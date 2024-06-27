Экскурсии от вашего отеля в Ташкенте

Найдено 37 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Ташкенте на русском языке, цены от €70, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
236 отзывов
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12298 за всё до 4 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
110 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 115110 за всё до 16 чел.
Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
118 отзывов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 120 за всё до 20 чел.
Древний и современный Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
70 отзывов
Популярное предложение
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
115104 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 20:00
4 июля в 20:00
10590 за всё до 4 чел.
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище: путешествие из Ташкента
Проведите незабываемый день, наслаждаясь великолепием Чарвакского водохранилища и озёр Урунгач. Познакомьтесь с уникальными традициями и красотами Узбекистана
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от 200 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11497 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
119 за всё до 3 чел.
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным окрестностям Ташкента! Увидите Чарвакское водохранилище, Чимган и древние петроглифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Огни ночного Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
100 за всё до 3 чел.
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 110 за всё до 10 чел.
Ташкент - столица дружбы и тепла
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Водопады Таваксая и Большой каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 120 за всё до 10 чел.
Из Ташкента в горы Юго-Западного Тянь-Шань
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
В горы Юго-Западного Тянь-Шаня: эксклюзивное путешествие из Ташкента
Откройте для себя красоту гор Юго-Западного Тянь-Шаня и насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым воздухом
Начало: Ваш Отель
Расписание: Каждый день
28 сен в 08:30
29 сен в 08:30
$140 за всё до 4 чел.
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$100 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в Тянь-Шаньские горы
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Ташкент-Чимган: От католического костела до гор Тянь-Шаня
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным местам Узбекистана, полное открытий и красоты природы
Начало: Ваш Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$89 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 08:00 до 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$170 за всё до 4 чел.
Все краски Ташкента - магия столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Все краски Ташкента - магия столицы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в горы Тянь-Шаня
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Ташкент - горы Тянь-Шаня
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель, вокзал, аэропорт
Расписание: 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Ташкент - столица дружбы и тепла
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Ташкент - столица дружбы и тепла
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля/местоположения
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $160 за всё до 2 чел.
«Навстречу солнцу» - большая Солнечная печь, Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца
Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$144 за всё до 4 чел.
Два в одном: Научная и природная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в Самарканд на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
16 часов
1 отзыв
Из Ташкента в Самарканд на автомобиле
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$128 за всё до 4 чел.
Поездка в Тянь-Шаньские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Начало: Ваша гостиница
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$99 за человека
Раскрыть Ташкент за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное путешествие Раскрыть Ташкент за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных небоскрёбов
Начало: Ваш отель, вокзал
Расписание: 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Ночной астрономический тур к звездам в гелиокомплексе под Ташкентом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Звездный тур в Ташкенте: ночное небо и астрономические чудеса
Погрузитесь в атмосферу ночного неба Ташкента, изучая созвездия и небесные тела в компании профессионального астронома
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$350 за всё до 4 чел.
Восхождение на Большой Чимган
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Восхождение на Большой Чимган
Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$110 за человека
Экскурсия в институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в институт Солнца
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за всё до 4 чел.
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Вечерняя свидание с Ташкентом - увидеть и влюбиться
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя свидание с Ташкентом - увидеть и влюбиться
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$90 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    27 июня 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
    Экскурсия понравилась, Институт Солнца разок посетить стоит однозначно. Шерзод договорился с отличным гидом в институте (включен во входной билет -
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    он все рассказал и показал, за дополнительную плату можно поправить железо, кирпичи и сделать дырку в монетке). После посетили лес Сукок - очень красивое место. Отдельное спасибо Шерзоду за вкусный шашлык! Мы остались очень довольны.

