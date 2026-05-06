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Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде

Проникнуться историческими нюансами и колоритной атмосферой древнего города
Бухара обладает особым духом, который чувствуется и в архитектуре, и в повседневных ритуалах.

Готовы узнать больше? На скоростном поезде вы отправитесь в «благородную» Бухару к старинным мечетям и мавзолеям. Почувствуете, как рядом с роскошными дворцами, утопающими в зелени, кипит простая жизнь. Поболтаете с ремесленниками на барахолке и попробуете местный плов.
5
29 отзывов
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде

Описание экскурсии

Скорость, комфорт и удобство

В Бухару и обратно вы доберётесь на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость). В городе вас встретит и будет сопровождать по всему маршруту профессиональный гид на автомобиле.

Мечети, минареты и медресе

Бухара — город, который в Средние века был средоточием науки, культуры и торговли. А ещё это значительный религиозный центр Востока. Здесь, как ни в одном другом городе Центральной Азии, наиболее полно, ярко и многогранно представлены культовые и религиозные строения. Вы увидите:

  • Мечеть Магокки Аттори — один из трех памятников в Бухаре, уцелевший после нашествия Чингисхана;
  • Ансамбль Гау-Кушон — крытый базар, использовавшийся для торговли дорогими шелковыми тканями;
  • Великий минарет и мечеть Калян — символ Бухары, на протяжении веков служивший маяком для караванов в пустыне;
  • Медресе Улугбека, построенный внуком Тамерлана. Многие его выпускники становились видными мыслителями и поэтами;
  • Торговые купола — ремесленные ряды, где можно заказать оригинальную чеканку на подносе со своим изображением или портретом любимого человека;
  • Ансамбль Ляби Хауз — здесь рядом с хонако и медресе расположен пруд, а заодно и первая в Бухаре синагога. В тени деревьев работают уютные забегаловки, куда часто приходят местные за пловом.

Организационные детали

Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдет, мы предупредим вас при бронировании и вы сможете отменить заказ. Как вариант, мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» (он идет на 1,5 часа дольше) или авиаперелёт (доплата за авиабилет от $20 до $50).

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В цену включены билеты на скоростной поезд, экскурсия, а также встреча и проводы на автомобиле. Вокзал города Бухары находится в соседнем городе
  • Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. Стоимость уточняйте у гида. При отмене поездки за 7 календарных дней предоплата за выписанные именные билеты не возвращается
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно $12 за чел.

Как проходит экскурсия

  • С понедельника по четверг отправление в Бухару с Северного вокзала Ташкента на скоростном поезде Афросияб в 7:30 (прибытие в 11:40). В 15:30 часов гид проводит вас обратно на вокзал. Если вы хотите задержаться подольше в Бухаре мы предложим вам вечерний авиаперелёт в 21:00. С пятницы по воскресенье отправление возможно в 6:00 с обратным рейсом в 18:00
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • В Старом городе экскурсия проходит в пешем формате. Возьмите с собой удобную обувь, одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$250
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бухарский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3800 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой. Мы
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хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
1
3
2
1
Андрей
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару и обратно, заботу и сопровождение.
Спасибо гиду Анвару за интересную подачу информации на протяжении всей экскурсии.
Единственное, что было черезчур много свободного времени после окончания экскурсии до вечернего вылета(на жаре утомительно)
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару+2
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару
Отличная интересная историческая экскурсия. Отдельное спасибо Зарине за организацию и покупку авиабилетов из Ташкента в Бухару
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Татьяна
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Бухару — это было настоящее путешествие, наполненное открытиями и яркими эмоциями! Отважились поехать на два дня, и правильно сделали! Атмосфера восточной сказки, свободы и
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уюта поразила!
Отдельно хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Шухрату. Его багаж знаний просто поражает: он не только отлично знает историю и архитектуру города, но и умеет подать материал так, что экскурсия превращается в увлекательное приключение. Образован, артистичен, с чувством юмора! Особенно ценно, что Шухрат знакомил нас с местными жителями, их бытом и традициями, рассказывал о современных обычаях и делился интересными историями, которые не найдёшь в путеводителях. Его неординарный подход и искренняя любовь к своему делу сделали поездку по-настоящему незабываемой.
Не могу не поблагодарить и организатора тура Зарину. Всё было продумано до мелочей: от удобных авиабилетов до отличного отеля. Благодаря её вниманию к деталям и заботе мы могли полностью погрузиться в атмосферу Бухары, не отвлекаясь на организационные вопросы.
Это была одна из наших лучших экскурсий, и всё благодаря слаженной работе команды и настоящим профессионалам своего дела! Обязательно приедем к вам снова!

Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Бухару — это было настоящее путешествие, наполненное открытиями и яркими
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Е
Бухара - это восточная сказка. Если думаете ехать или нет, сомнений нет - это чудо,которое нужно прочувствовать и увидеть своими глазами. Спасибо организатору Зарине, с которой очень быстро решались все
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вопросы начиная от этапа брони и на протяжении всего пребывания - всегда на связи, всегда поможет,это очень ценно в новой стране. Отдельная благодарность нашему гиду Мадине, которая погрузила нас в восточную сказку. Сама очень интеллигентная, умная и интересная. И рассказ просто, как песня. Настолько приятно было вместе с ней гулять по городу, человек очень тонко чувствующий и знающий, эрудированный. Гиды - это впечатление о стране. Часто в Трипстере заказываем экскурсии, Мадину буду рекомендовать всем своим друзьям и знакомым, которые тоже решат окунуться в эту сказку. Огромнейшее спасибо!

Бухара - это восточная сказка. Если думаете ехать или нет, сомнений нет - это чудо,которое нужно
Бухара - это восточная сказка. Если думаете ехать или нет, сомнений нет - это чудо,которое нужно
Бухара - это восточная сказка. Если думаете ехать или нет, сомнений нет - это чудо,которое нужно
Бухара - это восточная сказка. Если думаете ехать или нет, сомнений нет - это чудо,которое нужно
Бухара - это восточная сказка. Если думаете ехать или нет, сомнений нет - это чудо,которое нужно
Бухара - это восточная сказка. Если думаете ехать или нет, сомнений нет - это чудо,которое нужно
Бухара - это восточная сказка. Если думаете ехать или нет, сомнений нет - это чудо,которое нужно
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Е
Спасибо. В Бухаре всё понравилось. Воспользовались самолётом - считаем, что это был правильный выбор. По предложению Зарины решили остановиться в Бухаре на два дня. И это тоже был правильный выбор,
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потому что у нас было достаточно времени посмотреть и исторический центр Бухары, и поужинать в отличном ресторане, и сделать покупки, и посмотреть прекрасную загородную резиденцию Эмира. Спасибо большое нашему Гиду Владимиру. Немного подвела холодная погода, но захотелось приехать в тёплое время года

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Татьяна
Хочу поблагодарить Зарину за прекрасную организацию экскурсии и заботу:)

Мы поехали в Бухару на самолёте, т. к. важно было туда попасть в конкретные даты. Зарина всё организовала в лучшем виде.

Также хотела
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бы поблагодарить нашего гида Шухрата за то, что показал нам все интересные уголочки сказочной Бухары.
Шухрат не только хорошо знает историю города, но ещё и приятный и весёлый собеседник, 2 дня в его компании пролетели с большим удовольствием.
От поездки и экскурсии остались самые тёплые воспоминания.

Очень рекомендую посещать Бухару с ночевкой, мы так и сделали и насладились захватывающими дух видами ночной Бухары, древнего и просто очень красивого города:)

Хочу поблагодарить Зарину за прекрасную организацию экскурсии и заботу:)
Хочу поблагодарить Зарину за прекрасную организацию экскурсии и заботу:)
Хочу поблагодарить Зарину за прекрасную организацию экскурсии и заботу:)
Хочу поблагодарить Зарину за прекрасную организацию экскурсии и заботу:)
Хочу поблагодарить Зарину за прекрасную организацию экскурсии и заботу:)
Хочу поблагодарить Зарину за прекрасную организацию экскурсии и заботу:)
Хочу поблагодарить Зарину за прекрасную организацию экскурсии и заботу:)
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Лада
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время раскопок, а раскопки здесь ведутся повсюду. Необыкновенный город со своей историей - памятник под
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открытым небом. Цитадель Арт, откуда сверху можно увидеть потрясающий вид на старый город. Ансамбль Ляби-хауз с прудом, фонтаном и лебедями. Узкие улочки с торговыми лавками. А про Архитектуру мавзолея Саманидов можно говорить много, барельефы со смыслами, форма, окна - всё не случайное.
Обязательно вернемся, чтобы побыть в Бухаре несколько дней и не торопясь почувствовать город.

Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время+2
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время
Бухара покорила в самое сердечко. 🧡 Она становится старше по мере открытия новых фактов во время
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