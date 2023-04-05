Проникнуться историческими нюансами и колоритной атмосферой древнего города
Готовы узнать больше? На скоростном поезде вы отправитесь в «благородную» Бухару к старинным мечетям и мавзолеям. Почувствуете, как рядом с роскошными дворцами, утопающими в зелени, кипит простая жизнь. Поболтаете с ремесленниками на барахолке и попробуете местный плов.
апр
апр
апр
апр
апр
апр
апр
даты
Описание
Что вас ожидает
Скорость, комфорт и удобство
В Бухару и обратно вы доберётесь на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость). В городе вас встретит и будет сопровождать по всему маршруту профессиональный гид на автомобиле.
Мечети, минареты и медресе
Бухара — город, который в Средние века был средоточием науки, культуры и торговли. А ещё это значительный религиозный центр Востока. Здесь, как ни в одном другом городе Центральной Азии, наиболее полно, ярко и многогранно представлены культовые и религиозные строения. Вы увидите:
- Мечеть Магокки Аттори — один из трех памятников в Бухаре, уцелевший после нашествия Чингисхана;
- Ансамбль Гау-Кушон — крытый базар, использовавшийся для торговли дорогими шелковыми тканями;
- Великий минарет и мечеть Калян — символ Бухары, на протяжении веков служивший маяком для караванов в пустыне;
- Медресе Улугбека, построенный внуком Тамерлана;
- Торговые купола — ремесленные ряды, где можно заказать оригинальную чеканку на подносе со своим изображением или портретом любимого человека;
- Ансамбль Ляби Хауз — здесь рядом с хонако и медресе расположен пруд, а заодно и первая в Бухаре синагога. В тени деревьев работают уютные забегаловки, куда часто приходят местные за пловом.
Организационные детали
Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдет, мы предупредим вас при бронировании и вы сможете отменить заказ. Как вариант, мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» (он идет на 1,5 часа дольше) или авиаперелёт стоимостью от 25$ до 60$.
Как проходит экскурсия
- Сбор на Северном вокзале, далее на скоростном поезде в 07:28 Афросияб вы отправитесь в Бухару (прибытие в 11:17), где вас встретит гид. В 15:30 часов гид проводит вас обратно на вокзал.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы
Что входит в стоимость, а что — нет
- В цену включены билеты на скоростной поезд, экскурсия, а также трансфер на автомобиле по всему маршруту
- Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно 7$ на человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Бухарский вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.