Как красив и удивителен Ташкент вечером! Он превращается в город ярких огней, таинственных силуэтов и мистических образов. Мы с радостью поделимся с вами этим великолепием. Провезём на комфортабельном автомобиле по всем культовым достопримечательностям, сделаем остановки в самых интересных местах и раскроем местные традиции.

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Описание

Что вас ожидает

Сияющий Ташкент

Вы увидите в свете вечерних огней главные места города: старинный архитектурный ансамбль Хазрати Имам, белоснежную мечеть Минор, телебашню, сквер Амира Темура, аллею Бродвей, оперный театр. И это далеко не всё! Мы покажем вам мемориальный комплекс, посвящённый жертвам сталинских репрессий, старинный дворец Романовых из обожжённого кирпича и отель «Узбекистан» в стиле советского модернизма.

Городские истории и практические советы

Мы сделаем всё, чтобы вы не заскучали в пути. Познакомим вас с многовековыми традициями и богатой культурой Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото. А также поделимся личными практическими рекомендациями: что посмотреть в свободное время, в какие места и регионы страны съездить, где вкусно поесть и какие национальные блюда попробовать.

Организационные детали