  • Е
    Евгения
    26 июня 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Экскурсия очень понравилось, все как и ожидали! Спасибо Константину за интересные рассказы об Узбекистане и просто приятную беседу. Поездка прошла легко и интересно. Мы остались довольны!
  • И
    Илья
    26 июня 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Нашу экскурсию проводил гид Рамиль, все очень понравилось, познавательно рассказал про быт Узбекистана, интересный общительный человек, экскурсию проводит с профессиональным вождением на хорошем автомобиле.
  • О
    Оля
    23 июня 2024
    Древний и современный Ташкент
    Маргарита - взрослый, опытный экскурсовод-историк. Мы узнали столько нового и интересного, что до сих пор в голове идет укладка материала.
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    У нас был лучший экскурсовод и водитель Равшан. В конце экскурсии мы заехали в центр плова и прекрасно и весело покушали. Спасибо большое, я очень рекомендую их.

  • Г
    Галина
    23 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    . Мы не были в родном городе 20 лет. Экскурсовод Шерзод подарил нам чудесный теплый вечер за интересным рассказом, в
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    котором были и исторические факты, и легенды города и байки жителей. Приятнейший, интелегентнейший, воспитанный, тактичный Человек, который очень аккуратно водит машину. Если Вы считаете, что уже посмотрели город днём, то знайте, Вы не увидели очень многого. Под звездным небом, в ночной подсветке город открывается совсем с другой стороны. Насыщенной прогулкой по огромному количеству достопримечательностей Шерзод снова влюбил нас в город и напомнил какие добрые и гостеприимные люди живут в Ташкенте.

  • L
    Lilia
    22 июня 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Большое спасибо! Экскурсия превзошла все ожидания! Организация - на высшем уровне!
  • В
    Владислав
    21 июня 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Брали данную экскурсию в целях скоротать время между стыковочными рейсами. Все очень понравилось,получилось уложить максимум объектов за достаточно короткий срок. Плов супер!) Рекомендую воспользоваться данным предложением 👍
  • А
    Анастасия
    19 июня 2024
    Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
    Очень рада, что выбрала эту экскурсию и оставила её на последний день. Впечатления отличные! Виды потрясающие🔥 Вода в озере очень
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    холодная, но обязательно стоит окунуться, очень освежает после подъёма в гору в жару. Я ходила с напарником Александра, тоже Александром. Гид отличный, очень внимательный, приятно слушать, много чего рассказал. Большое спасибо за чудесную экскурсию 🙏 100% рекомендую. Подъём к озеру абсолютно не сложный.

    Очень рада, что выбрала эту экскурсию и оставила её на последний день. Впечатления отличные! Виды потрясающие🔥Очень рада, что выбрала эту экскурсию и оставила её на последний день. Впечатления отличные! Виды потрясающие🔥Очень рада, что выбрала эту экскурсию и оставила её на последний день. Впечатления отличные! Виды потрясающие🔥
  • А
    Андрей
    19 июня 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Полное погружение в атмосферу, историю и культуру города. Шерзод отличный гид, провел по основным значимым местам, поделился знаниями и дал полезные советы что еще посетить и посмотреть самостоятельно
  • Е
    Евгений
    18 июня 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Хотим поблагодарить Трипстер и лично гида Оксану за прекрасный отдых. Была воскресная экскурсия по Ташкенту. Мы приехали в Ташкент из
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    Самарканда на поезде,и нас встречали прямо у вокзала. Это было очень интересно! 6 часов пролетело как 15 минут, не знали,что в Ташкенте есть масса достопримечательностей,красивых и интересных местечек. Очень благодарны Оксане за просвещение и большое количество интересной информации, которая сохранилась в голове, а не просто прошла мимо. Мы получили массу впечатлений. Спасибо!!! Да!!!! и отдельное спасибо хочется сказать водителю Руслану, машина была всегда с кондиционером(на улице была жуткая жара),если бы не он,нам бы не хватило запланированного времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
  2. Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
  3. Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
  4. Древний и современный Ташкент
  5. Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "От вашего отеля" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 70 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 906 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 37 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 906 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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