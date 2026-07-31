в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 13:00

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4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки

Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Вас ждет необычное путешествие по окрестностям Ташкента, где вы встретитесь с благородными оленями, увидите древние петроглифы, насладитесь видами с канатной дороги Чиноркент и завершите день обедом в популярном месте среди
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местных жителей - Бочки.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории и красоте природы Узбекистана, познакомиться с местной фауной и насладиться неповторимыми пейзажами. Включен трансфер из Ташкента, сопровождение профессионала и незабываемые впечатления

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦌 Встреча с благородными оленями
  • 🖼️ Уникальные древние петроглифы
  • 🚠 Захватывающие виды с канатной дороги
  • 🍽️ Обед с панорамным видом на горы
  • 🌍 Погружение в природу и культуру Узбекистана

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Эта экскурсия подходит для посещения круглый год благодаря разнообразию активностей и уникальным природным и культурным объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки

Что можно увидеть

  • Оленья ферма
  • Петроглифы Ходжикента
  • Канатная дорога Чиноркент
  • Бочки

Описание экскурсии

Знакомство с благородными оленями. На живописной территории фермы живут европейские благородные олени — это один из крупнейших видов в мире, вес такого животного достигает до 300 килограммов! Вы сможете зайти к ним в вольер, пообщаться и даже угостить чем-нибудь вкусненьким.

Древние петроглифы. Мы отправимся в пещеру Чинар в Ходжикенте, где на стенах и при входе сохранились уникальные петроглифы, оставленные нашими предками. Вы сможете рассмотреть и потрогать знаки и рисунки, которые учёные датируют эпохами неолита и энеолита (5-3 вв. до н. э.).

Канатная дорога Чиноркент. Эта новая ультрасовременная канатная дорогоа расположенная, у подножья Чаткальского хребта Тянь-Шанских гор, в 65 км. от Ташкента. Побывав тут, вы обретёте особое душевное состояние и почувствуете себя частью природы. Чиноркент прекрасен в любое время года: зимой и ранней весной вам откроется незабываемый вид на снежные вершины, и вы насладитесь чистом озонированном воздухом; летом погрузитесь в созерцание природной красоты и удивительного горного ландшафта.

Обед с панорамным видом. После насыщенного приключениями дня мы заедем в Бочки — популярное место среди местных жителей, где из множества кафе национальной кухни открывается потрясающий вид на горы, Чарвакское водохранилище и плотину. Здесь вы сможете отдохнуть и оценить любимые блюда ташкентцев.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в городе, а в конце поездки (около 15:00) привезём обратно
  • В дороге с вами будет профессиональный сопровождающий из нашей команды, а на ферме вас встретит местный сотрудник
  • Поездка проходит в горах, одевайтесь по погоде
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников: 4–5 человек — $274 за группу, 6–20 человек — $55 за чел.
Что входит в стоимость, а что — нет
  • Трансфер из Ташкента и обратно входит в стоимость
  • Дополнительно оплачивается: вход на ферму — $5 взрослые, $3 дети до 15 лет, дети до 5 лет бесплатно, катание на лошадях — $2 (по желанию), корм для оленей — $1 (по желанию)
  • Билет в Чиноркент: взрослые — $8, дети до 13 лет — $4
  • Обед в Бочках — около $10 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Ташкенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3800 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой. Мы
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хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Жалгас
Оленья ферма очень понравилась. Покормили оленей, лам, страусов. территория красивая, зеленая. Животные выглядели хорошо. не так депрессивно как это бывает в зоопарках. Кормить животных было весело.
Канатная дорога Чиноркент тоже интересная.
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открывается красивый вид на Чарвакское водохранилище и реку. На вышке можно полюбоваться видом, поесть в турецком ресторане, поесть мороженое, покататься на аттракционе. для детей есть площадка, мини зоопарк. Детям очень понравится этот тур. рекомендую 👍

