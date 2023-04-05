Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде

Проникнуться историческими нюансами и колоритной атмосферой древнего города

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Бухара обладает особым духом, который чувствуется и в архитектуре, и в повседневных ритуалах.

Готовы узнать больше? На скоростном поезде вы отправитесь в «благородную» Бухару к старинным мечетям и мавзолеям. Почувствуете, как рядом с роскошными дворцами, утопающими в зелени, кипит простая жизнь. Поболтаете с ремесленниками на барахолке и попробуете местный плов.
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Скорость, комфорт и удобство

В Бухару и обратно вы доберётесь на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость). В городе вас встретит и будет сопровождать по всему маршруту профессиональный гид на автомобиле.

Мечети, минареты и медресе

Бухара — город, который в Средние века был средоточием науки, культуры и торговли. А ещё это значительный религиозный центр Востока. Здесь, как ни в одном другом городе Центральной Азии, наиболее полно, ярко и многогранно представлены культовые и религиозные строения. Вы увидите:

  • Мечеть Магокки Аттори — один из трех памятников в Бухаре, уцелевший после нашествия Чингисхана;
  • Ансамбль Гау-Кушон — крытый базар, использовавшийся для торговли дорогими шелковыми тканями;
  • Великий минарет и мечеть Калян — символ Бухары, на протяжении веков служивший маяком для караванов в пустыне;
  • Медресе Улугбека, построенный внуком Тамерлана;
  • Торговые купола — ремесленные ряды, где можно заказать оригинальную чеканку на подносе со своим изображением или портретом любимого человека;
  • Ансамбль Ляби Хауз — здесь рядом с хонако и медресе расположен пруд, а заодно и первая в Бухаре синагога. В тени деревьев работают уютные забегаловки, куда часто приходят местные за пловом.

Организационные детали

Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдет, мы предупредим вас при бронировании и вы сможете отменить заказ. Как вариант, мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» (он идет на 1,5 часа дольше) или авиаперелёт стоимостью от 25$ до 60$.

Как проходит экскурсия

  • Сбор на Северном вокзале, далее на скоростном поезде в 07:28 Афросияб вы отправитесь в Бухару (прибытие в 11:17), где вас встретит гид. В 15:30 часов гид проводит вас обратно на вокзал.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В цену включены билеты на скоростной поезд, экскурсия, а также трансфер на автомобиле по всему маршруту
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно 7$ на человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бухарский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Бухара

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