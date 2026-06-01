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Четыре города Узбекистана за неделю

Индивидуальный тур по классическому маршруту с минимальными переездами, без возвращения в начальный город
Четыре города Узбекистана за неделюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Четыре города Узбекистана за неделюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Четыре города Узбекистана за неделюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Индивидуальный тур по классическому маршруту, с минимальными переездами, без возвращения в начальный город. Только вы и ваша компания путешествуете по древним городам Узбекистана, по самым известным историческим достопримечательностям. Здесь все самое грандиозное, красивое, без чего невозможно полноценно прочувствовать дух Узбекистана: средневековые мечети, медресе и минареты, современные районы городов, ремесленные мастерские, вкуснейшая узбекская кухня, шумные базары, узкие улочки, контраст пустынь и оазисов, жгучее солнце и пронизывающая ночная прохлада. Четыре очень разных города в одной сборке только для увлеченных путешественников.
Цена на сайте указана за человека, при размещении и путешествии вдвоем. При путешествии в одиночку - стоимость тура в 2 раза выше. Во всех остальных случаях необходим расчет на группу.

В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.

Программа тура по дням

1 день

Ташкент, начало, обзорная по столице

Прибытие в аэропорт Ташкента.

Индивидуальный трансфер в отель города.

Из вашего отеля вас заберут на индивидуальную экскурсию по Ташкенту.

Экскурсионная программа по-старому и современному городу, авто-пешая, 8 часов:

Посещение комплекса Хаст Имам, состоящего из Медресе Барак-Хана, мечети Тилля-шейха хранилища знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка Мухаммада; Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали; Медресе Кукельдаш и базар Чорсу.

Продолжение экскурсионной программы по современному Ташкенту. Посещение Площади Независимости: монумент Независимости и Счастливой матери, арка Эзгулик (Арка добрых и благородных устремлений) с возносящимися ввысь аистами, мемориал Великой Отечественной Войне; Мемориальный комплекс Мужество является единственным архитектурно-художественным комплексом, посвященным теме ликвидации последствий Ташкентского землетрясения 1966г.

Далее Театр оперы и балета им. Алишера Навои; экскурсия по площади Амира Тимура: памятник великому Полководцу Амиру Тимуру, знаменитые Ташкентские куранты, Дворец Форумов и другие современные памятники столицы.

Окончание программы в вашем отеле.

Ташкент, начало, обзорная по столицеТашкент, начало, обзорная по столицеТашкент, начало, обзорная по столице
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чимган, поездка в горы, Перелет в Ургенч

Выселение. Свободны день в городе.

По желанию, поездка в горы Чимган.

Спуск к водохранилищу Чарвак (канатная дорога). Авто-пешая, 8-9 часов.

Переезд из Ташкента в урочище Чимган, 85 км, 2 часа к кресельно-канатному подъемнику открытого типа. Подъем по канатной дороге, прогулка по вершине с великолепными видами на бесконечные хребты Западного Тянь-Шаня. Спуск вниз на подъемнике.

Переезд к Чарвакскому водохранилищу. Обзор водохранилища с верхней точки, откуда открывается изумительная панорама, далее переезд к подножию плотины.

Индивидуальный трансфер в аэропорт. Перелет в Ургенч.

Прибытие в город, переезд в Хиву. Заселение в отель.

Чимган, поездка в горы, Перелет в УргенчЧимган, поездка в горы, Перелет в Ургенч
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Хива

Ранний

Экскурсионная программа по Хиве, пешая, 7 часов:

Самое большое количество памятников архитектуры и истории сосредоточено в центральной части города на площади Ичан-кале. Это место представляет собой своеобразный город в городе, окруженный с четырех сторон крепостными стенами, символизирующими четыре стороны Света.

Объекты для посещения:

- Ота Дарвоза

- Медресе Мухаммад Амин-хана

- Кальта Минор

- Цитадель Куня-Арк

- Медресе Мухаммад Рахим-хана

- Мавзолей Саида Аллауддина

- Пятничная Мечеть

- Каменный дворец Таш-хаули

- Тим и Караван-сарай Аллакули-хана

- Комплекс Ислама-ходжи

- Комплекс Пахламан-Махмуд

Обязательно стоит подняться на смотровую башню Ак-Шейх-бобо, откуда открывается великолепный и захватывающий дух вид на Ичан-кале. Отсюда вы сможете увидеть таинственный силуэт знаменитого в городе минарета Кальта-Минар.

Неподалеку расположился Палван-Дарваза, на территории которого находится целый комплекс старинных зданий, то есть это своеобразный ансамбль памятников истории и культуры прошлых столетий. Расположенный неподалеку дворец Курныш-хана издавна предназначался для проведения пышных приемов, где собирались знатные купцы и другие богатые люди древнего государства.

