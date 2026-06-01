Описание тура
Индивидуальный тур по классическому маршруту, с минимальными переездами, без возвращения в начальный город. Только вы и ваша компания путешествуете по древним городам Узбекистана, по самым известным историческим достопримечательностям. Здесь все самое грандиозное, красивое, без чего невозможно полноценно прочувствовать дух Узбекистана: средневековые мечети, медресе и минареты, современные районы городов, ремесленные мастерские, вкуснейшая узбекская кухня, шумные базары, узкие улочки, контраст пустынь и оазисов, жгучее солнце и пронизывающая ночная прохлада. Четыре очень разных города в одной сборке только для увлеченных путешественников.
Цена на сайте указана за человека, при размещении и путешествии вдвоем. При путешествии в одиночку - стоимость тура в 2 раза выше. Во всех остальных случаях необходим расчет на группу.
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Ташкент, начало, обзорная по столице
Прибытие в аэропорт Ташкента.
Индивидуальный трансфер в отель города.
Из вашего отеля вас заберут на индивидуальную экскурсию по Ташкенту.
Экскурсионная программа по-старому и современному городу, авто-пешая, 8 часов:
Посещение комплекса Хаст Имам, состоящего из Медресе Барак-Хана, мечети Тилля-шейха хранилища знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка Мухаммада; Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали; Медресе Кукельдаш и базар Чорсу.
Продолжение экскурсионной программы по современному Ташкенту. Посещение Площади Независимости: монумент Независимости и Счастливой матери, арка Эзгулик (Арка добрых и благородных устремлений) с возносящимися ввысь аистами, мемориал Великой Отечественной Войне; Мемориальный комплекс Мужество является единственным архитектурно-художественным комплексом, посвященным теме ликвидации последствий Ташкентского землетрясения 1966г.
Далее Театр оперы и балета им. Алишера Навои; экскурсия по площади Амира Тимура: памятник великому Полководцу Амиру Тимуру, знаменитые Ташкентские куранты, Дворец Форумов и другие современные памятники столицы.
Окончание программы в вашем отеле.
Чимган, поездка в горы, Перелет в Ургенч
Выселение. Свободны день в городе.
По желанию, поездка в горы Чимган.
Спуск к водохранилищу Чарвак (канатная дорога). Авто-пешая, 8-9 часов.
Переезд из Ташкента в урочище Чимган, 85 км, 2 часа к кресельно-канатному подъемнику открытого типа. Подъем по канатной дороге, прогулка по вершине с великолепными видами на бесконечные хребты Западного Тянь-Шаня. Спуск вниз на подъемнике.
Переезд к Чарвакскому водохранилищу. Обзор водохранилища с верхней точки, откуда открывается изумительная панорама, далее переезд к подножию плотины.
Индивидуальный трансфер в аэропорт. Перелет в Ургенч.
Прибытие в город, переезд в Хиву. Заселение в отель.
Хива
Ранний
Экскурсионная программа по Хиве, пешая, 7 часов:
Самое большое количество памятников архитектуры и истории сосредоточено в центральной части города на площади Ичан-кале. Это место представляет собой своеобразный город в городе, окруженный с четырех сторон крепостными стенами, символизирующими четыре стороны Света.
Объекты для посещения:
- Ота Дарвоза
- Медресе Мухаммад Амин-хана
- Кальта Минор
- Цитадель Куня-Арк
- Медресе Мухаммад Рахим-хана
- Мавзолей Саида Аллауддина
- Пятничная Мечеть
- Каменный дворец Таш-хаули
- Тим и Караван-сарай Аллакули-хана
- Комплекс Ислама-ходжи
- Комплекс Пахламан-Махмуд
Обязательно стоит подняться на смотровую башню Ак-Шейх-бобо, откуда открывается великолепный и захватывающий дух вид на Ичан-кале. Отсюда вы сможете увидеть таинственный силуэт знаменитого в городе минарета Кальта-Минар.
Неподалеку расположился Палван-Дарваза, на территории которого находится целый комплекс старинных зданий, то есть это своеобразный ансамбль памятников истории и культуры прошлых столетий. Расположенный неподалеку дворец Курныш-хана издавна предназначался для проведения пышных приемов, где собирались знатные купцы и другие богатые люди древнего государства.
