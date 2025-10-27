Насыщенное путешествие с продуманным до мелочей маршрутом, чтобы за один раз вы увидели всё самое важное в Узбекистане, познакомились не только с городскими достопримечательностями, но и с природными.Ежедневно мы будем

заезжать на обеды и ужины в рестораны, где для вас уже заказаны разнообразные блюда — полное погружение в гастрономию обеспечено! К тому же вы научитесь готовить плов на мастер-классе, побываете на колоритных базарах и узнаете о традиционном производстве керамики. Скорее собирайте чемодан, мы встретим вас в аэропорту и позаботимся о вашем отдыхе и комфорте.

Описание тура

Организационные детали

В первый день тура всех участников встречаем в аэропорту. Поэтому необходимо будет своевременно скинуть информацию о полётных данных. Доступно раннее заселение в отель (входит в стоимость). Также всем предоставляется трансфер в аэропорт в последний день тура.

Остаток необходимо оплатить в долларах на месте (купюры не старее 1996 года). Также можно оплатить в местной валюте и через приложение «Золотая Корона» / «Сбер» / «Тинькофф». Вы оплачиваете в долларах (с помощью вашей рублёвой карты). На данный момент самый выгодный и удобный способ.