Найти следы советского Узбекистана в современном, зажечь огонь от солнца и зайти в Центр плова
После разрушительного землетрясения в 1966 г. Ташкент отстраивали заново.
Задача была — изменить город до неузнаваемости, да так, чтобы все завидовали! Строители справились: одни бассейны между многоэтажек чего стоили! Подобных интересных фактов вы узнаете на экскурсии множество. А ещё посетите базар, телебашню, крупнейший Центр плова и уникальный институт Солнца.
Задача была — изменить город до неузнаваемости, да так, чтобы все завидовали! Строители справились: одни бассейны между многоэтажек чего стоили! Подобных интересных фактов вы узнаете на экскурсии множество. А ещё посетите базар, телебашню, крупнейший Центр плова и уникальный институт Солнца.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Гостиница «Узбекистан» — брат-близнец гостиницы «Космос» в Москве. Вы узнаете, почему в 1974 году это была настоящая стройка века.
- Базар Чорсу — если сердце Рима бьётся в Колизее, то сердце Узбекистана — на базаре! Само здание — архитектурный памятник Ташкента, а внутри вы найдёте всё самое желанное: от узбекских сухофруктов до национальной одежды и сувениров.
- Если вас не интересует базар, вместо Чорсу мы можем посмотреть дворец Дружбы народов — главный концертный зал Узбекистана.
- Ташкентская телебашня — самое высокое строение с открытой смотровой площадкой в Центральной Азии. Вы полюбуетесь на Ташкент с невероятной высоты 375 м.
- Центра плова — крупнейший в Узбекистане! Здесь в огромных казанах варят главное блюдо страны. Вы сможете попробовать три вида плова, а ещё увидите, как пекутся традиционные лепёшки.
- Институт Солнца, построенный в СССР для изучения светила во всех аспектах. Таких гелиокомплексов в мире всего два — в Ташкенте и во Франции. Вы увидите огромную солнечную печь, в которой температура достигает 5000 градусов. И попробуете самостоятельно зажечь от солнца полено!
Организационные детали
- Длительность экскурсии — 5-6 часов. Перерыв на обед — 1 час.
- Подходит для детей от 8 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Обед в Центре плова — около $5 на человека.
- Входные билеты: на телебашню — около $4 с человека; в институт Солнца — $4 с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в сквере Амира Темура
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 124 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждем вас с нетерпением в Узбекистане!
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