Путешествие в Узбекистан со вкусом: Ташкент, Бухара, Самарканд, Чимган (всё включено)

Увидеть главное в 3 городах, посетить местную Швейцарию и погрузиться в гастрономию страны
Насыщенное путешествие с продуманным до мелочей маршрутом, чтобы за один раз вы увидели всё самое важное в Узбекистане, познакомились не только с городскими достопримечательностями, но и с природными.

Ежедневно мы будем
заезжать на обеды и ужины в рестораны, где для вас уже заказаны разнообразные блюда — полное погружение в гастрономию обеспечено! К тому же вы научитесь готовить плов на мастер-классе, побываете на колоритных базарах и узнаете о традиционном производстве керамики. Скорее собирайте чемодан, мы встретим вас в аэропорту и позаботимся о вашем отдыхе и комфорте.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
7
мар28
мар11
апр18
апр20
сен11
окт25
окт
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

В первый день тура всех участников встречаем в аэропорту. Поэтому необходимо будет своевременно скинуть информацию о полётных данных. Доступно раннее заселение в отель (входит в стоимость). Также всем предоставляется трансфер в аэропорт в последний день тура.

Остаток необходимо оплатить в долларах на месте (купюры не старее 1996 года). Также можно оплатить в местной валюте и через приложение «Золотая Корона» / «Сбер» / «Тинькофф». Вы оплачиваете в долларах (с помощью вашей рублёвой карты). На данный момент самый выгодный и удобный способ.

Питание. Всё включено: 4 завтрака, 5 обедов и 4 ужина. Вы отведаете местных блюд в разных ресторанах, одних из лучших в стране, меню не повторяется.

Транспорт. Включён трансфер по программе, из/до аэропорта (в день окончания тура и на следующий день). Транспорт зависит от числа участников: Toyota Hiace (до 11 человек), автобус Yutong (до 23 человек).

Возраст участников. 10+. Участие детей до 12 лет оплачивается со скидкой 10%.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ташкентом и местной гастрономией

После прибытия в Ташкент вас встретят в аэропорту и отвезут в отель. Если прилетите заранее, предусмотрено раннее заселение без доплат. В 11:00 начнётся экскурсия по городу, перед которой состоится встреча с группой и обсуждение маршрута.

Прогуляемся по старому Ташкенту, посетим комплекс Хаст Имам с медресе Барак-Хана, мечетью Тилля-шейха, где хранится Коран Османа. Далее осмотрим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали, медресе Кукельдаш и базар «Чорсу».

После обеда в Центре плова продолжим экскурсию по современному Ташкенту. Осмотрим площадь Независимости, мемориал Великой Отечественной войны и комплекс «Мужество». Затем заглянем в Театр оперы и балета им. Алишера Навои и на площадь Амира Темура.

Вечером состоится приветственный ужин в ресторане «Сим Сим».

Знакомство с Ташкентом и местной гастрономией
2 день

Обзорная экскурсия по Бухаре и продолжение гастропогружения

После раннего завтрака отправимся на вокзал и поедем на скоростном поезде в Бухару (7:30–11:15). Заселимся в отель и пообедаем в ресторане «Олд Бухара». Затем начнётся пешеходная экскурсия.

Маршрут пройдёт через мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк. Осмотрим площадь Пои-Калян, купола старого рынка и медресе Улугбека и Абдулазизхана. Завершим экскурсию на площади Ляби-Хауз, где можно выпить чай у водоёма.

После отдыха в отеле отправимся на ужин в ресторан «Чинор».

Обзорная экскурсия по Бухаре и продолжение гастропогружения
3 день

Керамика, Самарканд и кулинарный мастер-класс

Выезд в Самарканд через Гиждуван, где познакомимся с традиционным производством керамики. По пути увидим жизнь узбекских сёл и полей.

В Самарканде пообедаем в ресторане «Истиклол», заселимся и немного отдохнём. Вечером нас ждёт гастрономический мастер-класс по приготовлению самаркандского плова в гостях у местной семьи.

После ужина прогуляемся до площади Регистан, чтобы увидеть её в вечернем освещении.

Керамика, Самарканд и кулинарный мастер-класс
4 день

Обзорная экскурсия по Самарканду и возвращение в Ташкент

Экскурсия по Самарканду начнётся с мавзолея Гур-Эмир, затем отправимся на площадь Регистан с её монументальными медресе. По Ташкентской улице выйдем к мечети Биби-Ханум, заглянем на базар Сиаб. Завершим экскурсию в комплексе Шахи-Зинда и посетим обсерваторию Улугбека.

После обеда отправимся на вокзал, откуда скоростным поездом вернёмся в Ташкент (18:00–20:10). По прибытии ужин в ресторане «Манас», затем трансфер в отель.

Обзорная экскурсия по Самарканду и возвращение в Ташкент
5 день

Швейцария в Узбекистане и завершение тура

Сегодня вас ждёт поездка в Чимган, известный как «узбекская Швейцария». В программе прогулка, спуск к водохранилищу Чарвак и подъём по канатной дороге.

После обеда в ресторане «Файз» вернёмся в Ташкент. Трансфер в аэропорт (не ранее 18:00).

Швейцария в Узбекистане и завершение тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$825
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе, включая трансферы из/в аэропорт
  • Билеты на скоростные поезда между городами
  • Раннее заселение в отель в 1-й день
  • Мастер-класс по приготовлению плова
  • Посещение всех локаций по программе, входные билеты
  • Канатная дорога
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение - доплата $130
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 11:00
Завершение: Ташкент, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асия
Асия — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1931 туриста
Уважаемые гости нашего солнечного Узбекистана! Меня зовут Асия, я родилась и выросла в нашей стране, впитала всю культуру гостеприимного узбекского народа и делюсь теперь всем этим в компании гидов-единомышленников с
вами. Добро пожаловать в страну, манящую своими тайнами, куполами, минаретами, улыбками встречающих вас людей; гостеприимства, распахивающего двери в жизнь древнего Самарканда, священной Бухары и неприступной Хивы, ну и многоликого Ташкента. Мы ждем вас, чтобы погрузить в манящую историю этих прекрасных городов!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сивый
27 окт 2025
Асия отличный организатор со знанием своего дела. Всё, что было обещано, выполнено без малейшего срыва. На протяжении всего тура ощущалась её внимание и забота о каждом туристе. Передавайте ей большое спасибо за её работу!

Тур входит в следующие категории Ташкента

