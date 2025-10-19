Мои заказы

Индивидуальный тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах

Увидеть главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, насладиться видом вершин и заглянуть на базар
Поехали с нами в Узбекистан: будем любоваться медресе, древними мечетями, дворцами, учиться торговаться на колоритных восточных базарах, погружаться в интересную и насыщенную историю.

в жаркие дни на вершинах можно увидеть снежные шапки! В Ташкенте осмотрим ансамбль Хаст-Имам, площадь Независимости и современный район с небоскрёбами.

В Самарканде перед нами предстанет знаменитый мавзолей Гур-Эмир и некрополь Шахи-Зинда, а ещё обсерватория 15 века.

Бухара поразит ансамблем Ляби-Хауз с живописным водоёмом, крепостью Арк и уникальным дворцом, в архитектуре которого сплелись восточные мотивы и элементы европейского модерна.

Описание тура

Организационные детали

Виза в Узбекистан не нужна.

Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Электрокар, легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус. Между городами будем передвигаться на поезде, билеты включены в стоимость.

Возраст участников. 2-90 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Автотур с короткими прогулками.

Визы. Гражданам РФ не нужна.

Тур доступен для бронирования в любой день

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Ташкенте. Дальше — свободное время.

2 день

Экскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеи

После завтрака начнётся знакомство с Ташкентом. Вы посетите архитектурный ансамбль Хаст-Имам, где хранятся святыни исламского мира, а также увидите мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Прогуляетесь по колоритному восточному базару «Чорсу» с его куполами и прилавками, полными пряностей, фруктов и ремесленных изделий.

Во второй половине дня отправимся в центр города: побываем на площади Амира Темура, площади Независимости и в современном районе Ташкент-Сити. Посетим Музей прикладного искусства, где собраны лучшие образцы народного декоративного творчества, и Музей истории Тимуридов.

Экскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеиЭкскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеиЭкскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеиЭкскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеи
3 день

Прибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханум

Утром мы отправимся в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». Дорога займёт около 2 часов. По прибытии заселимся в отель, немного отдохнём и начнём экскурсию. Увидим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана, посетим площадь Регистан с её величественными медресе и ансамбль Шахи-Зинда. Осмотрим обсерваторию Улугбека 15 века и мечеть Биби-Ханум, возведённую в честь любимой жены великого завоевателя.

В завершение дня прогуляемся по базару, где можно будет попробовать местные сладости и фрукты, купить пряности и сувениры.

Прибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумПрибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумПрибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумПрибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумПрибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханум
4 день

Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк

Переедем в Бухару на скоростном поезде. По прибытии заселимся в отель и пойдём гулять. Посетим старинный комплекс Ляби-Хауз, увидим мечеть Магоки-Аттори, сохранившую черты дохристианского зороастрийского храма, и необычное медресе Чор-Минор с четырьмя минаретами. Заглянем под своды восточных крытых базаров, где до сих пор кипит торговля ремесленными изделиями, шёлком и специями.

Продолжим маршрут у ансамбля Пои-Калян, включающего величественную мечеть, минарет и медресе Мири Араб. Осмотрим медресе Улугбека и Абдулазизхана, крепость Арк — когда-то резиденцию правителей Бухары, — и мавзолей Саманидов, один из старейших исламских памятников в Центральной Азии.

Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк
5 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахауддина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр и возвращение в Ташкент

Утром отправимся за пределы Бухары. Посетим дворец Ситораи Мохи-Хоса — бывшую загородную резиденцию последнего бухарского эмира. Этот архитектурный ансамбль сочетает восточные мотивы и элементы европейского модерна.

Посетим священный комплекс Бахауддина Накшбанди — место паломничества и духовный центр суфийского мира. Увидим древний некрополь Чор-Бакр, где покоятся потомки пророка Мухаммеда, и прогуляемся среди старинных мавзолеев и каменных арок.

Вечером вернёмся в Ташкент на скоростном поезде. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахауддина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр и возвращение в ТашкентДворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахауддина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр и возвращение в ТашкентДворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахауддина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр и возвращение в ТашкентДворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахауддина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр и возвращение в Ташкент
6 день

Чимганские горы и курорт «Амирсой»

Сегодня поедем в Чимганские горы, дорога займёт около 1,5 часов. По желанию вы сможете подняться по канатной дороге и насладиться панорамой. Мы увидим вершину Большого Чимгана, погуляем по горнолыжному курорту «Амирсой», сделаем множество красивых снимков и вернёмся в Ташкент.

Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»
7 день

Отъезд

Отвезём в аэропорт к вашему рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$709
1-местное размещение$1009
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/до аэропорта
  • Билеты на поезда
  • Экскурсии по программе и услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины, напитки
  • Индивидуальные экскурсии по желанию
  • Доплата за 1-местное размещение - $50 за 1 ночь
  • Входные билеты
  • Билеты на канатную дорогу (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ислам
Ислам — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 23 туристов
— это страна, в которую невозможно не влюбиться. В своих экскурсиях я стараюсь создать тёплую атмосферу, рассказывать интересно, без сухих дат, и показывать как исторические жемчужины, так и живой, настоящий Ташкент, в котором кипит современная жизнь. Для меня важно, чтобы вы не просто посмотрели город, а почувствовали его — с его ароматами, огнями, звуками и вкусами. Буду рад провести с вами этот вечер и поделиться тем, что люблю сам.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
В
Валерий
19 окт 2025
были куплены билеты на поезда, что привело к значительным потерям времени, предназначенного для экскурсий. Вместо насыщенной программы мы вынуждены были тратить драгоценные часы на решение транспортных вопросов. Такое отношение к своим обязанностям недопустимо для профессионального организатора путешествий. Если хотите сохранить репутацию, настоятельно рекомендую обратить внимание на качество предоставляемых услуг и избегать подобных ситуаций в будущем.

Ислам
Ислам
Ответ организатора:
Здравствуйте,нам очень жаль что так получилось,но не смотря на это проблема была решена. Мы стараемся улучшать наш сервес и в дальнейшем будем стараться что бы таких проблем не было
М
Марина
18 сен 2025
пойти, где поесть, что посмотреть и прочее решались очень оперативно.
Отдельное спасибо гиду Хуршиду в Самарканде за отличную работу, за настоящий профессионализм и дружелюбный и искренний подход. Бонусом отвез нас на фабрику Ковров. Там нам тоже провели экскурсию.

А гид в Бухаре был просто потрясающий. Усмон настоящий профессионал, прекрасно владеющий самой разнообразной информацией. Его знания включают историю и географию региона, его культуру и искусство. Всегда приятно осознавать, что человек живет своей работой, вкладывается в нее по максимуму, работает с душой.
Спасибо большое!

