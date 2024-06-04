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10%
Авторский тур
9 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
«Приглашаем в тур-знакомство с главными городами Узбекистана»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
125000112 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
«Сегодня совершим поездку к смотровым площадкам и полюбуемся панорамой Чимганских гор с двух обзорных точек — на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища»
20 авг в 08:00
10 сен в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«После завтрака отправимся на обзорную экскурсию»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
«Вы узнаете семейные кулинарные секреты и увидите, как готовят главное узбекское блюдо»
10 сен в 08:00
21 сен в 14:00
$600 за человека
Авторский тур
7 дней
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
«Встречаемся, знакомимся и на 2-этажном автобусе едем на обзорную экскурсию по Ташкенту»
14 сен в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
«Cмотровые площадки Чимгана и Чарвакского водохранилища, водопад Фата невесты В этот день мы насладимся видами Чимганских гор с двух обзорных точек — смотровых площадок на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища»
Расписание: Ежедневно в 9:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$750 за человека
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
«Встретим вас в аэропорту Ташкента в 09:00 и начнём обзорную экскурсию по столице»
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
«Вы увидите главные достопримечательности «квартета Узбекистана»: мы побываем в Ташкенте, Хиве, Бухаре и Самарканде»
2 янв в 08:00
$915 за человека
Авторский тур
8 дней
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
«Вы познакомитесь с гончарным мастерством и понаблюдаете за процессом изготовления керамических изделий»
25 июля в 14:00
22 авг в 14:00
$795 за человека
Авторский тур
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
«После плотного завтрака выдвигаемся на обзорную экскурсию по Бухаре, богатой архитектурными сокровищами»
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека
Билеты
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
21 сен в 17:30
12 окт в 17:30
$1 090 за билет
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
Начало: Г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10
«Далее вас ждёт обзорная экскурсия по Фергане»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
295$266 за человека
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
«Вы познакомитесь с историческими памятниками четырёх городов, посетите окутанные легендами медресе, прогуляетесь среди торговых лавок на шумных восточных базарах»
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
«Вы увидите главные достопримечательности страны, возраст которых исчисляется столетиями: мечети, медресе, усыпальницы, дворцы и крепости»
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
117 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья4 июня 2024Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
- ААлена26 мая 2024Поездка с 4 по 12 мая. Тур очень насыщенный - переезд из города в город каждые 2 дня, программа очень
- ООльга20 мая 2024Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
- ММихаил5 мая 2024Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
- ММария18 марта 2024Ездила с Тимуром в Узбекистан в октябре. Уровень организации и продуманности путешествия 150 из 100. Сама страна прекрасна и удивительна,
- ЮЮлия28 февраля 2024Съездила в Узбекистан с Тимуром. Выбор этого тура был абсолютным попаданием и удачей. Отличный тур от Ташкента до Хивы, все продумано:
- ССергей14 февраля 2024В современном Узбекистане был первый раз, путешествие для меня было невероятным открытием, все прошло на 5+! Во-первых, замечательные организаторы Тимур и
- AAndrei5 декабря 2023Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
- ААнгелина8 октября 2023Замечательное путешествие по Узбекистану было организовано для нашей компании Наталией! Мы под огромным впечатлением от страны,которую с любовью показали нам
- ННаиль1 октября 2023Я и моя семья купили двухдневный тур из Ташкента в Бухару-Самарканд, который в результате превратился в 3-х дневный с заездом
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Обзорные»
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