Оленья ферма очень понравилась. Покормили оленей, лам, страусов. территория красивая, зеленая. Животные выглядели хорошо. не так
Оленья ферма очень понравилась. Покормили оленей, лам, страусов. территория красивая, зеленая. Животные выглядели хорошо. не так
Оленья ферма очень понравилась. Покормили оленей, лам, страусов. территория красивая, зеленая. Животные выглядели хорошо. не так
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С
На экскурсию мы поехали с Хабибом. это потрясающий гид, по дороге к оленьей ферме он рассказал нам про Ташкент, про уклад жизни, местные обычаи и традиции. по пути рассказывал, что
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расположено справа и слева. Мы общались в дружеской беседе всю дорогу. Посетили ферму, она не совсем оленья, так как есть еще и кролики, верблюды, страусы, ну и конечно олени. Потом поехали на канатную дорогу с потрясающими видами, пообедали очень вкусно в ресторане, посетили водохранилище. мы были с ребенком, и такой формат экскурсии понравился всем, и взрослым, и ребенку. Хабиб один из самых лучших гидов, которых мы встречали, очень благодарны ему за удивительный рассказ о стране!

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С
Экскурсия нам очень понравилась! Хорошо продуманный маршрут, комфортный автомобиль, знающий гид. Все прошло просто замечательно.
Экскурсия нам очень понравилась! Хорошо продуманный маршрут, комфортный автомобиль, знающий гид. Все прошло просто замечательно.
Экскурсия нам очень понравилась! Хорошо продуманный маршрут, комфортный автомобиль, знающий гид. Все прошло просто замечательно.
Экскурсия нам очень понравилась! Хорошо продуманный маршрут, комфортный автомобиль, знающий гид. Все прошло просто замечательно.
Экскурсия нам очень понравилась! Хорошо продуманный маршрут, комфортный автомобиль, знающий гид. Все прошло просто замечательно.
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А
Ездили с детьми на экскурсию 4 в 1. Очень понравилось. Гид Хабибулло очень интересно все рассказывал. По времени очень удобно организована экскурсия.
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A
Побывали вчера на Оленье ферме, в Ходжикенте посмотрели петроглифы, со времен каменного века, покатались на крытой канатной дороге и даже заехали на Чарвакское водохранилище. Очень понравилась организация, забрали из Ташкента,
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подстроились полностью под наш маршрут и сделали все как просили. Хочу отметить работу гида сопровождающего - добрый, душевный, с чувством юмора, детям и нам очень понравился. Всем рекомендую, было очень интересно. Для семейного отдыха идеально. Есть желание вернуться ещё!

Побывали вчера на Оленье ферме, в Ходжикенте посмотрели петроглифы, со времен каменного века, покатались на крытой
Побывали вчера на Оленье ферме, в Ходжикенте посмотрели петроглифы, со времен каменного века, покатались на крытой
Побывали вчера на Оленье ферме, в Ходжикенте посмотрели петроглифы, со времен каменного века, покатались на крытой
Побывали вчера на Оленье ферме, в Ходжикенте посмотрели петроглифы, со времен каменного века, покатались на крытой
Побывали вчера на Оленье ферме, в Ходжикенте посмотрели петроглифы, со времен каменного века, покатались на крытой
Побывали вчера на Оленье ферме, в Ходжикенте посмотрели петроглифы, со времен каменного века, покатались на крытой
Побывали вчера на Оленье ферме, в Ходжикенте посмотрели петроглифы, со времен каменного века, покатались на крытой
Побывали вчера на Оленье ферме, в Ходжикенте посмотрели петроглифы, со времен каменного века, покатались на крытой
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Елена
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени за ограждением. Но всё равно было интересно их покормить и почмотреть. Также там есть верблюды и ламы. Территория небольшая, но тем не менее ребенку было интересно. На Чиноркенте замечательные виды, разные развлечения- интересная канатная дорога, зоопарк, виды. Покушали в Бочках, посмотреои петроглифы!
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени+2
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени
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