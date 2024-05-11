Встречаемся в аэропорту и едем в отель. Для тех, кто летит из Москвы, рекомендуем субботний рейс, прибывающий в Ташкент в 01:45 в воскресенье. После размещения вы отдохнёте с дороги, а после завтрака (11:00-14:00) отправимся знакомиться с городом. Побываем в историческом центре, посмотрим на религиозный архитектурный ансамбль Хаст-Имам и медресе Кукельдаш с уютным внутренним двором.

Закончим экскурсию на рынке «Чорсу», одном из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии, который был известен ещё в Средние века. Яркие фрукты, орехи, восточные сладости — попробовать можно всё! Затем — трансфер в отель или свободное время. Гид поможет с обменом наличных и посоветует места для ужина.