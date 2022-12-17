в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 13:00

Знакомство с благородными оленями. На огромной живописной территории фермы живут десятки европейских благородных оленей — это один из крупнейших видов оленей в мире, вес такого животного достигает до 300 килограммов! Вы узнаете, как выращивают оленей, как используют рога, которые животные сбрасывают каждый год. Сможете зайти к ним в вольер, пообщаться и даже угостить чем-нибудь вкусненьким!
И другие обитатели фермы. Кроме оленей и ланей, на ферме также обитают африканские страусы, меланхоличные верблюды, лошади и другие животные. Вы сможете познакомиться с ними и при желании покатаетесь верхом.
Фотографии на память. Также в качестве бонуса для вас устроит бесплатную мини-фотосессию профессиональный фотограф из нашей команды. Яркие семейные снимки станут отличным дополнением к поездке!