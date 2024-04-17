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нас к банкомату, вел машину уверенно и аккуратно. Автомобиль комфортный. Довезя нас до отеля прибытия водитель убедился, что мы приехали в правильное место и нас там ожидают и только после этого уехал. Всем довольны! Спасибо!