в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 13:00

4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Вас ждет необычное путешествие по окрестностям Ташкента, где вы встретитесь с благородными оленями, увидите древние петроглифы, насладитесь видами с канатной дороги Чиноркент и завершите день обедом в популярном месте среди читать дальшеуменьшить
местных жителей - Бочки.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории и красоте природы Узбекистана, познакомиться с местной фауной и насладиться неповторимыми пейзажами. Включен трансфер из Ташкента, сопровождение профессионала и незабываемые впечатления
Эта экскурсия подходит для посещения круглый год благодаря разнообразию активностей и уникальным природным и культурным объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Оленья ферма
Петроглифы Ходжикента
Канатная дорога Чиноркент
Бочки
Описание экскурсии
Знакомство с благородными оленями. На живописной территории фермы живут европейские благородные олени — это один из крупнейших видов в мире, вес такого животного достигает до 300 килограммов! Вы сможете зайти к ним в вольер, пообщаться и даже угостить чем-нибудь вкусненьким.
Древние петроглифы. Мы отправимся в пещеру Чинар в Ходжикенте, где на стенах и при входе сохранились уникальные петроглифы, оставленные нашими предками. Вы сможете рассмотреть и потрогать знаки и рисунки, которые учёные датируют эпохами неолита и энеолита (5-3 вв. до н. э.).
Канатная дорога Чиноркент. Эта новая ультрасовременная канатная дорогоа расположенная, у подножья Чаткальского хребта Тянь-Шанских гор, в 65 км. от Ташкента. Побывав тут, вы обретёте особое душевное состояние и почувствуете себя частью природы. Чиноркент прекрасен в любое время года: зимой и ранней весной вам откроется незабываемый вид на снежные вершины, и вы насладитесь чистом озонированном воздухом; летом погрузитесь в созерцание природной красоты и удивительного горного ландшафта.
Обед с панорамным видом. После насыщенного приключениями дня мы заедем в Бочки — популярное место среди местных жителей, где из множества кафе национальной кухни открывается потрясающий вид на горы, Чарвакское водохранилище и плотину. Здесь вы сможете отдохнуть и оценить любимые блюда ташкентцев.
Организационные детали
Мы заберём вас из удобного вам места в городе, а в конце поездки (около 15:00) привезём обратно
В дороге с вами будет профессиональный сопровождающий из нашей команды, а на ферме вас встретит местный сотрудник
Поездка проходит в горах, одевайтесь по погоде
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников: 4–5 человек — $274 за группу, 6–20 человек — $55 за чел.
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер из Ташкента и обратно входит в стоимость
Дополнительно оплачивается: вход на ферму — $5 взрослые, $3 дети до 15 лет, дети до 5 лет бесплатно, катание на лошадях — $2 (по желанию), корм для оленей — $1 (по желанию)
Билет в Чиноркент: взрослые — $8, дети до 13 лет — $4
Обед в Бочках — около $10 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Ташкенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3800 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой.
Мы читать дальшеуменьшить
хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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Жалгас
Оленья ферма очень понравилась. Покормили оленей, лам, страусов. территория красивая, зеленая. Животные выглядели хорошо. не так депрессивно как это бывает в зоопарках. Кормить животных было весело. Канатная дорога Чиноркент тоже интересная. читать дальшеуменьшить
открывается красивый вид на Чарвакское водохранилище и реку. На вышке можно полюбоваться видом, поесть в турецком ресторане, поесть мороженое, покататься на аттракционе. для детей есть площадка, мини зоопарк. Детям очень понравится этот тур. рекомендую 👍
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С
Светлана
На экскурсию мы поехали с Хабибом. это потрясающий гид, по дороге к оленьей ферме он рассказал нам про Ташкент, про уклад жизни, местные обычаи и традиции. по пути рассказывал, что читать дальшеуменьшить
расположено справа и слева. Мы общались в дружеской беседе всю дорогу. Посетили ферму, она не совсем оленья, так как есть еще и кролики, верблюды, страусы, ну и конечно олени. Потом поехали на канатную дорогу с потрясающими видами, пообедали очень вкусно в ресторане, посетили водохранилище. мы были с ребенком, и такой формат экскурсии понравился всем, и взрослым, и ребенку. Хабиб один из самых лучших гидов, которых мы встречали, очень благодарны ему за удивительный рассказ о стране!
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С
Смыслов
Экскурсия нам очень понравилась! Хорошо продуманный маршрут, комфортный автомобиль, знающий гид. Все прошло просто замечательно.
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А
Анна
Ездили с детьми на экскурсию 4 в 1. Очень понравилось. Гид Хабибулло очень интересно все рассказывал. По времени очень удобно организована экскурсия.
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A
Artur
Побывали вчера на Оленье ферме, в Ходжикенте посмотрели петроглифы, со времен каменного века, покатались на крытой канатной дороге и даже заехали на Чарвакское водохранилище. Очень понравилась организация, забрали из Ташкента, читать дальшеуменьшить
подстроились полностью под наш маршрут и сделали все как просили. Хочу отметить работу гида сопровождающего - добрый, душевный, с чувством юмора, детям и нам очень понравился. Всем рекомендую, было очень интересно. Для семейного отдыха идеально. Есть желание вернуться ещё!
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Елена
На экскурсию забрал Билал, купил в дорогу водичку. На оленьей ферме гуляли самостоятельно, ферма небольшая, олени за ограждением. Но всё равно было интересно их покормить и почмотреть. Также там есть верблюды и ламы. Территория небольшая, но тем не менее ребенку было интересно. На Чиноркенте замечательные виды, разные развлечения- интересная канатная дорога, зоопарк, виды. Покушали в Бочках, посмотреои петроглифы!
+2
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