более яркое впечатление. Ночное время позволяет по-особенному взглянуть на город. Также Шерзод помог нам с обменом денег, несмотря на поздний час, что сделало поездку ещё более комфортной. Если хотите увидеть Ташкент с другой стороны — эта экскурсия точно стоит того!

Экскурсия по ночному Ташкенту оставила отличные впечатления. Мы много увидели и узнали о городе — наш
Экскурсия по ночному Ташкенту оставила отличные впечатления. Мы много увидели и узнали о городе — наш
Экскурсия по ночному Ташкенту оставила отличные впечатления. Мы много увидели и узнали о городе — наш
Экскурсия по ночному Ташкенту оставила отличные впечатления. Мы много увидели и узнали о городе — наш
Экскурсия по ночному Ташкенту оставила отличные впечатления. Мы много увидели и узнали о городе — наш
Экскурсия по ночному Ташкенту оставила отличные впечатления. Мы много увидели и узнали о городе — наш
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А
Хотим сказать огромное спасибо за этот чудесный тур! Мы были в Ташкенте проездом, на пересадке, и изначально просто хотели скоротать время. Но в итоге получили одно из самых ярких впечатлений
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от поездки!

Нас встретили прямо у выхода из аэропорта - это невероятно удобно, особенно когда знаешь, что каждая минута на счету. Сразу почувствовалась забота и тёплый приём.

Особая благодарность нашему экскурсоводу Шерзоду. Это человек, который влюблён в свою страну и умеет заразить этой любовью других. Он очень душевно и увлечённо рассказывал об истории Ташкента и Узбекистана слушали, затаив дыхание.

Больше всего нас поразил архитектурный ансамбль Хазрати Имам. Это великолепно, там какая-то особая, умиротворяющая атмосфера и невероятная красота. Очень понравилась мечеть Минор - эстетика во всём!

Но главным гастрономическим хитом стал, конечно же, ужин. Шерзод учёл все наши пожелания и привёз нас в самую большую пловную. Это был настоящий праздник живота: плов оказался великолепным, ароматным и безумно вкусным! А завершили мы день в кафе на высоком этаже -вид на город открылся сказочный.

Шерзод, спасибо вам за этот день! Мы не просто посмотрели город -мы прочувствовали его душу. Всё было организовано идеально, душевно, на одном дыхании. Это лучший способ влюбиться в Ташкент, даже если у вас всего пара часов до следующего рейса.

Однозначно рекомендуем всем, кто будет на пересадке! Спасибо за сервис и тепло ❤️

Шерзод
Шерзод
Ответ организатора:
Анна, огромное спасибо вам за такой тёплый, искренний и подробный отзыв!

Мне очень приятно, что даже короткая пересадка в Ташкенте смогла
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оставить у вас столько ярких эмоций и впечатлений. Особенно рад, что вы почувствовали атмосферу города, его историю, архитектуру и гостеприимство.

Спасибо за добрые слова о моей работе — для меня действительно важно не просто показать места, а передать любовь к Узбекистану и сделать так, чтобы гости прочувствовали душу города. Очень приятно, что вам особенно запомнились ансамбль Хазрати Имам, мечеть Минор, вечерний вид на Ташкент и, конечно же, наш знаменитый плов.

Отдельное спасибо за доверие и прекрасную компанию! Буду искренне рад снова встретить вас в Узбекистане — уже не на несколько часов, а на полноценное путешествие по нашей стране.

Желаю вам лёгких дорог, ярких открытий и только приятных путешествий!

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О
Спасибо за насыщенную экскурсию! Приятно и интересно провели время вечером в Ташкенте. Заказали экскурсию перед вылетом, Шерзод быстро ответил и по прилёту уже ждал нас. И после был на связи, ориентировал на по Самарканду. Благодарим за отзывчивость!
Шерзод
Шерзод
Ответ организатора:
Оксана, большое спасибо за отзыв!

Очень рад, что вам понравилась экскурсия и вечер в Ташкенте прошёл интересно и насыщенно. Спасибо за
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добрые слова об организации и моей работе. Был рад помочь не только с экскурсией, но и с рекомендациями для дальнейшего путешествия.

Буду рад снова видеть вас в Узбекистане!

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А
Прекрасная экскурсия, чудесный гид Шерзод. Интересные рассказы и индивидуальный подход гарантирован! Очень понравилось) спасибо 🙏
Прекрасная экскурсия, чудесный гид Шерзод. Интересные рассказы и индивидуальный подход гарантирован! Очень понравилось) спасибо 🙏
Прекрасная экскурсия, чудесный гид Шерзод. Интересные рассказы и индивидуальный подход гарантирован! Очень понравилось) спасибо 🙏
Прекрасная экскурсия, чудесный гид Шерзод. Интересные рассказы и индивидуальный подход гарантирован! Очень понравилось) спасибо 🙏
Прекрасная экскурсия, чудесный гид Шерзод. Интересные рассказы и индивидуальный подход гарантирован! Очень понравилось) спасибо 🙏
Прекрасная экскурсия, чудесный гид Шерзод. Интересные рассказы и индивидуальный подход гарантирован! Очень понравилось) спасибо 🙏
Прекрасная экскурсия, чудесный гид Шерзод. Интересные рассказы и индивидуальный подход гарантирован! Очень понравилось) спасибо 🙏
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