ХиваХиваХива
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Дишан-Кале, переезд в Бухару

Свободная первая половина дня или

По желанию, доп. экскурсия по Дишан-Кале и древним крепостям Хорезма. Авто-пешая, 5 часов

Дишан Кала внешний город. Здесь также расположились памятники, но, в отличие от внутреннего города, они сохранились не в таком хорошем состоянии.

Особого внимания заслуживают ворота, число которых доходило до 10. Каждые из них были оформлены в особом стиле и вели к определенной постройке. Это могла быть резиденция, махалля, район и т. д. Хазарасп-Дарваза - наиболее старинные из тройки главных ворот.

В окрестностях Хивы разбросаны десятки крепостей, возраст которых превышает 2 тысячи лет. И хотя глиняные стены местами размыты, а мелкие строения почти не уцелели, крепости поражают своим размахом.

Вы поедете в пустыню Кызылкум. Кызыл Кала (красная крепость), Тупрак Кала (глиняная крепость), Аяз Кала (крепость ветров).

Трансфер на вокзал. Переезд Ургенч - Бухара, 6 часов

Прибытие в Бухару. Индивидуальный трансфер в отель города Бухара.

Дишан-Кале, переезд в БухаруДишан-Кале, переезд в Бухару
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Бухара, обзорная

Экскурсионная программа по Бухаре, авто-пешая, 6 часов:

Начинаете обзор с мавзолея Саманидов Ix в., затем мавзолей Чашма Аюб Xiii-Xivвв., базар специй, мечеть Боло Хауз Xixв. Через дорогу открывается вид крепости Арк Ivв., после посещения которой вас ждет жемчужина Бухары - площадь Пой Калян Xii-Xvвв., а потом торговые купола, их 3 в старой части города, каждый предлагает большой выбор изделий - это шелк, вышивка, резьба по дереву и т. п.

После посещения куполов, ознакомимся с медресе Улугбека Xvв., и медресе Абдулазизхана Xviiв.

Далее пешком мы дойдем с вами на главную площадь старой части города - Ляби Хауз, в центре которого находится водоем, окруженный архитектурным ансамблем Xviiв.

Отдохнув, остается малая часть - мечеть Маггоки Аттори Xiiв., и Чор Минор - интересное сооружение, до сих пор хранящее в себе много тайн.

По желанию, в 18:00 дополнительно можно посетить Фольклорное шоу в медресе Надира Диван-Беги.

Одним из главных образцов национальной культуры Узбекистана можно смело назвать хореографию. Местные танцы максимально разнообразны: есть медленные и ритмичные движения. Поближе узнать танцевальную культуру среднеазиатской страны можно, посетив фольклорное шоу на территории медресе Надира Диван-Беги.

Шоу проходит на территории внутреннего двора учебного заведения, построенного Надира Диван-Беги, которое расположено на одной из центральных площадей г. Бухара под названием Ляби-Хауз.

Мероприятие проводится на закате солнца, когда туристы вдоволь нагулялись на экскурсиях и могут спокойно насладиться атмосферным шоу с национальным колоритом.

Для путешественников жители Узбекистана подготавливают грациозную постановку на сцене для танцев, которая ставится в большом дворе медресе. Позади усаживают музыкантов. Наблюдать за шоу можно, сидя за столиками, которые вмещают около двухсот гостей. На окраинах двора есть лавки с сувенирами, где можно купить аксессуары, одежду и другие подарки для друзей и близких.

Это танцевальное шоу с национальными танцами под живое музыкальное сопровождение. Приготовьтесь увидеть классический ферганский танец, хорезмский, узбекский, таджикский и арабский.

Это и показ мод с нарядами, созданными местными дизайнерами. Зрителей ждет дефиле моделей в хлопковой и шелковой одежде, в которой просматриваются национальные мотивы и современные модные тренды.

Во время великолепного концерта гостям предлагают попробовать блюда национальной кухни: знаменитый узбекский плов, кавурма-лагман, манты, сладости и другие. Фольклорное шоу поможет полностью окунуться в местный колорит, познакомиться с культурой и поближе узнать узбекские традиции.

Бухара, обзорнаяБухара, обзорнаяБухара, обзорная
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Загородная Бухара, переезд в Самарканд

Свободная первая половина дня или

По желанию, дополнительная экскурсия по загородной Бухаре. Авто-пешая, 5 часов.

Посещение летнего дворца последнего бухарского эмира Ситораи Мохи Хоса, религиозный комплекс Накшбанди и город мертвых Чор Бакр.

