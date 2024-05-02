Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Авторский тур в Ташкенте

Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности

Приглашаю вас в мой родной Узбекистан! Покажу вам важнейшие города страны, озеро-оазис в пустыне и расскажу об истории и наших традициях.

Попробуем самый вкусный плов, поживём в настоящем юрточном лагере и споём национальные песни с местными у костра под звёздным небом.

Вы точно не вернётесь с пустыми руками — заедем на лучшие базары Узбекистана с обилием товаров по приятным ценам. Путешествие проводится только для вашей компании на комфортабельном автомобиле.
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека.

Проживание. В гостиницах в 2-3-местных номерах в Бухаре и Самарканде, в юрточном лагере «Сафари» в 5 км от западного берега озера Айдаркуль. Это один из самых больших и комфортабельных юрточных лагерей в Узбекистане.

Питание. Не включено в стоимость тура. Гид посоветует места.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Из Ташкента в Бухару

Из Ташкента выезжаем в 05:00. В пути до Бухары проведём до 8 часов с остановками. Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

Сегодня познакомимся с одним из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех исторических эпох с 9 века. Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз. Прочувствуете колорит Бухары, налюбуетесь её домами песчаного цвета и голубо-бирюзовыми куполами, рассмотрите узоры на стенах и подберёте сувениры.

Остановимся в гостинице на 1 ночь.

Из Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в БухаруИз Ташкента в Бухару
2 день

Озеро Айдаркуль и достопримечательности по дороге

После завтрака выезжаем к озеру Айдаркуль — искусственному водохранилищу в пустыне Кызылкум. В 5 км от него остановимся в юрточном лагере.

Но сначала узнаем об особенностях керамической посуды Узбекистана, увидим памятник культурного наследия и религиозный комплекс «Чашма» в городе Нурата. После обеда прогуляемся у озера Айдаркуль, куда не часто доезжают туристы. Вечером заселимся в юрты на 1 ночь и послушаем национальные песни под гитару у костра.

Озеро Айдаркуль и достопримечательности по дорогеОзеро Айдаркуль и достопримечательности по дорогеОзеро Айдаркуль и достопримечательности по дорогеОзеро Айдаркуль и достопримечательности по дороге
3 день

День в пустыне у озера и переезд в Самарканд

Сегодня отправимся исследовать дальше озеро Айдаркуль — длина его достигает 160 км, а ширина составляет 34,8 км. Водоём никогда не замерзает. Здесь обитают дикие животные, редкие птицы, можно ловить рыбу, купаться и кататься на лодке. Вы выберете занятие по душе — у озера мы проведём почти весь день.

Ближе к вечеру отправимся в Самарканд (около 4-5 часов в пути). Переночуем в гостинице.

День в пустыне у озера и переезд в СамаркандДень в пустыне у озера и переезд в СамаркандДень в пустыне у озера и переезд в СамаркандДень в пустыне у озера и переезд в Самарканд
4 день

Воспетый поэтами Самарканд

После завтрака начнём 6-часовую экскурсию по городу. Вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока». Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила. Далее вы сможете выбрать локацию на ваш вкус — производство шёлковой бумаги, ковров или вина.

Возвращение в Ташкент поздно вечером.

Воспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами СамаркандВоспетый поэтами Самарканд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека
Что не входит в цену
  • Проезд до Ташкента и обратно
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завершение: Ташкент, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные туры4-дневные турыБухараСамаркандПрирода и пейзажиВыездныеБазарыШопинг

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