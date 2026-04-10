Мои заказы

Ароматы и краски Узбекистана

Полное погружение в этнику и красоту Узбекистана
Ароматы и краски УзбекистанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ароматы и краски УзбекистанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ароматы и краски УзбекистанаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Путешествие в Узбекистан — погружение в особую атмосферу Востока, где каждая деталь наполнена историей и глубиной. Здесь время словно замедляет свой ход: в тени древних медресе и минаретов, среди узких улочек и живых базаров, наполненных ароматами специй и свежеиспечённого хлеба.

Вы окажетесь в пространстве, где архитектура говорит языком веков, а города хранят характер и ритм прошлых эпох. Самарканд с его изящными куполами, сдержанная и величественная Бухара и Хива, словно застывшая во времени, — это не просто точки на карте, а места, которые создают цельное и глубокое впечатление о Востоке.

Маршрут тура:

Ташкент — Хива — Самарканд — Гиждуван — Бухара — Ташкент

Отправьтесь в это путешествие, чтобы почувствовать, как в Узбекистане удивительным образом переплетаются вековые традиции и ритм современной жизни. Откройте для себя страну, которая притягивает путешественников со всего мира своей гостеприимностью, богатым культурным наследием и яркой, насыщенной кухней.

Этот тур подойдет Вам, если Вы:

— хотите спокойное и красивое путешествие

— любите архитектуру и культуру Востока

— не хотите перегрузки и гонки за галочками

— цените в путешествии легкость и атмосферу

Почему выбирают наш тур в Узбекистан:

  • Небольшие группы.Комфортное количество участников позволяет сохранить спокойный ритм, внимание к деталям и ощущение личного пространства.

  • Маршрут без случайных решений. Каждая точка на пути — результат отбора. Мы оставляем только те места, которые действительно стоят вашего времени.

  • Баланс впечатлений и отдыха. Программа выстроена так, чтобы насыщенность не превращалась в усталость, а каждый день ощущался наполненным, но лёгким.

  • Комфорт как основа путешествия. Отели, переезды и логистика подобраны так, чтобы ничто не отвлекало от самого главного — впечатлений.

  • Опыт, который сложно повторить самостоятельно. Мы берём на себя все организационные вопросы, чтобы вы могли прожить это путешествие спокойно и без лишних забот.

Программа тура по дням

1 день

Ташкент

Встреча группы - Центр плова Besh Qozon - Автобусная экскурсия по Ташкенту - Перелет в Ургенч

9:00 Встреча участников путешествия с гидом в у отеля Узбекистан. Вы в Средней Азии, а это значит, что утро должно быть не только добрым, но и вкусным! Поэтому сразу отправляемся в Среднеазиатский центр плова Besh Qozon. Именно в первой половине дня здесь можно понаблюдать как готовят знаменитое национальное блюдо. Огромные чаны с пловом, запах, дым, процесс работы поваров. Это захватывающее зрелище! Ну и конечно вы сможете продегустировать результат их работы. Здесь мы познакомимся и обсудим планы предстоящего путешествия.

12:00 Далее вас ждет обзорная автобусная экскурсия по Ташкенту. Вы увидите самые известные и красивые места столицы Узбекистана, погрузитесь в историю и адаптируетесь к местному колориту.

В 21-00 перелет на самолете рейсом Uzbekistan airways до города Ургенч. Время в полете составит примерно 1ч 30 мин. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе дохивы (1 час). Заселение в отель. Вкусные восточные сладости, ароматный чай и крепкий сон, станут приятным завершением первого дня.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

ТашкентТашкентТашкент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Хива

Экскурсия по Хиве - Национальный обед - Свободное время

9:00 Завтрак. Пешеходная экскурсия по Хиве с гидом. Местный житель расскажет и покажет все достопримечательности, ответит на вопросы. Вы прогуляетесь по аутентичным улочкам, познакомитесь с мастерами по изготовлению ковров и вышивке шелком. Заглянете в древние мечети и восхититесь высотой их минаретов. Ичан-Кала, минарет Кальта-Минор, медресе Мухаммад Амин-хана, минарет Ислам-Ходжа, Джума-мечеть, дворец Таш-Хаули, крепость Куня-Арк и многие другие достопримечательности вы увидите и посетите в этот день.

