Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Авторский тур в Ташкенте

Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы

Приглашаем в тур-знакомство с главными городами Узбекистана.

Вас ждёт погружение в историческое наследие прошлого страны от Тимура и Улугбека до древнего Хорезма и царского Туркестана, её традиции и гастрономию.

Вы пройдётесь по современному и старому Ташкенту, полюбуетесь старинной Хивой и красавицей Бухарой, увидите величественный Самарканд.

Мы заглянем во дворцы и на базары, рассмотрим мечети и их минареты, попробуем четыре вида плова и насладимся национальным танцевальным шоу.

Все внутренние трансферы включены в стоимость тура, а программа составлена так, чтобы у вас всегда оставалось свободное время на обеды и вечера для самостоятельных прогулок.
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Ближайшие даты:
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
22
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет112 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» из Москвы (SVO):
Суббота. Вылет в Ташкент рейсом SU1870 в 19:45-1:45(+1).
Воскресенье. Возвращение из Самарканда рейсом SU1985 в 07:20-09:40.
Удобные стыковки из Санкт-Петербурга.
Все ковидные ограничения в Узбекистане сняты. Карты «Мир» пока не принимаются. Выгоднее менять наличные доллары.

Проживание. В комфортабельном отеле «Кушбеги Плаза» 4* в Ташкенте и уютные гостиницы в Хиве, Бухаре и Самарканде. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, 4 обеда, 1 ужин с танцевальным шоу в Бухаре. Остальное питание — за доплату.

Уровень сложности. Тур не требует специальной подготовки. Все трансферы включены. Продолжительность пешеходных экскурсий обычно составляет 2-3 часа. Программа максимально комфортна.

Программа тура по дням

1 день

Отдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное время

Встречаемся в аэропорту и едем в отель. Для тех, кто летит из Москвы, рекомендуем субботний рейс, прибывающий в Ташкент в 01:45 в воскресенье. После размещения вы отдохнёте с дороги, а после завтрака (11:00-14:00) отправимся знакомиться с городом. Побываем в историческом центре, посмотрим на религиозный архитектурный ансамбль Хаст-Имам и медресе Кукельдаш с уютным внутренним двором.

Закончим экскурсию на рынке «Чорсу», одном из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии, который был известен ещё в Средние века. Яркие фрукты, орехи, восточные сладости — попробовать можно всё! Затем — трансфер в отель или свободное время. Гид поможет с обменом наличных и посоветует места для ужина.

Отдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное времяОтдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное времяОтдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное времяОтдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное время
2 день

Продолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до Хивы

Утром, с 09:00 до 12:00, вас ждёт продолжение знакомства с Ташкентом. Сегодня вы посетите его новую часть. Увидите памятник жертвам землетрясения 1966-го года и узнаете его историю. Прогуляетесь по площади Амира Темура, национального героя Узбекистана. Побываете в музее прикладного искусства и посмотрите на дворец князя Н. К. Романова.

Заглянем в Центр плова, где ежедневно готовят около 3000 порций этого блюда, и вы попробуете местную кулинарную гордость. Затем у вас будет свободное время, а в 20:25 вылетаем в Ургенч (в пути — 1,5 часа). Оттуда доедем до Хивы и разместимся в отеле в старом городе Ичан-Кала.

Продолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до ХивыПродолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до ХивыПродолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до ХивыПродолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до ХивыПродолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до Хивы
3 день

Экскурсия по Хиве, свободное время

Сегодня после завтрака вас ждёт 3-часовая пешеходная экскурсия по внутреннему городу Ичан-Кала. Обойдём исторический центр за высокими стенами, построенный в виде прямоугольника с мощными воротами. Посетим резиденцию последнего хана, включая мавзолей Исмаила Ходжи, увидим медресе Мухаммед Амин Хана и крепость Куня-Арк, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли, мавзолей Пахлаван-Махмуда и Джума-мечеть.

После обеда в национальном доме — свободное время.

Экскурсия по Хиве, свободное времяЭкскурсия по Хиве, свободное времяЭкскурсия по Хиве, свободное времяЭкскурсия по Хиве, свободное время
4 день

Переезд в Бухару и национальное танцевальное шоу

В этот день на автомобиле мы преодолеем около 450 километров до Бухары. Будем ехать через пустыню Кызылкум по бывшей караванной дороге, части Великого Шёлкового пути. Вы увидите важнейшую водную артерию страны — широкую Аму-Дарью. Время в пути — 7 часов. По прибытии разместимся в отеле, который раньше был домом бухарского еврея. Вечером отдохнём за ужином и посмотрим национальное танцевальное шоу под открытым небом в медресе Нодир-Диван-Беги.

