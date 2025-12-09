Описание Фото Ответы на вопросы Отправьтесь в путешествие по древней Бухаре — городу, который сохранил свое великолепие через тысячелетия.



Вы увидите главные символы города: крепость Арк, минарет Калян, ансамбль Ляби-Хауз, торговые купола и изящный мавзолей Саманидов.



Экскурсия познакомит вас с историей Великого шелкового пути, легендами о бухарских мудрецах и архитектурными шедеврами Востока. Идеальный маршрут для первого знакомства с Бухарой — насыщенный, атмосферный и очень фотогеничный.

Описание трансфер Путешествие в сердце великой истории Востока Погрузитесь в атмосферу древней Бухары — одного из старейших городов мира, где каждый камень хранит следы караванов, мудрецов и великих правителей. Вас ждет увлекательное путешествие по улочкам, которые почти не изменились за последние столетия, и знакомство с архитектурными шедеврами исламского мира. Важная информация: Экскурсия “Величественная Бухара: город тысячи лет” 🗓 Длительность: 2 дня 📍 Маршрут: Ташкент → Бухара ✨ Особенности: Погружение в атмосферу Великого Шёлкового пути, легенды тысячелетий, культурные и исторические жемчужины двух древних городов