Индивидуальный трансфер на ж. д вокзал. Переезд Бухара - Самарканд 1,5 часа.

Прибытие в Самарканд. Индивидуальный трансфер в отель города.

По желанию, дополнительно мастер-класс по приготовлению плова.

Загородная Бухара, переезд в Самарканд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Самарканд, обзорная

Экскурсионная программа в Самарканде, авто-пешая, 7 часов:

Начинаем экскурсию с мавзолея Гур Эмир, где находятся захоронения не только самого Тамерлана, но и его ближайших родственников. Рядом с мавзолеем находится площадь Регистан, с тремя медресе Xv-Xviiвв., смотрящих друг на друга. Площадь Регистан - это не только самое посещаемое место в Узбекистане, но и культурная площадка для проведения культурных мероприятий. А чего стоит вечерняя панорама площади!

Ташкентская улица является связующим звеном между Регистаном и мечетью Биби Ханум Xvв., по которой можно пройтись по лавочкам с сувенирами. Улица нас приведет к мечети Биби Ханум, а также основному базару Сиаб.

Основной рынок Самарканда насыщен запахами специй, фруктов и овощей, что можно попробовать, проходя через лавки торговцев. Самое аутентичное место Самарканда! Посетив базар, спускаемся по улице и перед нами открывается вид бесконечных холмов, которые являются колыбелью истории Самарканда. На этих холмах расположен комплекс мавзолеев Шахи Зинда, где расположена могила двоюродного брата пророка Мухаммеда, а также улица мавзолеев женской линии династии Тимура. Помимо памятников архитектуры религиозного значения, в Самарканде напоследок мы посетим обсерваторию Улугбека, внука Амира Тимура, с единственным сохранившимся на данный момент инструментом для изучения звезд.

Самарканд, обзорнаяСамарканд, обзорнаяСамарканд, обзорная
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Дорога домой

Освобождение номера. При позднем вылете
По желанию, дополнительная экскурсия Шахрисабз: история и природа. Авто-пешая, 7 часов.
Шахрисабз — один из самых колоритных городов Узбекистана. Его название неслучайно переводится как зелёный город. Вы сами убедитесь, сколько цветущей зелени в его окрестностях. Помимо природных красот, вы увидите мавзолеи, мечети и другие шедевры древнего зодчества, связанные с основателем династии Тимуридов — Амиром Тимуром (Тамерланом).

или
По желанию, дополнительная экскурсия Семь озёр в Таджикистане. Авто-пешая, 9 часов.

Семь озёр — это каскад красивейших озер в Фанских горах, в ущелье реки Шинг. Они расположены на высоте от 1640 до 2400 метров. Мы будем перемещаться между ними на комфортабельном подготовленном транспорте, наслаждаясь невероятными видами гор и долин. У самых красивых озёр сделаем остановки для прогулок, отдыха и открыточных фото.

Индивидуальный трансфер из отеля в аэропорт Самарканда.

Окончание программы в аэропорту.

Дорога домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с завтраками в отелях 3-4: 1 ночь в Ташкенте, 2 ночи в Хиве, 2 ночи в Бухаре, 2 ночи в Самарканде
  • Все трансферы на протяжении всей программы (индивидуальные)
  • 1 внутренний авиаперелет (20 кг багажа) и 2 внутренних ж/д переезда (билеты класса люкс и бизнес)
  • 4 индивидуальные обзорные экскурсии на русском языке в следующих городах: Ташкент, Хива, Бухара, Самарканд
  • Международный страховой полис (покрытие covid-19)
Что не входит в цену
  • Международный авиабилет из России до Ташкента из Самарканда в Россию
  • Питание, не входящие в программу
  • Входные билеты по программе, которые оплачиваются на месте: 7000 за чел
  • Налоги и сборы Узбекистана, которые оплачиваются на месте: 4000 за все время пребывания за чел
Пожелания к путешественнику

Участие единого гида на всем маршруте данного тура не предполагает.

Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.

На связи ваш личный тревел-агент 24/7.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Личный Тревл-эксперт, со статусом юридического лица - гарантия качественной услуги за разумный бюджет. Я разрабатываю, конструирую и организую путешествие под разных туристов: от семейной пары до организованной группы с определёнными целями.
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Конструирую не стандартно, показывая максимум интересного при минимальной цене. Я продаю как готовые туры, так разрабатываю и организовываю путешествие по вашему желанию, бюджету, сроку. Я конструирую его для вас больше из за увлечений к путешествиям и желанием показать максимум интересного при минимальной стоимости. Опыт создания авторских маршрутов более 10 лет.

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