Описание тура
Самые красивые города Узбекистана в туре на 8 дней с проживанием в отелях 4
Тур в Узбекистан — это путешествие c погружением в атмосферу Востока, где каждая деталь наполнена историей и смыслом. Здесь время будто замедляется: в тени старинных медресе и минаретов, среди узких улочек и шумных базаров, пропитанных ароматами специй и свежей выпечки. Вы увидите архитектурные шедевры, которые на протяжении веков вдохновляли путешественников и покоряли сердца. Самарканд с его изящными куполами, строгая и величественная Бухара и Хива — словно живая декорация из прошлого, бережно сохранившая свой облик.
Маршрут тура: Ташкент — Хива — Самарканд — Гиждуван — Бухара — Ташкент
Отправьтесь в это путешествие, чтобы почувствовать, как в Узбекистане удивительным образом переплетаются вековые традиции и ритм современной жизни. Откройте для себя страну, которая притягивает путешественников со всего мира своей гостеприимностью, богатым культурным наследием и яркой, насыщенной кухней.
Программа тура по дням
Ташкент
Встреча группы - Центр плова Besh Qozon - Автобусная экскурсия по Ташкенту - Перелет в Ургенч
9:00 Встреча участников путешествия с гидом в у отеля Узбекистан. Вы в Средней Азии, а это значит, что утро должно быть не только добрым, но и вкусным! Поэтому сразу отправляемся в Среднеазиатский центр плова Besh Qozon. Именно в первой половине дня здесь можно понаблюдать как готовят знаменитое национальное блюдо. Огромные чаны с пловом, запах, дым, процесс работы поваров. Это захватывающее зрелище! Ну и конечно вы сможете продегустировать результат их работы. Здесь мы познакомимся и обсудим планы предстоящего путешествия.
12:00 Далее вас ждет обзорная автобусная экскурсия по Ташкенту. Вы увидите самые известные и красивые места столицы Узбекистана, погрузитесь в историю и адаптируетесь к местному колориту.
В 21-00 перелет на самолете рейсом Uzbekistan airways до города Ургенч. Время в полете составит примерно 1ч 30 мин. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе дохивы (1 час). Заселение в отель. Вкусные восточные сладости, ароматный чай и крепкий сон, станут приятным завершением первого дня.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Хива
Экскурсия по Хиве - Национальный обед - Свободное время
9:00 Завтрак. Пешеходная экскурсия по Хиве с гидом. Местный житель расскажет и покажет все достопримечательности, ответит на вопросы. Вы прогуляетесь по аутентичным улочкам, познакомитесь с мастерами по изготовлению ковров и вышивке шелком. Заглянете в древние мечети и восхититесь высотой их минаретов. Ичан-Кала, минарет Кальта-Минор, медресе Мухаммад Амин-хана, минарет Ислам-Ходжа, Джума-мечеть, дворец Таш-Хаули, крепость Куня-Арк и многие другие достопримечательности вы увидите и посетите в этот день.
14:00 По окончании экскурсии вас будет ждать обед из национальных блюд.
16:00 Свободное время. Вечером после включения подсветки, Хива превращается в настоящую восточную сказку. Погуляйте по улочкам и насладитесь красотой средневековья. Посидите в кафе за чашечкой ароматного чая или кофе.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Хива - Бухара
Осмотр Хивы на рассвете - Переезд в Бухару
6:00 На рассвете мы отправимся в самое сердце древней Хивы — Ичан-Калу, когда город еще спит и принадлежит только вам. Узкие улочки, мягкий утренний свет, тишина и ощущение, будто время остановилось. Без толп туристов и шума — только редкие звуки метел дворников и особая, почти магическая атмосфера, которая задаст настроение на весь день.
8:30 Возвращение в отель. Завтрак и свободное время — отдохнуть, насладиться моментом и впитать впечатления от Хивы.
14:00 Переезд в Бухару на комфортабельном автобусе. Дорога займет около 6 часов, но пройдет легко — с остановками и красивыми пейзажами за окном, постепенно меняющими настроение путешествия.
20:00 Прибытие в Бухару. Размещение в отеле и отдых после насыщенного дня.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Бухара
Экскурсия по Бухаре с гидом - Вечер в руфтоп-кафе
9:00 После завтрака вас ждет неспешная прогулка по Бухаре — городу, где каждая улица хранит свою историю. Вы увидите один из главных архитектурных символов Средней Азии — изящный мавзолей Саманидов, поражающий своей гармонией и древней энергетикой. Заглянете на восточный базар — место, где кипит настоящая жизнь: аромат горячей самсы, свежего хлеба и пряностей мгновенно погружает в атмосферу Востока.
Вы прогуляетесь вдоль величественной крепости Арк, ощущая масштаб и мощь бывшей резиденции правителей. В середине дня — обед с национальными блюдами, который станет отдельным гастрономическим впечатлением.