Дишан-Кале, переезд в Бухару
Свободная первая половина дня или
По желанию, доп. экскурсия по Дишан-Кале и древним крепостям Хорезма. Авто-пешая, 5 часов
Дишан Кала внешний город. Здесь также расположились памятники, но, в отличие от внутреннего города, они сохранились не в таком хорошем состоянии.
Особого внимания заслуживают ворота, число которых доходило до 10. Каждые из них были оформлены в особом стиле и вели к определенной постройке. Это могла быть резиденция, махалля, район и т. д. Хазарасп-Дарваза - наиболее старинные из тройки главных ворот.
В окрестностях Хивы разбросаны десятки крепостей, возраст которых превышает 2 тысячи лет. И хотя глиняные стены местами размыты, а мелкие строения почти не уцелели, крепости поражают своим размахом.
Вы поедете в пустыню Кызылкум. Кызыл Кала (красная крепость), Тупрак Кала (глиняная крепость), Аяз Кала (крепость ветров).
Трансфер на вокзал. Переезд Ургенч - Бухара, 6 часов
Прибытие в Бухару. Индивидуальный трансфер в отель города Бухара.
Бухара, обзорная
Экскурсионная программа по Бухаре, авто-пешая, 6 часов:
Начинаете обзор с мавзолея Саманидов Ix в., затем мавзолей Чашма Аюб Xiii-Xivвв., базар специй, мечеть Боло Хауз Xixв. Через дорогу открывается вид крепости Арк Ivв., после посещения которой вас ждет жемчужина Бухары - площадь Пой Калян Xii-Xvвв., а потом торговые купола, их 3 в старой части города, каждый предлагает большой выбор изделий - это шелк, вышивка, резьба по дереву и т. п.
После посещения куполов, ознакомимся с медресе Улугбека Xvв., и медресе Абдулазизхана Xviiв.
Далее пешком мы дойдем с вами на главную площадь старой части города - Ляби Хауз, в центре которого находится водоем, окруженный архитектурным ансамблем Xviiв.
Отдохнув, остается малая часть - мечеть Маггоки Аттори Xiiв., и Чор Минор - интересное сооружение, до сих пор хранящее в себе много тайн.
По желанию, в 18:00 дополнительно можно посетить Фольклорное шоу в медресе Надира Диван-Беги.
Одним из главных образцов национальной культуры Узбекистана можно смело назвать хореографию. Местные танцы максимально разнообразны: есть медленные и ритмичные движения. Поближе узнать танцевальную культуру среднеазиатской страны можно, посетив фольклорное шоу на территории медресе Надира Диван-Беги.
Шоу проходит на территории внутреннего двора учебного заведения, построенного Надира Диван-Беги, которое расположено на одной из центральных площадей г. Бухара под названием Ляби-Хауз.
Мероприятие проводится на закате солнца, когда туристы вдоволь нагулялись на экскурсиях и могут спокойно насладиться атмосферным шоу с национальным колоритом.
Для путешественников жители Узбекистана подготавливают грациозную постановку на сцене для танцев, которая ставится в большом дворе медресе. Позади усаживают музыкантов. Наблюдать за шоу можно, сидя за столиками, которые вмещают около двухсот гостей. На окраинах двора есть лавки с сувенирами, где можно купить аксессуары, одежду и другие подарки для друзей и близких.
Это танцевальное шоу с национальными танцами под живое музыкальное сопровождение. Приготовьтесь увидеть классический ферганский танец, хорезмский, узбекский, таджикский и арабский.
Это и показ мод с нарядами, созданными местными дизайнерами. Зрителей ждет дефиле моделей в хлопковой и шелковой одежде, в которой просматриваются национальные мотивы и современные модные тренды.
Во время великолепного концерта гостям предлагают попробовать блюда национальной кухни: знаменитый узбекский плов, кавурма-лагман, манты, сладости и другие. Фольклорное шоу поможет полностью окунуться в местный колорит, познакомиться с культурой и поближе узнать узбекские традиции.
