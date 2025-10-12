Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Всего в часе езды от Ташкента, в горах Кумышкана, расположился Институт Солнца, не имеющий аналогов в мире. Здесь наука сливается с природой, а футуристические интерьеры создают особую атмосферу. Институт стал доступен для посещения только с 2019 года. На экскурсии вы узнаете про уникальные испытания и открытия.

Увидеть, как наука и технологии удачно соседствуют с природными красотами края. Отправиться из Ташкента в гелиокомплекс и узнать, как учёные исследуют наше светило. Всего в часе езды от Ташкента, в горах Кумышкана, расположился Институт Солнца, не имеющий аналогов в мире. Здесь наука сливается с природой, а футуристические интерьеры создают особую атмосферу. Институт стал доступен для посещения только с 2019 года. На экскурсии вы узнаете про уникальные испытания и открытия. Мы затронем широкий круг тем — науку, технологии и духовное наследие региона. Гелиоконцентратор и 62 гелиостата Вы увидите мощное научное оборудование, с помощью которого проводятся уникальные эксперименты. Оно создаёт температуру в тысячи градусов, что позволяет изучать свойства различных материалов в экстремальных условиях. Старший научный сотрудник института расскажет, как солнечные лучи объединяются в мощный поток энергии, и как она используется на передовом уровне. Вы увидите гигантское зеркало в форме параболы, с помощью которого генерируют солнечную энергию, и печь, где температура за секунду повышается до 3000 градусов Цельсия. Сотрудники музея расскажут вам о своей работе и открытиях, которые они успели сделать. Важная информация: В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nexia 3 Дополнительно оплачиваются билет в Институт Солнца — 200 ₽ за человека, обед — по желанию Если захотите, по пути можем заехать в парк «Новый Узбекистан» Могу провести экскурсию для группы до 14 человек. Подробности обсудим в личной переписке Рекомендую одеваться теплее — это горная местность, здесь может быть ветрено

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида/nТранспорт Что не входит в цену Входные билеты/nПитание/nТрансфер/nЛичные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.

Дополнительно оплачиваются билет в Институт Солнца - 200 ₽ за человека, обед - по желанию

Если захотите, по пути можем заехать в парк «Новый Узбекистан»

Могу провести экскурсию для группы до 14 человек. Подробности обсудим в личной переписке

Рекомендую одеваться теплее - это горная местность, здесь может быть ветрено