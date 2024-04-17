1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
«Можем организовать трансфер по любым направлениям в Узбекистане (за дополнительную плату)»
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
«Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
141€127 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером
Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$100 за человека
Групповая
2 часа
Трансфер на скоростном поезде Афросияб: Ташкент-Самарканд
Путешествие из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Афросияб - это не только комфорт, но и возможность насладиться красотами Узбекистана
Начало: Железнодорожный вокзал
«07:24 — 09:37 • 07:47 — 10:12 • 08:23 — 10:36 • 08:50 — 11:03 • 19:20 — 22:49 Трансфер возможен в обратном порядке:Самарканд-Ташкент»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:20
10 июня в 07:24
$58 за человека
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Ташкенте
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€32 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 апреля 2024Трансфер был проведен в соответствии с нашими ожиданиями. Водитель встретил нас в отеле в оговоренное время, по нашей просьбе завез
- ВВасилий26 февраля 2024Все прошло отлично. Интересный и познавательный маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Трансфер»
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