Всего за 2 дня увидим все важные объекты 2 колоритных и богатых историей городов Узбекистана — Самарканда и Бухары.
Первый когда-то являлся ключевым пунктом Великого Шёлкового пути, а второй был завоёван Македонским, разрушен Чингисханом и перестроен Тамерланом.
Рассмотрим архитектуру, прогуляемся по просторным площадям и посетим одно из производств на выбор: шёлковой бумаги, ковров или вина.
Описание тура
Приглашаем вас в насыщенное двухдневное путешествие, где вы за 48 часов увидите два легендарных города Узбекистана — жемчужины Великого Шелкового пути, воспетые поэтами и хранящие следы великих эпох. Это будет настоящее погружение в архитектуру, культуру и колорит Средней Азии с комфортным маршрутом и увлекательными рассказами! Что вас ждет? 1-й день: Самарканд — «Сад души». Выезд из Ташкента ранним утром (между 04:00 и 05:00), 5 часов в пути до Самарканда. После завтрака начнется 6-часовая экскурсия по городу, который называют «жемчужиной Востока». Мы посетим:
- Мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу великого Тамерлана.
- Площадь Регистан — сердце Самарканда с величественными медресе.
- Некрополь Шахи-Зинда — улицу мавзолеев с уникальной керамикой.
- Обсерваторию Улугбека — памятник научной мысли Средневековья.
- Мавзолей Святого Даниила — место, объединяющее три религии.
- Ансамбли Боло-Хауз и Пои-Калян — шедевры восточного зодчества.
- Цитадель Арк — древняя крепость правителей.
- Мечеть Магоки-Аттари — памятник средневековой культуры.
- Смотровая башня и "парное" медресе — символы города.
- Торговые купола — место для покупки сувениров.
- После основных достопримечательностей — выбор за вами: посещение производства шелковой бумаги, ковров или вина, чтобы увидеть мастерство местных ремесленников. В 16:00 отправляемся в Бухару (4 часа в пути) и заселяемся в гостиницу для отдыха. 2-й день: Бухара — Город тысячи куполов. Утро начнется в одном из древнейших городов Центральной Азии, где каждый уголок дышит историей с IX века. После завтрака — обзорная экскурсия по Бухаре:.
- Площадь Ляби-Хауз — уютный центр с песчаными домами и бирюзовыми куполами. Вы прочувствуете колорит узких улочек, рассмотрите узоры на стенах и насладитесь восточной атмосферой. В 16:00 завершаем экскурсию и возвращаемся в Ташкент (8 часов в пути). О чем расскажем? Вы узнаете, как Самарканд стал ключевым пунктом Великого Шелкового пути, как Бухару завоевал Александр Македонский, разрушил Чингисхан и возродил Тамерлан. Я расскажу о значении каждой достопримечательности, об архитектурных стилях и о том, как эти города сохранили свой уникальный дух через века. Почему стоит поехать? За два дня вы увидите главные сокровища Узбекистана: от мавзолеев и площадей до ремесленных мастерских. Этот тур идеален для тех, кто хочет быстро, но глубоко погрузиться в историю и культуру Средней Азии, насладиться восточным колоритом и привезти домой не только сувениры, но и яркие впечатления. Жду вас, чтобы вместе открыть величие Самарканда и очарование Бухары — двух звезд Востока, сияющих сквозь века! Важная информация:.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухара:
- Боло хауза
- Смотровая башня (шуховская башня)
- Арк
- Комплекс пои калон
- Комплекс кош мадраса
- Торговые купола 4объекта
- Мечеть Магоки атори
- Лаби хауз комплекс и ремесленнические центры по пути к экскурсии
- Самарканд:
- Гури Амир
- Регистан
- Святой Даниил
- Шохи Зинда
- Обсервотрия Улугбека
- На выбор:
- Производство бумаги
- Производство ковров
- Производство вин
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Гостиница на одну ночь
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
