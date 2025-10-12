Увидеть, как наука и технологии удачно соседствуют с природными красотами края. Отправиться из Ташкента в гелиокомплекс и узнать, как учёные исследуют наше светило.
Увидеть, как наука и технологии удачно соседствуют с природными красотами края. Отправиться из Ташкента в гелиокомплекс и узнать, как учёные исследуют наше светило. Всего в часе езды от Ташкента, в горах Кумышкана, расположился Институт Солнца, не имеющий аналогов в мире. Здесь наука сливается с природой, а футуристические интерьеры создают особую атмосферу. Институт стал доступен для посещения только с 2019 года. На экскурсии вы узнаете про уникальные испытания и открытия. Мы затронем широкий круг тем — науку, технологии и духовное наследие региона. Гелиоконцентратор и 62 гелиостата Вы увидите мощное научное оборудование, с помощью которого проводятся уникальные эксперименты. Оно создаёт температуру в тысячи градусов, что позволяет изучать свойства различных материалов в экстремальных условиях. Старший научный сотрудник института расскажет, как солнечные лучи объединяются в мощный поток энергии, и как она используется на передовом уровне. Вы увидите гигантское зеркало в форме параболы, с помощью которого генерируют солнечную энергию, и печь, где температура за секунду повышается до 3000 градусов Цельсия. Сотрудники музея расскажут вам о своей работе и открытиях, которые они успели сделать.
Услуги гида
Транспорт
Входные билеты
Питание
Личные расходы
Ваш отель
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nexia 3
Дополнительно оплачиваются билет в Институт Солнца - 200 ₽ за человека, обед - по желанию
Если захотите, по пути можем заехать в парк «Новый Узбекистан»
Могу провести экскурсию для группы до 14 человек. Подробности обсудим в личной переписке
Рекомендую одеваться теплее - это горная местность, здесь может быть ветрено
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
David
12 окт 2025
В конце апреля мы с мамой были в Ташкенте и съездили на две экскурсии вместе с Шерзодом. Одна экскурсия была в Чимганские горы, вторая – в Институт Солнца. Обе экскурсии
Dilya
12 окт 2025
Уникальное в своём роде место -институт Солнца. Грандиозное сооружение. Даже возможно подняться на лифте на самый верх и осмотреть с высоты птичьего полёта окрестности, горы и конечно де "зеркальные поля". Пеший поход к пещерах через лес очень понравился, но требует хорошей обуви на ногах;)
Гид очень информировпн и рассказал много историй как о месте нашей экскурсии так и о самом Ташкенте.
Рекомендую
Гид очень информировпн и рассказал много историй как о месте нашей экскурсии так и о самом Ташкенте.
Рекомендую
Гид очень информировпн и рассказал много историй как о месте нашей экскурсии так и о самом Ташкенте.
Рекомендую
Ольга
12 окт 2025
Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.
Это уникальное место, где наука и природа встречаются, чтобы создать впечатляющее зрелище.
С первых минут экскурсии мы были поражены масштабом и
Это уникальное место, где наука и природа встречаются, чтобы создать впечатляющее зрелище.
С первых минут экскурсии мы были поражены масштабом и
