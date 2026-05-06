Бухара обладает особым духом, который чувствуется и в архитектуре, и в повседневных ритуалах. Готовы узнать больше? На скоростном поезде вы отправитесь в «благородную» Бухару к старинным мечетям и мавзолеям. Почувствуете, как рядом с роскошными дворцами, утопающими в зелени, кипит простая жизнь. Поболтаете с ремесленниками на барахолке и попробуете местный плов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Скорость, комфорт и удобство

В Бухару и обратно вы доберётесь на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость). В городе вас встретит и будет сопровождать по всему маршруту профессиональный гид на автомобиле.

Мечети, минареты и медресе

Бухара — город, который в Средние века был средоточием науки, культуры и торговли. А ещё это значительный религиозный центр Востока. Здесь, как ни в одном другом городе Центральной Азии, наиболее полно, ярко и многогранно представлены культовые и религиозные строения. Вы увидите:

Мечеть Магокки Аттори — один из трех памятников в Бухаре, уцелевший после нашествия Чингисхана;

— один из трех памятников в Бухаре, уцелевший после нашествия Чингисхана; Ансамбль Гау-Кушон — крытый базар, использовавшийся для торговли дорогими шелковыми тканями;

— крытый базар, использовавшийся для торговли дорогими шелковыми тканями; Великий минарет и мечеть Калян — символ Бухары, на протяжении веков служивший маяком для караванов в пустыне;

— символ Бухары, на протяжении веков служивший маяком для караванов в пустыне; Медресе Улугбека , построенный внуком Тамерлана. Многие его выпускники становились видными мыслителями и поэтами;

, построенный внуком Тамерлана. Многие его выпускники становились видными мыслителями и поэтами; Торговые купола — ремесленные ряды, где можно заказать оригинальную чеканку на подносе со своим изображением или портретом любимого человека;

— ремесленные ряды, где можно заказать оригинальную чеканку на подносе со своим изображением или портретом любимого человека; Ансамбль Ляби Хауз — здесь рядом с хонако и медресе расположен пруд, а заодно и первая в Бухаре синагога. В тени деревьев работают уютные забегаловки, куда часто приходят местные за пловом.

Организационные детали

Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдет, мы предупредим вас при бронировании и вы сможете отменить заказ. Как вариант, мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» (он идет на 1,5 часа дольше) или авиаперелёт (доплата за авиабилет от $20 до $50).

Что входит в стоимость, а что — нет

В цену включены билеты на скоростной поезд, экскурсия, а также встреча и проводы на автомобиле. Вокзал города Бухары находится в соседнем городе

Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. Стоимость уточняйте у гида. При отмене поездки за 7 календарных дней предоплата за выписанные именные билеты не возвращается

Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно $12 за чел.

Как проходит экскурсия