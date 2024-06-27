1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
122€98 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
115€104 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 20:00
4 июля в 20:00
105€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище: путешествие из Ташкента
Проведите незабываемый день, наслаждаясь великолепием Чарвакского водохранилища и озёр Урунгач. Познакомьтесь с уникальными традициями и красотами Узбекистана
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от €200 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
114€97 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
€119 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным окрестностям Ташкента! Увидите Чарвакское водохранилище, Чимган и древние петроглифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
В горы Юго-Западного Тянь-Шаня: эксклюзивное путешествие из Ташкента
Откройте для себя красоту гор Юго-Западного Тянь-Шаня и насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым воздухом
Начало: Ваш Отель
Расписание: Каждый день
28 сен в 08:30
29 сен в 08:30
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ташкент-Чимган: От католического костела до гор Тянь-Шаня
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным местам Узбекистана, полное открытий и красоты природы
Начало: Ваш Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$89 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 08:00 до 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Все краски Ташкента - магия столицы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Ташкент - горы Тянь-Шаня
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель, вокзал, аэропорт
Расписание: 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент - столица дружбы и тепла
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля/местоположения
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца
Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
16 часов
Из Ташкента в Самарканд на автомобиле
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Начало: Ваша гостиница
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$99 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное путешествие Раскрыть Ташкент за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных небоскрёбов
Начало: Ваш отель, вокзал
Расписание: 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Звездный тур в Ташкенте: ночное небо и астрономические чудеса
Погрузитесь в атмосферу ночного неба Ташкента, изучая созвездия и небесные тела в компании профессионального астронома
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Восхождение на Большой Чимган
Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
10 часов
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$110 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в институт Солнца
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя свидание с Ташкентом - увидеть и влюбиться
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения27 июня 2024Экскурсия понравилась, Институт Солнца разок посетить стоит однозначно. Шерзод договорился с отличным гидом в институте (включен во входной билет -
- ЕЕвгения26 июня 2024Экскурсия очень понравилось, все как и ожидали! Спасибо Константину за интересные рассказы об Узбекистане и просто приятную беседу. Поездка прошла легко и интересно. Мы остались довольны!
- ИИлья26 июня 2024Нашу экскурсию проводил гид Рамиль, все очень понравилось, познавательно рассказал про быт Узбекистана, интересный общительный человек, экскурсию проводит с профессиональным вождением на хорошем автомобиле.
- ООля23 июня 2024Маргарита - взрослый, опытный экскурсовод-историк. Мы узнали столько нового и интересного, что до сих пор в голове идет укладка материала.
- ГГалина23 июня 2024. Мы не были в родном городе 20 лет. Экскурсовод Шерзод подарил нам чудесный теплый вечер за интересным рассказом, в
- LLilia22 июня 2024Большое спасибо! Экскурсия превзошла все ожидания! Организация - на высшем уровне!
- ВВладислав21 июня 2024Брали данную экскурсию в целях скоротать время между стыковочными рейсами. Все очень понравилось,получилось уложить максимум объектов за достаточно короткий срок. Плов супер!) Рекомендую воспользоваться данным предложением 👍
- ААнастасия19 июня 2024Очень рада, что выбрала эту экскурсию и оставила её на последний день. Впечатления отличные! Виды потрясающие🔥 Вода в озере очень
- ААндрей19 июня 2024Полное погружение в атмосферу, историю и культуру города. Шерзод отличный гид, провел по основным значимым местам, поделился знаниями и дал полезные советы что еще посетить и посмотреть самостоятельно
- ЕЕвгений18 июня 2024Хотим поблагодарить Трипстер и лично гида Оксану за прекрасный отдых. Была воскресная экскурсия по Ташкенту. Мы приехали в Ташкент из
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