Обзорные и познавательные туры Ташкента

Найдено 20 туров в категории «Обзорные» в Ташкенте на русском языке, цены от 266 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
«Приглашаем в тур-знакомство с главными городами Узбекистана»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
125000112 500 за человека
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
«Сегодня совершим поездку к смотровым площадкам и полюбуемся панорамой Чимганских гор с двух обзорных точек — на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища»
20 авг в 08:00
10 сен в 08:00
65 000 за человека
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«После завтрака отправимся на обзорную экскурсию»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
«Вы узнаете семейные кулинарные секреты и увидите, как готовят главное узбекское блюдо»
10 сен в 08:00
21 сен в 14:00
$600 за человека
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
«Встречаемся, знакомимся и на 2-этажном автобусе едем на обзорную экскурсию по Ташкенту»
14 сен в 10:00
$1 400 за человека
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
«Cмотровые площадки Чимгана и Чарвакского водохранилища, водопад Фата невесты В этот день мы насладимся видами Чимганских гор с двух обзорных точек — смотровых площадок на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища»
Расписание: Ежедневно в 9:00
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$750 за человека
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
«Встретим вас в аэропорту Ташкента в 09:00 и начнём обзорную экскурсию по столице»
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
«Вы увидите главные достопримечательности «квартета Узбекистана»: мы побываем в Ташкенте, Хиве, Бухаре и Самарканде»
2 янв в 08:00
$915 за человека
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Авторский тур
8 дней
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
«Вы познакомитесь с гончарным мастерством и понаблюдаете за процессом изготовления керамических изделий»
25 июля в 14:00
22 авг в 14:00
$795 за человека
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
«После плотного завтрака выдвигаемся на обзорную экскурсию по Бухаре, богатой архитектурными сокровищами»
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Билеты
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
21 сен в 17:30
12 окт в 17:30
$1 090 за билет
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
Начало: Г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10
«Далее вас ждёт обзорная экскурсия по Фергане»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
295$266 за человека
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
«Вы познакомитесь с историческими памятниками четырёх городов, посетите окутанные легендами медресе, прогуляетесь среди торговых лавок на шумных восточных базарах»
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
«Вы увидите главные достопримечательности страны, возраст которых исчисляется столетиями: мечети, медресе, усыпальницы, дворцы и крепости»
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
117 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
  • А
    Алена
    26 мая 2024
    Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
    Поездка с 4 по 12 мая. Тур очень насыщенный - переезд из города в город каждые 2 дня, программа очень
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    интересная, полное погружение в историю. Немного не хватило времени на Самарканд, была экскурсия на целый день, но к концу дня уже немного перенасытились впечатлениями, воспринимать материал было немного тяжело, лучше планировать на полных 2 дня. Для себя решили, что оптимально было бы ехать на 2 недели, чтобы остановиться на большее время в отдельных городах и еще съездить на природу. К организации тура вопросов нет, Андрей все оптимально спланировал, всегда был на связи, каждый день контролировал, чтобы мы ничего не забыли. Все отели были небольшими, чистыми, для 3 звезд вполне приличными, учитывая, что мы только ночевали в них. Трансферы все были организованы вовремя. Гиды в Хиве, Бухаре и Самарканде были на высшем уровне, подача материала без излишнего нагромождения деталей, но дающая достаточное представление об исторических фактах. Рекомендую тур и Андрея в качестве организатора, готова рассмотреть другие туры под его организацией:)

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
    Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
    Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
    Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
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    мы за неделю познакомились с Самаркандом, Шахрисабзом, Бухарой, Хивой, Ургенчем и Ташкентом. Таким образом вместо 4-х городов нам показали 6! В каждом городе Сиявуш подобрал для нас отличных местных экскурсоводов, досконально знающих свой край. Было и озеро Айдаркуль, и ночевка в юрте (там самый лучший сон!) Сиявуш рекомендовал места с лучшей и недорогой узбекской кухней. Мы получили максимально возможное от Узбекистана за короткое время, влюбились в страну и ее жителей и уже думаем о следующей поездке сюда.

