5 день

Бухара, обзорная

Экскурсионная программа по Бухаре, авто-пешая, 6 часов:

Начинаете обзор с мавзолея Саманидов Ix в., затем мавзолей Чашма Аюб Xiii-Xivвв., базар специй, мечеть Боло Хауз Xixв. Через дорогу открывается вид крепости Арк Ivв., после посещения которой вас ждет жемчужина Бухары - площадь Пой Калян Xii-Xvвв., а потом торговые купола, их 3 в старой части города, каждый предлагает большой выбор изделий - это шелк, вышивка, резьба по дереву и т. п.

После посещения куполов, ознакомимся с медресе Улугбека Xvв., и медресе Абдулазизхана Xviiв.

Далее пешком мы дойдем с вами на главную площадь старой части города - Ляби Хауз, в центре которого находится водоем, окруженный архитектурным ансамблем Xviiв.

Отдохнув, остается малая часть - мечеть Маггоки Аттори Xiiв., и Чор Минор - интересное сооружение, до сих пор хранящее в себе много тайн.

По желанию, в 18:00 дополнительно можно посетить Фольклорное шоу в медресе Надира Диван-Беги.

Одним из главных образцов национальной культуры Узбекистана можно смело назвать хореографию. Местные танцы максимально разнообразны: есть медленные и ритмичные движения. Поближе узнать танцевальную культуру среднеазиатской страны можно, посетив фольклорное шоу на территории медресе Надира Диван-Беги.

Шоу проходит на территории внутреннего двора учебного заведения, построенного Надира Диван-Беги, которое расположено на одной из центральных площадей г. Бухара под названием Ляби-Хауз.

Мероприятие проводится на закате солнца, когда туристы вдоволь нагулялись на экскурсиях и могут спокойно насладиться атмосферным шоу с национальным колоритом.

Для путешественников жители Узбекистана подготавливают грациозную постановку на сцене для танцев, которая ставится в большом дворе медресе. Позади усаживают музыкантов. Наблюдать за шоу можно, сидя за столиками, которые вмещают около двухсот гостей. На окраинах двора есть лавки с сувенирами, где можно купить аксессуары, одежду и другие подарки для друзей и близких.

Это танцевальное шоу с национальными танцами под живое музыкальное сопровождение. Приготовьтесь увидеть классический ферганский танец, хорезмский, узбекский, таджикский и арабский.

Это и показ мод с нарядами, созданными местными дизайнерами. Зрителей ждет дефиле моделей в хлопковой и шелковой одежде, в которой просматриваются национальные мотивы и современные модные тренды.

Во время великолепного концерта гостям предлагают попробовать блюда национальной кухни: знаменитый узбекский плов, кавурма-лагман, манты, сладости и другие. Фольклорное шоу поможет полностью окунуться в местный колорит, познакомиться с культурой и поближе узнать узбекские традиции.

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