14:00 По окончании экскурсии вас будет ждать обед из национальных блюд.

16:00 Свободное время. Вечером после включения подсветки, Хива превращается в настоящую восточную сказку. Погуляйте по улочкам и насладитесь красотой средневековья. Посидите в кафе за чашечкой ароматного чая или кофе.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

ХиваХиваХива
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Хива - Бухара

Осмотр Хивы на рассвете - Переезд в Бухару

6:00 На рассвете мы отправимся в самое сердце древней Хивы — Ичан-Калу, когда город еще спит и принадлежит только вам. Узкие улочки, мягкий утренний свет, тишина и ощущение, будто время остановилось. Без толп туристов и шума — только редкие звуки метел дворников и особая, почти магическая атмосфера, которая задаст настроение на весь день.

8:30 Возвращение в отель. Завтрак и свободное время — отдохнуть, насладиться моментом и впитать впечатления от Хивы.

14:00 Переезд в Бухару на комфортабельном автобусе. Дорога займет около 6 часов, но пройдет легко — с остановками и красивыми пейзажами за окном, постепенно меняющими настроение путешествия.

20:00 Прибытие в Бухару. Размещение в отеле и отдых после насыщенного дня.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

Хива - БухараХива - БухараХива - Бухара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Бухара

Экскурсия по Бухаре с гидом - Вечер в руфтоп-кафе

9:00 После завтрака вас ждет неспешная прогулка по Бухаре — городу, где каждая улица хранит свою историю. Вы увидите один из главных архитектурных символов Средней Азии — изящный мавзолей Саманидов, поражающий своей гармонией и древней энергетикой. Заглянете на восточный базар — место, где кипит настоящая жизнь: аромат горячей самсы, свежего хлеба и пряностей мгновенно погружает в атмосферу Востока.

Вы прогуляетесь вдоль величественной крепости Арк, ощущая масштаб и мощь бывшей резиденции правителей. В середине дня — обед с национальными блюдами, который станет отдельным гастрономическим впечатлением.

17:00 Во второй половине дня вас ждет одно из самых красивых мест Бухары — ансамбль Пои-Калян. Среди величественных минаретов и медресе мы встретим закат, когда город окрашивается в теплые золотые оттенки и становится особенно атмосферным.

19:00 А завершить день можно в уютном аутентичном кафе с видом на старый город — за чашкой ароматного кофе на панорамной террасе.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

БухараБухараБухара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Бухара - Гиждуван - Самарканд

Хлопковые поля - Экскурсия и мастер-класс в Гиждуване - Поезд Афросиаб в Самарканд - Площадь Регистан

6:00 Встреча рассвета у комплекса Пои-Калян (по желанию).

8:30 Завтрак. Сегодня вас ждет особенный день — знакомство с настоящим ремеслом Востока. Мы отправимся в город Гиждуван на мастер-класс по созданию легендарной узбекской керамики. Под руководством известного мастера вы не просто увидите процесс, а сами прикоснетесь к нему: попробуете создать собственное изделие и почувствуете, как рождается искусство. Это редкое удовольствие — живое общение с людьми, искренне влюбленными в свое дело.

По пути мы сделаем остановку у хлопковых полей. Вы сможете сорвать хлопок прямо с веточки и ощутить его удивительную мягкость — тот самый момент, когда слово нежность становится осязаемым.

13:00 Обед. Время для небольшого отдыха и новых вкусов. После — возможность выбрать атмосферные сувениры, которые будут напоминать о путешествии.

15:50 Затем мы отправимся в Самарканд на скоростном поезде Афросиаб — комфортно и быстро, наслаждаясь сменой пейзажей за окном.

19:00 По прибытии — размещение в уютном отеле и вечерняя прогулка к главной жемчужине Узбекистана — площади Регистан. В мягком свете огней и во время впечатляющего светового шоу древние медресе оживают, раскрывая величие ушедших эпох. Это зрелище, которое действительно захватывает дух.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

Бухара - Гиждуван - СамаркандБухара - Гиждуван - СамаркандБухара - Гиждуван - Самарканд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Самарканд

Рассвет в Шахи-Зинда - Экскурсия по Самарканду - Площадь Регистан

6:00 До завтрака нас ждет особенное утро — встреча рассвета в одном из самых атмосферных мест Самарканда. Мы отправимся в комплекс Шахи-Зинда — это не просто мавзолеи, а настоящий архитектурный шедевр с фантастическим декором. В это время здесь почти нет людей, и вы сможете почувствовать магию места в полной тишине. В первых лучах солнца мозаики начинают сиять, а узоры словно оживают — момент, который невозможно забыть.

