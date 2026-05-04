Как красив и удивителен Ташкент вечером! Он превращается в город ярких огней, таинственных силуэтов и мистических образов. Мы с радостью поделимся с вами этим великолепием. Провезём на комфортабельном автомобиле по всем культовым достопримечательностям, сделаем остановки в самых интересных местах и раскроем местные традиции.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сияющий Ташкент

Вы увидите в свете вечерних огней главные места города: старинный архитектурный ансамбль Хазрати Имам, белоснежную мечеть Минор, сквер Амира Темура, аллею Бродвей, оперный театр. И это далеко не всё! Мы покажем вам центр исламской цивилизации, старинный дворец Романовых из обожжённого кирпича и отель «Узбекистан» в стиле советского модернизма.

Городские истории и практические советы

Мы сделаем всё, чтобы вы не заскучали в пути. Познакомим вас с многовековыми традициями и богатой культурой Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото. А также поделимся личными практическими рекомендациями: что посмотреть в свободное время, в какие места и регионы страны съездить, где вкусно поесть и какие национальные блюда попробовать.

Организационные детали