  • М
    Мария
    18 марта 2024
    Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
    Ездила с Тимуром в Узбекистан в октябре. Уровень организации и продуманности путешествия 150 из 100. Сама страна прекрасна и удивительна,
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    много нового и интересного. Компания была очень разносторонняя, но со всеми было приятно общаться. Всем советую, если хотят в Узбекистан, то именно с Тимуром. Надеюсь в следующем году, возможно тем же составом, будем покорять новые земли под руководством Тимура)))

  • Ю
    Юлия
    28 февраля 2024
    Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
    Съездила в Узбекистан с Тимуром. Выбор этого тура был абсолютным попаданием и удачей. Отличный тур от Ташкента до Хивы, все продумано:
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    познакомились с современным Ташкентом, а потом постепенно начали погружаться в глубь веков. В каждом городе нас ждали: местные гиды, за которых отдельное спасибо (не очень люблю ходить с гидами, но здесь они были отличные, даже в Самарканде со своим колоритом 😅); местная еда (мы попробовали три вида плова😋) и вино 🍷 Огромное спасибо Тимуру и Саше за организацию такого отличного приключения ❤️ Если планируете ехать в Узбекистан, то не сомневайтесь, этот тур то, что нужно!

  • С
    Сергей
    14 февраля 2024
    Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
    В современном Узбекистане был первый раз, путешествие для меня было невероятным открытием, все прошло на 5+! Во-первых, замечательные организаторы Тимур и
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    Саша (местные, из Ташкента) - отлично организовали программу, в которой можно было расслабиться и кайфовать от локаций) Огромное им за это спасибо! Забота и помощь на всем маршруте, все вопросы решались оперативно) Во-вторых, сам Узбекистан - современная, чистая, активно развивающаяся страна, в которой очень спокойно и безопасно путешествовать. Много гуляли днем и ночью, везде было очень спокойно и дружелюбно! Местные максимально по доброму встречают, многие знают русский. Очень классное ощущение - хочется больше гулять, изучать, знакомиться. В-третьих, где вы езе встретите такую богатую и интересную культуру?! Во время поездки у нас были очень интересные гиды, причем некоторые из академиков, которые целенаправленно изучают культуру и особенности местных артефактов. Для любителей""тайных знаков"" - будет экстаз, очень интересно)

  • A
    Andrei
    5 декабря 2023
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
  • А
    Ангелина
    8 октября 2023
    По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Замечательное путешествие по Узбекистану было организовано для нашей компании Наталией! Мы под огромным впечатлением от страны,которую с любовью показали нам
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    гиды Наргиз и Динара! Их профессионализм,знания,чуткость к каждому туристу радовали каждого из нас и в Ташкенте,и в Самарканде,и в Бухаре! Тур был чётко организован,малейшие накладки решались мгновенно. Экскурсионная программа составлена по 💯процентно высшему уровню! Очень понравился отель в Бухаре! Спасибо за впечатления, предоставленные организатором программы и гидам! Теперь будем долго вспоминать юмор и восточные байки Наргиз, интересные рассказы и почти домашнюю заботу Динары, а также колорит, солнце и воздух жемчужины Востока! Настоящая восточная сказка удалась на славу!!!

  • Н
    Наиль
    1 октября 2023
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Я и моя семья купили двухдневный тур из Ташкента в Бухару-Самарканд, который в результате превратился в 3-х дневный с заездом
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    в Шахризабс. Нас возил на автомобиле Сиявуш и он же организовал этот тур. Тур получился очень насыщенный и интересный. Мы посетили много мест во всех этих городах и получили массу интересной информации. Гиды - Фируза (в Бухаре) и Тигран (в Шахризабсе) были просто великолепны. Единственное, что я бы изменил в этом туре, -это добираться в Бухару не на автомобиле (9 часов), а на поезде или самолете. А уже из Бухары лучше ехать на автомобиле. Это и интересно и необременительно. Рекомендую этот тур, всем кто хочет познакомиться в Узбекистаном. Он и недорогой по деньгам и недолгий по времени. А организатор - Сиявуш - вообще классный! Ставлю туру 5 с плюсом. Наиль Забиров - Хвалитель (Казань).

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Обзорные»

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  3. Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
  4. Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
  5. По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Сиабский Базар
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Обзорные" можно забронировать 20 авторских туров от 266 до 117 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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