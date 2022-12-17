в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 13:00

Семейная поездка на оленью ферму в горах

Провести время среди благородных оленей, лошадей и страусов и устроить мини-фотосессию

В Узбекистане практически невозможно встретить оленей — но мы точно знаем место, где с ними можно познакомиться.

В группе до 14 человек мы отправимся на ферму в окружении гор недалеко от Ташкента, на которой живут десятки благородных оленей.

Вы погладите и покормите животных, увидите страусов и верблюдов, а также получите фотографии на память. Интересно будет и детям, и взрослым!
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Семейная поездка на оленью ферму в горах
Ближайшие даты:
18
дек
23
дек
24
дек
25
дек
30
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дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с благородными оленями. На огромной живописной территории фермы живут десятки европейских благородных оленей — это один из крупнейших видов оленей в мире, вес такого животного достигает до 300 килограммов! Вы узнаете, как выращивают оленей, как используют рога, которые животные сбрасывают каждый год. Сможете зайти к ним в вольер, пообщаться и даже угостить чем-нибудь вкусненьким!

И другие обитатели фермы. Кроме оленей и ланей, на ферме также обитают африканские страусы, меланхоличные верблюды, лошади и другие животные. Вы сможете познакомиться с ними и при желании покатаетесь верхом.

Фотографии на память. Также в качестве бонуса для вас устроит бесплатную мини-фотосессию профессиональный фотограф из нашей команды. Яркие семейные снимки станут отличным дополнением к поездке!

Организационные детали

  • Сбор группы в 7:45, на ферме мы будем около 10:00, возвращение в Ташкент — 13:00
  • В дороге с вами будет сопровождающий из нашей команды, а на ферме вас встретит местный сотрудник
  • Экскурсия проходит в горах, одевайтесь по погоде
Что входит в стоимость, а что — нет
  • Трансфер из Ташкента и обратно входит в стоимость экскурсии
  • Мини-фотосессия с профессиональным фотографом из команды гидов; в течение 3 дней после экскурсии вы получите минимум 10-20 обработанных фотографий
  • Дополнительно оплачивается: вход на ферму — 2$ с человека, катание на лошадях — 2$ (по желанию), корм для оленей — 0,5$ (по желанию)
  • Дети до 5 лет могут ехать с нами бесплатно, если будут на руках у родителей

в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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