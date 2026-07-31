в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 13:00

Эта экскурсия подходит для посещения круглый год благодаря разнообразию активностей и уникальным природным и культурным объектам.

Вас ждет необычное путешествие по окрестностям Ташкента, где вы встретитесь с благородными оленями, увидите древние петроглифы, насладитесь видами с канатной дороги Чиноркент и завершите день обедом в популярном месте среди

местных жителей - Бочки. Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории и красоте природы Узбекистана, познакомиться с местной фауной и насладиться неповторимыми пейзажами. Включен трансфер из Ташкента, сопровождение профессионала и незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с благородными оленями. На живописной территории фермы живут европейские благородные олени — это один из крупнейших видов в мире, вес такого животного достигает до 300 килограммов! Вы сможете зайти к ним в вольер, пообщаться и даже угостить чем-нибудь вкусненьким.

Древние петроглифы. Мы отправимся в пещеру Чинар в Ходжикенте, где на стенах и при входе сохранились уникальные петроглифы, оставленные нашими предками. Вы сможете рассмотреть и потрогать знаки и рисунки, которые учёные датируют эпохами неолита и энеолита (5-3 вв. до н. э.).

Канатная дорога Чиноркент. Эта новая ультрасовременная канатная дорогоа расположенная, у подножья Чаткальского хребта Тянь-Шанских гор, в 65 км. от Ташкента. Побывав тут, вы обретёте особое душевное состояние и почувствуете себя частью природы. Чиноркент прекрасен в любое время года: зимой и ранней весной вам откроется незабываемый вид на снежные вершины, и вы насладитесь чистом озонированном воздухом; летом погрузитесь в созерцание природной красоты и удивительного горного ландшафта.

Обед с панорамным видом. После насыщенного приключениями дня мы заедем в Бочки — популярное место среди местных жителей, где из множества кафе национальной кухни открывается потрясающий вид на горы, Чарвакское водохранилище и плотину. Здесь вы сможете отдохнуть и оценить любимые блюда ташкентцев.

Организационные детали

Мы заберём вас из удобного вам места в городе, а в конце поездки (около 15:00) привезём обратно

В дороге с вами будет профессиональный сопровождающий из нашей команды, а на ферме вас встретит местный сотрудник

Поездка проходит в горах, одевайтесь по погоде

Возможно проведение экскурсии для большего количества участников: 4–5 человек — $274 за группу, 6–20 человек — $55 за чел.