Загородная Бухара, переезд в Самарканд
Свободная первая половина дня или
По желанию, дополнительная экскурсия по загородной Бухаре. Авто-пешая, 5 часов.
Посещение летнего дворца последнего бухарского эмира Ситораи Мохи Хоса, религиозный комплекс Накшбанди и город мертвых Чор Бакр.
Индивидуальный трансфер на ж. д вокзал. Переезд Бухара - Самарканд 1,5 часа.
Прибытие в Самарканд. Индивидуальный трансфер в отель города.
По желанию, дополнительно мастер-класс по приготовлению плова.
Самарканд, обзорная
Экскурсионная программа в Самарканде, авто-пешая, 7 часов:
Начинаем экскурсию с мавзолея Гур Эмир, где находятся захоронения не только самого Тамерлана, но и его ближайших родственников. Рядом с мавзолеем находится площадь Регистан, с тремя медресе Xv-Xviiвв., смотрящих друг на друга. Площадь Регистан - это не только самое посещаемое место в Узбекистане, но и культурная площадка для проведения культурных мероприятий. А чего стоит вечерняя панорама площади!
Ташкентская улица является связующим звеном между Регистаном и мечетью Биби Ханум Xvв., по которой можно пройтись по лавочкам с сувенирами. Улица нас приведет к мечети Биби Ханум, а также основному базару Сиаб.
Основной рынок Самарканда насыщен запахами специй, фруктов и овощей, что можно попробовать, проходя через лавки торговцев. Самое аутентичное место Самарканда! Посетив базар, спускаемся по улице и перед нами открывается вид бесконечных холмов, которые являются колыбелью истории Самарканда. На этих холмах расположен комплекс мавзолеев Шахи Зинда, где расположена могила двоюродного брата пророка Мухаммеда, а также улица мавзолеев женской линии династии Тимура. Помимо памятников архитектуры религиозного значения, в Самарканде напоследок мы посетим обсерваторию Улугбека, внука Амира Тимура, с единственным сохранившимся на данный момент инструментом для изучения звезд.
Дорога домой
Освобождение номера. При позднем вылете
По желанию, дополнительная экскурсия Шахрисабз: история и природа. Авто-пешая, 7 часов.
Шахрисабз — один из самых колоритных городов Узбекистана. Его название неслучайно переводится как зелёный город. Вы сами убедитесь, сколько цветущей зелени в его окрестностях. Помимо природных красот, вы увидите мавзолеи, мечети и другие шедевры древнего зодчества, связанные с основателем династии Тимуридов — Амиром Тимуром (Тамерланом).
или
По желанию, дополнительная экскурсия Семь озёр в Таджикистане. Авто-пешая, 9 часов.
Семь озёр — это каскад красивейших озер в Фанских горах, в ущелье реки Шинг. Они расположены на высоте от 1640 до 2400 метров. Мы будем перемещаться между ними на комфортабельном подготовленном транспорте, наслаждаясь невероятными видами гор и долин. У самых красивых озёр сделаем остановки для прогулок, отдыха и открыточных фото.
Индивидуальный трансфер из отеля в аэропорт Самарканда.
Окончание программы в аэропорту.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками в отелях 3-4: 1 ночь в Ташкенте, 2 ночи в Хиве, 2 ночи в Бухаре, 2 ночи в Самарканде
- Все трансферы на протяжении всей программы (индивидуальные)
- 1 внутренний авиаперелет (20 кг багажа) и 2 внутренних ж/д переезда (билеты класса люкс и бизнес)
- 4 индивидуальные обзорные экскурсии на русском языке в следующих городах: Ташкент, Хива, Бухара, Самарканд
- Международный страховой полис (покрытие covid-19)
Что не входит в цену
- Международный авиабилет из России до Ташкента из Самарканда в Россию
- Питание, не входящие в программу
- Входные билеты по программе, которые оплачиваются на месте: 7000 за чел
- Налоги и сборы Узбекистана, которые оплачиваются на месте: 4000 за все время пребывания за чел
Пожелания к путешественнику
Участие единого гида на всем маршруте данного тура не предполагает.
Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.
На связи ваш личный тревел-агент 24/7.