17:00 Во второй половине дня вас ждет одно из самых красивых мест Бухары — ансамбль Пои-Калян. Среди величественных минаретов и медресе мы встретим закат, когда город окрашивается в теплые золотые оттенки и становится особенно атмосферным.
19:00 А завершить день можно в уютном аутентичном кафе с видом на старый город — за чашкой ароматного кофе на панорамной террасе.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Бухара - Гиждуван - Самарканд
Хлопковые поля - Экскурсия и мастер-класс в Гиждуване - Поезд Афросиаб в Самарканд - Площадь Регистан
6:00 Встреча рассвета у комплекса Пои-Калян (по желанию).
8:30 Завтрак. Сегодня вас ждет особенный день — знакомство с настоящим ремеслом Востока. Мы отправимся в город Гиждуван на мастер-класс по созданию легендарной узбекской керамики. Под руководством известного мастера вы не просто увидите процесс, а сами прикоснетесь к нему: попробуете создать собственное изделие и почувствуете, как рождается искусство. Это редкое удовольствие — живое общение с людьми, искренне влюбленными в свое дело.
По пути мы сделаем остановку у хлопковых полей. Вы сможете сорвать хлопок прямо с веточки и ощутить его удивительную мягкость — тот самый момент, когда слово нежность становится осязаемым.
13:00 Обед. Время для небольшого отдыха и новых вкусов. После — возможность выбрать атмосферные сувениры, которые будут напоминать о путешествии.
15:50 Затем мы отправимся в Самарканд на скоростном поезде Афросиаб — комфортно и быстро, наслаждаясь сменой пейзажей за окном.
19:00 По прибытии — размещение в уютном отеле и вечерняя прогулка к главной жемчужине Узбекистана — площади Регистан. В мягком свете огней и во время впечатляющего светового шоу древние медресе оживают, раскрывая величие ушедших эпох. Это зрелище, которое действительно захватывает дух.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Самарканд
Рассвет в Шахи-Зинда - Экскурсия по Самарканду - Площадь Регистан
6:00 До завтрака нас ждет особенное утро — встреча рассвета в одном из самых атмосферных мест Самарканда. Мы отправимся в комплекс Шахи-Зинда — это не просто мавзолеи, а настоящий архитектурный шедевр с фантастическим декором. В это время здесь почти нет людей, и вы сможете почувствовать магию места в полной тишине. В первых лучах солнца мозаики начинают сиять, а узоры словно оживают — момент, который невозможно забыть.
9:00 Завтрак. Далее — насыщенное знакомство с Самаркандом. Мы прогуляемся по внутренним дворам Регистана, увидим легендарную обсерваторию Улугбека, посетим мавзолей Гур-Эмир, величественную мечеть Биби-Ханым и заглянем на колоритный Сиабский базар. Днем вновь вернемся в Шахи-Зинда, чтобы увидеть его в совершенно другом свете и настроении.
14:00 Обед пройдет в кафе с панорамным видом — время немного выдохнуть и насладиться атмосферой города.
17:00 Вечером — еще одна встреча с Регистаном, но уже на закате. Площадь преображается в теплых оттенках уходящего солнца и становится по-настоящему величественной. Идеальное завершение дня в Самарканде.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Самарканд - Ташкент
Свободное время - Скоростной поезд в Ташкент
9:00 Завтрак. Утро без спешки — отличная возможность прогуляться по городу в своем ритме, заглянуть на местные рынки, выбрать атмосферные сувениры и еще раз прочувствовать колорит Узбекистана.
15:00 Во второй половине дня мы отправимся в Ташкент на скоростном поезде. Комфортная дорога пролетит незаметно, а за окном будут сменяться пейзажи страны.
18:00 Прибытие в столицу. Трансфер и размещение в отеле, отдых после насыщенного путешествия.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Ташкент
Завтрак. Выселение из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер на такси в аэропорт. Окончание программы.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4
- Питание: 1 день - обед, 2 день - завтрак, обед, 3 день - завтрак, 4 день - завтрак, обед, 5 день - завтрак, обед, 6 день - завтрак, обед, 7 день - завтрак, 8 день - завтрак
- Билеты на поезд Afrosyob Бухара - Самарканд, Самарканд - Ташкент
- Билеты на самолет Ташкент - Ургенч
- Трансферы по всему маршруту
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Мастер-класс по изготовлению керамики
- Работа водителей, гидов и сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиабилеты до и из г. Ташкента
- Трансфер из аэропорта в отель и обратно в 1 и 8 день
- Обеды (не включенные в программу) и ужины
- Личные расходы. Алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, сувениры и т. д
- Страховка. Вид, уровень и необходимость страховки каждый турист выбирает лично исходя из собственных пожеланий и состояния здоровья
Визы
Виза для граждан Рф не требуется.