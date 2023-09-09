Полюбоватся главными местами города в волшебной подсветке на авто-пешеходной экскурсии
Как красив и удивителен Ташкент вечером! Он превращается в город ярких огней, таинственных силуэтов и мистических образов. Мы с радостью поделимся с вами этим великолепием.
Провезём на комфортабельном автомобиле по всем культовым достопримечательностям, сделаем остановки в самых интересных местах и раскроем местные традиции.
Провезём на комфортабельном автомобиле по всем культовым достопримечательностям, сделаем остановки в самых интересных местах и раскроем местные традиции.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сияющий Ташкент
Вы увидите в свете вечерних огней главные места города: старинный архитектурный ансамбль Хазрати Имам, белоснежную мечеть Минор, телебашню, сквер Амира Темура, аллею Бродвей, оперный театр. И это далеко не всё! Мы покажем вам мемориальный комплекс, посвящённый жертвам сталинских репрессий, старинный дворец Романовых из обожжённого кирпича и отель «Узбекистан» в стиле советского модернизма.
Городские истории и практические советы
Мы сделаем всё, чтобы вы не заскучали в пути. Познакомим вас с многовековыми традициями и богатой культурой Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото. А также поделимся личными практическими рекомендациями: что посмотреть в свободное время, в какие места и регионы страны съездить, где вкусно поесть и какие национальные блюда попробовать.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 129 туристов
Всем привет! Я Шерзод, коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о ее культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.
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