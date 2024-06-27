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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового Начало: У вашего отеля от € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 17 отзывов Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро Начало: От вашего отеля € 150 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон Начало: У вашего отеля от € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 43 отзыва В горы Юго-Западного Тянь-Шаня: эксклюзивное путешествие из Ташкента Откройте для себя красоту гор Юго-Западного Тянь-Шаня и насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым воздухом Начало: Ваш Отель Расписание: Каждый день $ 140 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана Начало: Ваш отель $ 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Ташкент-Чимган: От католического костела до гор Тянь-Шаня Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным местам Узбекистана, полное открытий и красоты природы Начало: Ваш Отель $ 140 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно $ 89 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Из Ташкента - к величественным Чимганским горам Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день с 08:00 до 11:00 $ 170 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Популярное предложение Все краски Ташкента - магия столицы Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день в 09:00 $ 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00 $ 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Ташкент - горы Тянь-Шаня Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня Начало: Ваш отель, вокзал, аэропорт Расписание: 09:00 $ 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Ташкент - столица дружбы и тепла Начало: Начало экскурсии от вашего отеля/местоположения Расписание: По договоренности от $ 160 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день в 09 00 $ 144 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Два в одном: Научная и природная экскурсия Начало: Ваш отель $ 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 16 часов 1 отзыв Из Ташкента в Самарканд на автомобиле Начало: Ваш отель $ 250 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока Начало: Ваш отель $ 128 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 26 отзывов Поездка в Тянь-Шаньские горы Начало: Ваша гостиница Расписание: По договоренности с туристом от $ 150 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 $ 99 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Индивидуальное путешествие Раскрыть Ташкент за один день Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных небоскрёбов Начало: Ваш отель, вокзал Расписание: 10:00 $ 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Звездный тур в Ташкенте: ночное небо и астрономические чудеса Погрузитесь в атмосферу ночного неба Ташкента, изучая созвездия и небесные тела в компании профессионального астронома Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день в 18:00 $ 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Восхождение на Большой Чимган Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника Начало: У вашего отеля от € 200 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад Начало: Ваш отель $ 110 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Экскурсия в институт Солнца Начало: Ваш отель $ 70 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня Начало: Ваш отель $ 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад Начало: Ваш отель $ 150 за всё до 4 чел.