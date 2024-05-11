Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Вас ждёт погружение в историческое наследие прошлого страны от Тимура и Улугбека до древнего Хорезма и царского Туркестана, её традиции и гастрономию.
Вы пройдётесь по современному и старому Ташкенту, полюбуетесь старинной Хивой и красавицей Бухарой, увидите величественный Самарканд.
Мы заглянем во дворцы и на базары, рассмотрим мечети и их минареты, попробуем четыре вида плова и насладимся национальным танцевальным шоу.
Все внутренние трансферы включены в стоимость тура, а программа составлена так, чтобы у вас всегда оставалось свободное время на обеды и вечера для самостоятельных прогулок.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|112 500 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» из Москвы (SVO):
Суббота. Вылет в Ташкент рейсом SU1870 в 19:45-1:45(+1).
Воскресенье. Возвращение из Самарканда рейсом SU1985 в 07:20-09:40.
Удобные стыковки из Санкт-Петербурга.
Все ковидные ограничения в Узбекистане сняты. Карты «Мир» пока не принимаются. Выгоднее менять наличные доллары.
Проживание. В комфортабельном отеле «Кушбеги Плаза» 4* в Ташкенте и уютные гостиницы в Хиве, Бухаре и Самарканде. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, 4 обеда, 1 ужин с танцевальным шоу в Бухаре. Остальное питание — за доплату.
Уровень сложности. Тур не требует специальной подготовки. Все трансферы включены. Продолжительность пешеходных экскурсий обычно составляет 2-3 часа. Программа максимально комфортна.
Программа тура по дням
Отдых в отеле, экскурсия по Ташкенту, свободное время
Встречаемся в аэропорту и едем в отель. Для тех, кто летит из Москвы, рекомендуем субботний рейс, прибывающий в Ташкент в 01:45 в воскресенье. После размещения вы отдохнёте с дороги, а после завтрака (11:00-14:00) отправимся знакомиться с городом. Побываем в историческом центре, посмотрим на религиозный архитектурный ансамбль Хаст-Имам и медресе Кукельдаш с уютным внутренним двором.
Закончим экскурсию на рынке «Чорсу», одном из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии, который был известен ещё в Средние века. Яркие фрукты, орехи, восточные сладости — попробовать можно всё! Затем — трансфер в отель или свободное время. Гид поможет с обменом наличных и посоветует места для ужина.
Продолжение знакомства с Ташкентом, Центр плова, путь до Хивы
Утром, с 09:00 до 12:00, вас ждёт продолжение знакомства с Ташкентом. Сегодня вы посетите его новую часть. Увидите памятник жертвам землетрясения 1966-го года и узнаете его историю. Прогуляетесь по площади Амира Темура, национального героя Узбекистана. Побываете в музее прикладного искусства и посмотрите на дворец князя Н. К. Романова.
Заглянем в Центр плова, где ежедневно готовят около 3000 порций этого блюда, и вы попробуете местную кулинарную гордость. Затем у вас будет свободное время, а в 20:25 вылетаем в Ургенч (в пути — 1,5 часа). Оттуда доедем до Хивы и разместимся в отеле в старом городе Ичан-Кала.
Экскурсия по Хиве, свободное время
Сегодня после завтрака вас ждёт 3-часовая пешеходная экскурсия по внутреннему городу Ичан-Кала. Обойдём исторический центр за высокими стенами, построенный в виде прямоугольника с мощными воротами. Посетим резиденцию последнего хана, включая мавзолей Исмаила Ходжи, увидим медресе Мухаммед Амин Хана и крепость Куня-Арк, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли, мавзолей Пахлаван-Махмуда и Джума-мечеть.
После обеда в национальном доме — свободное время.
Переезд в Бухару и национальное танцевальное шоу
В этот день на автомобиле мы преодолеем около 450 километров до Бухары. Будем ехать через пустыню Кызылкум по бывшей караванной дороге, части Великого Шёлкового пути. Вы увидите важнейшую водную артерию страны — широкую Аму-Дарью. Время в пути — 7 часов. По прибытии разместимся в отеле, который раньше был домом бухарского еврея. Вечером отдохнём за ужином и посмотрим национальное танцевальное шоу под открытым небом в медресе Нодир-Диван-Беги.
Знакомство с историческим центром Бухары, свободное время
Позавтракав, отправимся гулять по старому городу, включённому в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим Ляби-Хауз — комплекс сооружений вокруг пруда, на берегу которого растёт 500-летний платан. Увидим забавный памятник Ходже Нассредину. Побываем в мечети Магоки-Аттор и медресе Чор-Минор с 4 минаретами с голубыми верхушками.
После обеда — свободное время на самостоятельную прогулку. Советуем съездить во дворец Ситораи-Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего Бухарского эмира (на такси дорога займёт 20 минут).
Продолжение экскурсии по Бухаре, обед в национальном доме, переезд в Самарканд
Утром продолжим изучать достопримечательности древнего города. Посетим торговые купола, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, минарет и мечеть Калян, мавзолей Саманидов, цитадель Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры и бывали Тамерлан, Авиценна, Омар Хайям.
В национальном доме на обед вы попробуете бухарский вариант плова — самый диетический. После — свободное время. Затем доедем до вокзала в пригороде Бухары — эмир бухарский побаивался поезда и повелел построить вокзал в 15 км от города.
В 16:08 отправляемся в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». Время в пути — 2,5 часа. По прибытии рекомендуем сходить полюбоваться ночным Регистаном — главной площадью Самарканда. Там же можно поужинать в шашлычной.
Знакомство с Самаркандом, местный плов, свободный вечер
Сегодня в 09:00 отправимся на микроавтобусе на экскурсию по городу. Вы увидите обсерваторию Улугбека — правителя Самарканда и великого учёного средневековья. Посмотрим на комплекс мавзолеев Шахи Зинда, где покоятся мусульманские святые, родственники знаменитого правителя Тимура и философы, и саму усыпальницу Тимура Гур-Эмир.
За обедом в Центре плова на этот раз вы отведаете самаркандскую версию блюда. После прогуляемся до Регистана с тремя медресе, соборной мечетью Биби Ханум и Сиабским базаром.
Вечером рекомендуем съездить в этнографический парк «Вечный город» — копию древнего города на искусственном острове. Это беспрецедентный проект стоимостью 1,5 миллиарда долларов! Здесь есть несколько ресторанов, где можно поужинать, а в отеле «Гур-Эмир» можно арендовать лодку для прогулки по Гребному каналу к поющим и танцующим фонтанам.
Отъезд
Утром — ранний трансфер в аэропорт. (В Москву рекомендуем рейс, вылетающий в 07:20.)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях (8 ночей)
- Завтраки, 4 обеда, 1 ужин с танцевальным шоу в Бухаре
- 2 экскурсии в каждом городе пешком и на транспорте
- Перелёт Ташкент - Ургенч
- Трансфер Хива - Бухара (430 км)
- Все трансферы и входные билеты в музеи
- Билеты на скоростной поезд «Афросиаб»
- Услуги профессиональных местных гидов
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Ташкент и обратно из Самарканда
- Питание вне программы
- Доплата за одноместный номер - 16 500 руб
- Возможно индивидуальное проведение тура в любые удобные вам даты. Цена тура при этом не меняется
- Тур состоится при группе от 2 участников