Проникнуться историческими нюансами и колоритной атмосферой древнего города
Бухара обладает особым духом, который чувствуется и в архитектуре, и в повседневных ритуалах.
Готовы узнать больше? На скоростном поезде вы отправитесь в «благородную» Бухару к старинным мечетям и мавзолеям. Почувствуете, как рядом с роскошными дворцами, утопающими в зелени, кипит простая жизнь. Поболтаете с ремесленниками на барахолке и попробуете местный плов.
В Бухару и обратно вы доберётесь на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость). В городе вас встретит и будет сопровождать по всему маршруту профессиональный гид на автомобиле.
Мечети, минареты и медресе
Бухара — город, который в Средние века был средоточием науки, культуры и торговли. А ещё это значительный религиозный центр Востока. Здесь, как ни в одном другом городе Центральной Азии, наиболее полно, ярко и многогранно представлены культовые и религиозные строения. Вы увидите:
Мечеть Магокки Аттори — один из трех памятников в Бухаре, уцелевший после нашествия Чингисхана;
Ансамбль Гау-Кушон — крытый базар, использовавшийся для торговли дорогими шелковыми тканями;
Великий минарет и мечеть Калян — символ Бухары, на протяжении веков служивший маяком для караванов в пустыне;
Медресе Улугбека, построенный внуком Тамерлана. Многие его выпускники становились видными мыслителями и поэтами;
Торговые купола — ремесленные ряды, где можно заказать оригинальную чеканку на подносе со своим изображением или портретом любимого человека;
Ансамбль Ляби Хауз — здесь рядом с хонако и медресе расположен пруд, а заодно и первая в Бухаре синагога. В тени деревьев работают уютные забегаловки, куда часто приходят местные за пловом.
Организационные детали
Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдет, мы предупредим вас при бронировании и вы сможете отменить заказ. Как вариант, мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» (он идет на 1,5 часа дольше) или авиаперелёт (доплата за авиабилет от $20 до $50).
Что входит в стоимость, а что — нет
В цену включены билеты на скоростной поезд, экскурсия, а также встреча и проводы на автомобиле. Вокзал города Бухары находится в соседнем городе
Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. Стоимость уточняйте у гида. При отмене поездки за 7 календарных дней предоплата за выписанные именные билеты не возвращается
Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно $12 за чел.
Как проходит экскурсия
С понедельника по четверг отправление в Бухару с Северного вокзала Ташкента на скоростном поезде Афросияб в 7:30 (прибытие в 11:40). В 15:30 часов гид проводит вас обратно на вокзал. Если вы хотите задержаться подольше в Бухаре мы предложим вам вечерний авиаперелёт в 21:00. С пятницы по воскресенье отправление возможно в 6:00 с обратным рейсом в 18:00
С вами буду я или другой гид из нашей команды
В Старом городе экскурсия проходит в пешем формате. Возьмите с собой удобную обувь, одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$250
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Бухарский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3800 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой.
Мы читать дальшеуменьшить
хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару и обратно, заботу и сопровождение. Спасибо гиду Анвару за интересную подачу информации на протяжении всей экскурсии. Единственное, что было черезчур много свободного времени после окончания экскурсии до вечернего вылета(на жаре утомительно)
+2
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Татьяна
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Бухару — это было настоящее путешествие, наполненное открытиями и яркими эмоциями! Отважились поехать на два дня, и правильно сделали! Атмосфера восточной сказки, свободы и читать дальшеуменьшить
уюта поразила! Отдельно хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Шухрату. Его багаж знаний просто поражает: он не только отлично знает историю и архитектуру города, но и умеет подать материал так, что экскурсия превращается в увлекательное приключение. Образован, артистичен, с чувством юмора! Особенно ценно, что Шухрат знакомил нас с местными жителями, их бытом и традициями, рассказывал о современных обычаях и делился интересными историями, которые не найдёшь в путеводителях. Его неординарный подход и искренняя любовь к своему делу сделали поездку по-настоящему незабываемой. Не могу не поблагодарить и организатора тура Зарину. Всё было продумано до мелочей: от удобных авиабилетов до отличного отеля. Благодаря её вниманию к деталям и заботе мы могли полностью погрузиться в атмосферу Бухары, не отвлекаясь на организационные вопросы. Это была одна из наших лучших экскурсий, и всё благодаря слаженной работе команды и настоящим профессионалам своего дела! Обязательно приедем к вам снова!
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Е
Екатерина
Бухара - это восточная сказка. Если думаете ехать или нет, сомнений нет - это чудо,которое нужно прочувствовать и увидеть своими глазами. Спасибо организатору Зарине, с которой очень быстро решались все читать дальшеуменьшить
вопросы начиная от этапа брони и на протяжении всего пребывания - всегда на связи, всегда поможет,это очень ценно в новой стране. Отдельная благодарность нашему гиду Мадине, которая погрузила нас в восточную сказку. Сама очень интеллигентная, умная и интересная. И рассказ просто, как песня. Настолько приятно было вместе с ней гулять по городу, человек очень тонко чувствующий и знающий, эрудированный. Гиды - это впечатление о стране. Часто в Трипстере заказываем экскурсии, Мадину буду рекомендовать всем своим друзьям и знакомым, которые тоже решат окунуться в эту сказку. Огромнейшее спасибо!
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Е
Екатерина
Спасибо. В Бухаре всё понравилось. Воспользовались самолётом - считаем, что это был правильный выбор. По предложению Зарины решили остановиться в Бухаре на два дня. И это тоже был правильный выбор, читать дальшеуменьшить
потому что у нас было достаточно времени посмотреть и исторический центр Бухары, и поужинать в отличном ресторане, и сделать покупки, и посмотреть прекрасную загородную резиденцию Эмира. Спасибо большое нашему Гиду Владимиру. Немного подвела холодная погода, но захотелось приехать в тёплое время года
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Татьяна
Хочу поблагодарить Зарину за прекрасную организацию экскурсии и заботу:)
Мы поехали в Бухару на самолёте, т. к. важно было туда попасть в конкретные даты. Зарина всё организовала в лучшем виде.
Также хотела читать дальшеуменьшить
бы поблагодарить нашего гида Шухрата за то, что показал нам все интересные уголочки сказочной Бухары. Шухрат не только хорошо знает историю города, но ещё и приятный и весёлый собеседник, 2 дня в его компании пролетели с большим удовольствием. От поездки и экскурсии остались самые тёплые воспоминания.
Очень рекомендую посещать Бухару с ночевкой, мы так и сделали и насладились захватывающими дух видами ночной Бухары, древнего и просто очень красивого города:)
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Лада
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время раскопок, а раскопки здесь ведутся повсюду. Необыкновенный город со своей историей - памятник под читать дальшеуменьшить
открытым небом. Цитадель Арт, откуда сверху можно увидеть потрясающий вид на старый город. Ансамбль Ляби-хауз с прудом, фонтаном и лебедями. Узкие улочки с торговыми лавками. А про Архитектуру мавзолея Саманидов можно говорить много, барельефы со смыслами, форма, окна - всё не случайное. Обязательно вернемся, чтобы побыть в Бухаре несколько дней и не торопясь почувствовать город.
+2
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