9:00 Завтрак. Далее — насыщенное знакомство с Самаркандом. Мы прогуляемся по внутренним дворам Регистана, увидим легендарную обсерваторию Улугбека, посетим мавзолей Гур-Эмир, величественную мечеть Биби-Ханым и заглянем на колоритный Сиабский базар. Днем вновь вернемся в Шахи-Зинда, чтобы увидеть его в совершенно другом свете и настроении.

14:00 Обед пройдет в кафе с панорамным видом — время немного выдохнуть и насладиться атмосферой города.

17:00 Вечером — еще одна встреча с Регистаном, но уже на закате. Площадь преображается в теплых оттенках уходящего солнца и становится по-настоящему величественной. Идеальное завершение дня в Самарканде.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

СамаркандСамаркандСамарканд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Самарканд - Ташкент

Свободное время - Скоростной поезд в Ташкент

9:00 Завтрак. Утро без спешки — отличная возможность прогуляться по городу в своем ритме, заглянуть на местные рынки, выбрать атмосферные сувениры и еще раз прочувствовать колорит Узбекистана.

15:00 Во второй половине дня мы отправимся в Ташкент на скоростном поезде. Комфортная дорога пролетит незаметно, а за окном будут сменяться пейзажи страны.

18:00 Прибытие в столицу. Трансфер и размещение в отеле, отдых после насыщенного путешествия.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

Самарканд - ТашкентСамарканд - ТашкентСамарканд - Ташкент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Ташкент

Завтрак. Выселение из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер на такси в аэропорт. Окончание программы.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4
  • Питание: 1 день - обед, 2 день - завтрак, обед, 3 день - завтрак, 4 день - завтрак, обед, 5 день - завтрак, обед, 6 день - завтрак, обед, 7 день - завтрак, 8 день - завтрак
  • Билеты на поезд Afrosyob Бухара - Самарканд, Самарканд - Ташкент
  • Билеты на самолет Ташкент - Ургенч
  • Трансферы по всему маршруту
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Мастер-класс по изготовлению керамики
  • Работа водителей, гидов и сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до и из г. Ташкента
  • Такси из отеля в аэропорт в 8 день
  • Обеды в 3, 7 и 8 день, ужины
  • Личные расходы. Алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, сувениры и т. д
  • Страховка. Вид, уровень и необходимость страховки каждый турист выбирает лично исходя из собственных пожеланий и состояния здоровья
Пожелания к путешественнику

В путешествие могут принять участие туристы от 12 до 60 лет. Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива и бесконечного ворчания крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)

Визы
Виза для граждан Рф не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! С 2016 года создаем лучшие путешествия для ценителей красоты. Маршруты каждого тура разработаны профессиональными фотографами и гидами. Мы долгое время занимались организацией фототуров для фотографов со всего мира, а последние
читать дальшеуменьшить

5 лет сделали этот формат путешествий доступным для любого желающего. Это значит, что вы увидите все самое красивое, яркое и необычное. А главное - окажетесь в нужное время в нужном месте. В наших турах нет экономии на качестве отелей, питания и трансферов. Путешествия — это мгновения жизни, в которых человек должен быть счастлив! Приглашаем вас стать нашими друзьями, присоединяйтесь!

Похожие туры на «Ароматы и краски Узбекистана»

Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
На машине
6 дней
74 отзыва
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
$660 за человека
Великолепный Узбекистан на 6 дней
На автобусе
6 дней
-
7%
11 отзывов
Великолепный Узбекистан на 6 дней
Начало: Ташкент
Расписание: Подробное время проведения экскурсий указано в программе тура.
29 мая в 11:00
30 мая в 11:00
$664$714 за человека
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
9 дней
-
15%
3 отзыва
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, время зависит от вашего рейса. ...
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
118 065 ₽138 900 ₽ за человека
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента (индивидуальный тур)
На машине
4 дня
1 отзыв
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента (индивидуальный тур)
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$1300 за всё до 3 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
от 66 645 ₽ за человека