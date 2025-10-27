Ежедневно мы будем
Описание тура
Организационные детали
В первый день тура всех участников встречаем в аэропорту. Поэтому необходимо будет своевременно скинуть информацию о полётных данных. Доступно раннее заселение в отель (входит в стоимость). Также всем предоставляется трансфер в аэропорт в последний день тура.
Остаток необходимо оплатить в долларах на месте (купюры не старее 1996 года). Также можно оплатить в местной валюте и через приложение «Золотая Корона» / «Сбер» / «Тинькофф». Вы оплачиваете в долларах (с помощью вашей рублёвой карты). На данный момент самый выгодный и удобный способ.
Питание. Всё включено: 4 завтрака, 5 обедов и 4 ужина. Вы отведаете местных блюд в разных ресторанах, одних из лучших в стране, меню не повторяется.
Транспорт. Включён трансфер по программе, из/до аэропорта (в день окончания тура и на следующий день). Транспорт зависит от числа участников: Toyota Hiace (до 11 человек), автобус Yutong (до 23 человек).
Возраст участников. 10+. Участие детей до 12 лет оплачивается со скидкой 10%.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Знакомство с Ташкентом и местной гастрономией
После прибытия в Ташкент вас встретят в аэропорту и отвезут в отель. Если прилетите заранее, предусмотрено раннее заселение без доплат. В 11:00 начнётся экскурсия по городу, перед которой состоится встреча с группой и обсуждение маршрута.
Прогуляемся по старому Ташкенту, посетим комплекс Хаст Имам с медресе Барак-Хана, мечетью Тилля-шейха, где хранится Коран Османа. Далее осмотрим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали, медресе Кукельдаш и базар «Чорсу».
После обеда в Центре плова продолжим экскурсию по современному Ташкенту. Осмотрим площадь Независимости, мемориал Великой Отечественной войны и комплекс «Мужество». Затем заглянем в Театр оперы и балета им. Алишера Навои и на площадь Амира Темура.
Вечером состоится приветственный ужин в ресторане «Сим Сим».
Обзорная экскурсия по Бухаре и продолжение гастропогружения
После раннего завтрака отправимся на вокзал и поедем на скоростном поезде в Бухару (7:30–11:15). Заселимся в отель и пообедаем в ресторане «Олд Бухара». Затем начнётся пешеходная экскурсия.
Маршрут пройдёт через мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк. Осмотрим площадь Пои-Калян, купола старого рынка и медресе Улугбека и Абдулазизхана. Завершим экскурсию на площади Ляби-Хауз, где можно выпить чай у водоёма.
После отдыха в отеле отправимся на ужин в ресторан «Чинор».
Керамика, Самарканд и кулинарный мастер-класс
Выезд в Самарканд через Гиждуван, где познакомимся с традиционным производством керамики. По пути увидим жизнь узбекских сёл и полей.
В Самарканде пообедаем в ресторане «Истиклол», заселимся и немного отдохнём. Вечером нас ждёт гастрономический мастер-класс по приготовлению самаркандского плова в гостях у местной семьи.
После ужина прогуляемся до площади Регистан, чтобы увидеть её в вечернем освещении.
Обзорная экскурсия по Самарканду и возвращение в Ташкент
Экскурсия по Самарканду начнётся с мавзолея Гур-Эмир, затем отправимся на площадь Регистан с её монументальными медресе. По Ташкентской улице выйдем к мечети Биби-Ханум, заглянем на базар Сиаб. Завершим экскурсию в комплексе Шахи-Зинда и посетим обсерваторию Улугбека.
После обеда отправимся на вокзал, откуда скоростным поездом вернёмся в Ташкент (18:00–20:10). По прибытии ужин в ресторане «Манас», затем трансфер в отель.
Швейцария в Узбекистане и завершение тура
Сегодня вас ждёт поездка в Чимган, известный как «узбекская Швейцария». В программе прогулка, спуск к водохранилищу Чарвак и подъём по канатной дороге.
После обеда в ресторане «Файз» вернёмся в Ташкент. Трансфер в аэропорт (не ранее 18:00).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$825
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды по программе, включая трансферы из/в аэропорт
- Билеты на скоростные поезда между городами
- Раннее заселение в отель в 1-й день
- Мастер-класс по приготовлению плова
- Посещение всех локаций по программе, входные билеты
- Канатная дорога
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
- 1-местное размещение - доплата $130