Переезд в Бухару и национальное танцевальное шоуПереезд в Бухару и национальное танцевальное шоуПереезд в Бухару и национальное танцевальное шоуПереезд в Бухару и национальное танцевальное шоуПереезд в Бухару и национальное танцевальное шоуПереезд в Бухару и национальное танцевальное шоу
5 день

Знакомство с историческим центром Бухары, свободное время

Позавтракав, отправимся гулять по старому городу, включённому в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим Ляби-Хауз — комплекс сооружений вокруг пруда, на берегу которого растёт 500-летний платан. Увидим забавный памятник Ходже Нассредину. Побываем в мечети Магоки-Аттор и медресе Чор-Минор с 4 минаретами с голубыми верхушками.

После обеда — свободное время на самостоятельную прогулку. Советуем съездить во дворец Ситораи-Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего Бухарского эмира (на такси дорога займёт 20 минут).

Знакомство с историческим центром Бухары, свободное времяЗнакомство с историческим центром Бухары, свободное времяЗнакомство с историческим центром Бухары, свободное времяЗнакомство с историческим центром Бухары, свободное времяЗнакомство с историческим центром Бухары, свободное время
6 день

Продолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в Самарканд

Утром продолжим изучать достопримечательности древнего города. Посетим торговые купола, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, минарет и мечеть Калян, мавзолей Саманидов, цитадель Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры и бывали Тамерлан, Авиценна, Омар Хайям.

В национальном доме на обед вы попробуете бухарский вариант плова — самый диетический. После — свободное время. Затем доедем до вокзала в пригороде Бухары — эмир бухарский побаивался поезда и повелел построить вокзал в 15 км от города.

В 16:08 отправляемся в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». Время в пути — 2,5 часа. По прибытии рекомендуем сходить полюбоваться ночным Регистаном — главной площадью Самарканда. Там же можно поужинать в шашлычной.

Продолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в СамаркандПродолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в Самарканд
7 день

Знакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечер

Сегодня в 09:00 отправимся на микроавтобусе на экскурсию по городу. Вы увидите обсерваторию Улугбека — правителя Самарканда и великого учёного средневековья. Посмотрим на комплекс мавзолеев Шахи Зинда, где покоятся мусульманские святые, родственники знаменитого правителя Тимура и философы, и саму усыпальницу Тимура Гур-Эмир.

За обедом в Центре плова на этот раз вы отведаете самаркандскую версию блюда. После прогуляемся до Регистана с тремя медресе, соборной мечетью Биби Ханум и Сиабским базаром.

Вечером рекомендуем съездить в этнографический парк «Вечный город» — копию древнего города на искусственном острове. Это беспрецедентный проект стоимостью 1,5 миллиарда долларов! Здесь есть несколько ресторанов, где можно поужинать, а в отеле «Гур-Эмир» можно арендовать лодку для прогулки по Гребному каналу к поющим и танцующим фонтанам.

Знакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечерЗнакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечер
8 день

Отъезд

Утром — ранний трансфер в аэропорт. (В Москву рекомендуем рейс, вылетающий в 07:20.)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях (8 ночей)
  • Завтраки, 4 обеда, 1 ужин с танцевальным шоу в Бухаре
  • 2 экскурсии в каждом городе пешком и на транспорте
  • Перелёт Ташкент - Ургенч
  • Трансфер Хива - Бухара (430 км)
  • Все трансферы и входные билеты в музеи
  • Билеты на скоростной поезд «Афросиаб»
  • Услуги профессиональных местных гидов
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Ташкент и обратно из Самарканда
  • Питание вне программы
  • Доплата за одноместный номер - 16 500 руб
  • Возможно индивидуальное проведение тура в любые удобные вам даты. Цена тура при этом не меняется
  • Тур состоится при группе от 2 участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
Завершение: Самарканд, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры

Похожие туры из Ташкента

Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Аэропорт Ташкента
14 сен
13 окт
30 окт
$915 за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
8 отзывов
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Аэропорт Ташкента
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
$850 за человека
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
26 отзывов
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
13 мая
20 мая
22 мая
27 мая
$580 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
All Airlines
ХорошоТам