Ташкент, перестроенный после землетрясения 1966 года, предстает перед гостями во всем своем великолепии.
Экскурсия "Ташкент - витрина социализма" позволит вам увидеть город, каким его видели его строители: грандиозные планы и реализации,
Экскурсия "Ташкент - витрина социализма" позволит вам увидеть город, каким его видели его строители: грандиозные планы и реализации,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты о Ташкенте
- 🏙️ Невероятные виды с телебашни
- 🍽️ Вкуснейший плов в крупнейшем Центре плова
- 🛍️ Шопинг на знаменитом базаре Чорсу
- 🌞 Посещение уникального Института Солнца
Что можно увидеть
- Гостиница «Узбекистан»
- Базар Чорсу
- Дворец Дружбы народов
- Ташкентская телебашня
- Центр плова
- Институт Солнца
Описание экскурсии
- Гостиница «Узбекистан» — брат-близнец гостиницы «Космос» в Москве. Вы узнаете, почему в 1974 году это была настоящая стройка века.
- Базар Чорсу — если сердце Рима бьётся в Колизее, то сердце Узбекистана — на базаре! Само здание — архитектурный памятник Ташкента, а внутри вы найдёте всё самое желанное: от узбекских сухофруктов до национальной одежды и сувениров.
- Если вас не интересует базар, вместо Чорсу мы можем посмотреть дворец Дружбы народов — главный концертный зал Узбекистана.
- Ташкентская телебашня — самое высокое строение с открытой смотровой площадкой в Центральной Азии. Вы полюбуетесь на Ташкент с невероятной высоты 375 м.
- Центра плова — крупнейший в Узбекистане! Здесь в огромных казанах варят главное блюдо страны. Вы сможете попробовать три вида плова, а ещё увидите, как пекутся традиционные лепёшки.
- Институт Солнца, построенный в СССР для изучения светила во всех аспектах. Таких гелиокомплексов в мире всего два — в Ташкенте и во Франции. Вы увидите огромную солнечную печь, в которой температура достигает 5000 градусов. И попробуете самостоятельно зажечь от солнца полено!
Организационные детали
- Длительность экскурсии — 5-6 часов. Перерыв на обед — 1 час.
- Подходит для детей от 8 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Обед в Центре плова — около $5 на человека.
- Входные билеты: на телебашню — около $4 с человека; в институт Солнца — $4 с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1252 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию проводил гид Павел. Честно говоря, информации по заявленной теме — архитектуре времён СССР — было маловато.
В остальном всё понравилось: посещение грандиозного Института солнца, ужин в Центре плова, вид на
В остальном всё понравилось: посещение грандиозного Института солнца, ужин в Центре плова, вид на
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Сегодня Евгений провел для меня и моего 10 летнего сына экскурсию "Ташкент - витрина социализма". Как нам повезло! Евгений забрал нас из гостиницы и возил в новеньком электро-мобиле. Смог рассказать
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С Евгением провели целый день и за это время успели посмотреть все главные достопримечательности, поесть плова, сгонять в Институт Солнца и посмотреть на город со смотровых площадок!
Подобрал наилучший маршрут и даже отвез в аэропорт, за что ему отдельная благодарность!
Рекомендую Евгения как организатора и гида, приятно видеть неравнодушного к своей профессии человека!
Подобрал наилучший маршрут и даже отвез в аэропорт, за что ему отдельная благодарность!
Рекомендую Евгения как организатора и гида, приятно видеть неравнодушного к своей профессии человека!
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Е
Шикарная экскурсия, очень интересно было даже подросткам. Рекомендую на 100 процентов
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О
Большое спасибо Шерзоду за экскурсию 4 мая « Ташкент - витрина цивилизации». Грамотно построенный маршрут, познавательная информация на отличном русском. Институт Солнца не может оставить равнодушным ни детей не взрослых.
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Т
Евгений, как гид очень понравился. Был очень заинтересован, старался дать нам максимально информации и создать максимальный комфорт. Благодаря Евгению длительная экскурсия не была утомительной, получилась интересной и насыщеной. Впечатления очень положительные.
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