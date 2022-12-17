в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 13:00

В Узбекистане практически невозможно встретить оленей — но мы точно знаем место, где с ними можно познакомиться. В группе до 14 человек мы отправимся на ферму в окружении гор недалеко от Ташкента, на которой живут десятки благородных оленей. Вы погладите и покормите животных, увидите страусов и верблюдов, а также получите фотографии на память. Интересно будет и детям, и взрослым!

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с благородными оленями. На огромной живописной территории фермы живут десятки европейских благородных оленей — это один из крупнейших видов оленей в мире, вес такого животного достигает до 300 килограммов! Вы узнаете, как выращивают оленей, как используют рога, которые животные сбрасывают каждый год. Сможете зайти к ним в вольер, пообщаться и даже угостить чем-нибудь вкусненьким!

И другие обитатели фермы. Кроме оленей и ланей, на ферме также обитают африканские страусы, меланхоличные верблюды, лошади и другие животные. Вы сможете познакомиться с ними и при желании покатаетесь верхом.

Фотографии на память. Также в качестве бонуса для вас устроит бесплатную мини-фотосессию профессиональный фотограф из нашей команды. Яркие семейные снимки станут отличным дополнением к поездке!

Организационные детали

Сбор группы в 7:45, на ферме мы будем около 10:00, возвращение в Ташкент — 13:00

В дороге с вами будет сопровождающий из нашей команды, а на ферме вас встретит местный сотрудник

Экскурсия проходит в горах, одевайтесь по погоде

