Отправьтесь в путешествие по древней Бухаре — городу, который сохранил свое великолепие через тысячелетия.
Вы увидите главные символы города: крепость Арк, минарет Калян, ансамбль Ляби-Хауз, торговые купола и изящный мавзолей Саманидов.
Экскурсия познакомит вас с историей Великого шелкового пути, легендами о бухарских мудрецах и архитектурными шедеврами Востока. Идеальный маршрут для первого знакомства с Бухарой — насыщенный, атмосферный и очень фотогеничный.
Описание трансферПутешествие в сердце великой истории Востока Погрузитесь в атмосферу древней Бухары — одного из старейших городов мира, где каждый камень хранит следы караванов, мудрецов и великих правителей. Вас ждет увлекательное путешествие по улочкам, которые почти не изменились за последние столетия, и знакомство с архитектурными шедеврами исламского мира. Важная информация: Экскурсия “Величественная Бухара: город тысячи лет” 🗓 Длительность: 2 дня 📍 Маршрут: Ташкент → Бухара ✨ Особенности: Погружение в атмосферу Великого Шёлкового пути, легенды тысячелетий, культурные и исторические жемчужины двух древних городов
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🌟 Что вас ждет во время экскурсии
- Крепость Арк - древняя резиденция бухарских эмиров, могущественная цитадель, пережившая тысячелетия войн и легенд
- Комплекс Калян - символ Бухары: величественный минарет, мечеть и медресе, создающие один из самых красивых архитектурных ансамблей Востока
- Медресе Мири Араб - духовный центр исламского образования с уникальной атмосферой
- Купола торговых рядов - узорчатые крытые базары, где когда-то останавливались караваны
- Ляби-Хауз - уютная площадь со старинным прудом, окруженная чайханами, суфийской архитектурой и живой атмосферой старого города
- Мавзолей Саманидов - один из древнейших мавзолеев Средней Азии, образец изысканного зодчества X века
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
