Гранд-тур по Узбекистану: Ташкент, Хива, Бухара, Гиждуван, Самарканд

Самые красивые города Узбекистана в туре на 8 дней с проживанием
Описание тура

Самые красивые города Узбекистана в туре на 8 дней с проживанием в отелях 4

Тур в Узбекистан — это путешествие c погружением в атмосферу Востока, где каждая деталь наполнена историей и смыслом. Здесь время будто замедляется: в тени старинных медресе и минаретов, среди узких улочек и шумных базаров, пропитанных ароматами специй и свежей выпечки. Вы увидите архитектурные шедевры, которые на протяжении веков вдохновляли путешественников и покоряли сердца. Самарканд с его изящными куполами, строгая и величественная Бухара и Хива — словно живая декорация из прошлого, бережно сохранившая свой облик.

Маршрут тура: Ташкент — Хива — Самарканд — Гиждуван — Бухара — Ташкент

Отправьтесь в это путешествие, чтобы почувствовать, как в Узбекистане удивительным образом переплетаются вековые традиции и ритм современной жизни. Откройте для себя страну, которая притягивает путешественников со всего мира своей гостеприимностью, богатым культурным наследием и яркой, насыщенной кухней.

Программа тура по дням

1 день

Ташкент

Встреча группы - Центр плова Besh Qozon - Автобусная экскурсия по Ташкенту - Перелет в Ургенч

9:00 Встреча участников путешествия с гидом в у отеля Узбекистан. Вы в Средней Азии, а это значит, что утро должно быть не только добрым, но и вкусным! Поэтому сразу отправляемся в Среднеазиатский центр плова Besh Qozon. Именно в первой половине дня здесь можно понаблюдать как готовят знаменитое национальное блюдо. Огромные чаны с пловом, запах, дым, процесс работы поваров. Это захватывающее зрелище! Ну и конечно вы сможете продегустировать результат их работы. Здесь мы познакомимся и обсудим планы предстоящего путешествия.

12:00 Далее вас ждет обзорная автобусная экскурсия по Ташкенту. Вы увидите самые известные и красивые места столицы Узбекистана, погрузитесь в историю и адаптируетесь к местному колориту.

В 21-00 перелет на самолете рейсом Uzbekistan airways до города Ургенч. Время в полете составит примерно 1ч 30 мин. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе дохивы (1 час). Заселение в отель. Вкусные восточные сладости, ароматный чай и крепкий сон, станут приятным завершением первого дня.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

2 день

Хива

Экскурсия по Хиве - Национальный обед - Свободное время

9:00 Завтрак. Пешеходная экскурсия по Хиве с гидом. Местный житель расскажет и покажет все достопримечательности, ответит на вопросы. Вы прогуляетесь по аутентичным улочкам, познакомитесь с мастерами по изготовлению ковров и вышивке шелком. Заглянете в древние мечети и восхититесь высотой их минаретов. Ичан-Кала, минарет Кальта-Минор, медресе Мухаммад Амин-хана, минарет Ислам-Ходжа, Джума-мечеть, дворец Таш-Хаули, крепость Куня-Арк и многие другие достопримечательности вы увидите и посетите в этот день.

14:00 По окончании экскурсии вас будет ждать обед из национальных блюд.

16:00 Свободное время. Вечером после включения подсветки, Хива превращается в настоящую восточную сказку. Погуляйте по улочкам и насладитесь красотой средневековья. Посидите в кафе за чашечкой ароматного чая или кофе.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

3 день

Хива - Бухара

Осмотр Хивы на рассвете - Переезд в Бухару

6:00 На рассвете мы отправимся в самое сердце древней Хивы — Ичан-Калу, когда город еще спит и принадлежит только вам. Узкие улочки, мягкий утренний свет, тишина и ощущение, будто время остановилось. Без толп туристов и шума — только редкие звуки метел дворников и особая, почти магическая атмосфера, которая задаст настроение на весь день.

8:30 Возвращение в отель. Завтрак и свободное время — отдохнуть, насладиться моментом и впитать впечатления от Хивы.

14:00 Переезд в Бухару на комфортабельном автобусе. Дорога займет около 6 часов, но пройдет легко — с остановками и красивыми пейзажами за окном, постепенно меняющими настроение путешествия.

20:00 Прибытие в Бухару. Размещение в отеле и отдых после насыщенного дня.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

4 день

Бухара

Экскурсия по Бухаре с гидом - Вечер в руфтоп-кафе

9:00 После завтрака вас ждет неспешная прогулка по Бухаре — городу, где каждая улица хранит свою историю. Вы увидите один из главных архитектурных символов Средней Азии — изящный мавзолей Саманидов, поражающий своей гармонией и древней энергетикой. Заглянете на восточный базар — место, где кипит настоящая жизнь: аромат горячей самсы, свежего хлеба и пряностей мгновенно погружает в атмосферу Востока.

Вы прогуляетесь вдоль величественной крепости Арк, ощущая масштаб и мощь бывшей резиденции правителей. В середине дня — обед с национальными блюдами, который станет отдельным гастрономическим впечатлением.

17:00 Во второй половине дня вас ждет одно из самых красивых мест Бухары — ансамбль Пои-Калян. Среди величественных минаретов и медресе мы встретим закат, когда город окрашивается в теплые золотые оттенки и становится особенно атмосферным.

19:00 А завершить день можно в уютном аутентичном кафе с видом на старый город — за чашкой ароматного кофе на панорамной террасе.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

5 день

Бухара - Гиждуван - Самарканд

Хлопковые поля - Экскурсия и мастер-класс в Гиждуване - Поезд Афросиаб в Самарканд - Площадь Регистан

6:00 Встреча рассвета у комплекса Пои-Калян (по желанию).

8:30 Завтрак. Сегодня вас ждет особенный день — знакомство с настоящим ремеслом Востока. Мы отправимся в город Гиждуван на мастер-класс по созданию легендарной узбекской керамики. Под руководством известного мастера вы не просто увидите процесс, а сами прикоснетесь к нему: попробуете создать собственное изделие и почувствуете, как рождается искусство. Это редкое удовольствие — живое общение с людьми, искренне влюбленными в свое дело.

По пути мы сделаем остановку у хлопковых полей. Вы сможете сорвать хлопок прямо с веточки и ощутить его удивительную мягкость — тот самый момент, когда слово нежность становится осязаемым.

13:00 Обед. Время для небольшого отдыха и новых вкусов. После — возможность выбрать атмосферные сувениры, которые будут напоминать о путешествии.

15:50 Затем мы отправимся в Самарканд на скоростном поезде Афросиаб — комфортно и быстро, наслаждаясь сменой пейзажей за окном.

19:00 По прибытии — размещение в уютном отеле и вечерняя прогулка к главной жемчужине Узбекистана — площади Регистан. В мягком свете огней и во время впечатляющего светового шоу древние медресе оживают, раскрывая величие ушедших эпох. Это зрелище, которое действительно захватывает дух.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

6 день

Самарканд

Рассвет в Шахи-Зинда - Экскурсия по Самарканду - Площадь Регистан

6:00 До завтрака нас ждет особенное утро — встреча рассвета в одном из самых атмосферных мест Самарканда. Мы отправимся в комплекс Шахи-Зинда — это не просто мавзолеи, а настоящий архитектурный шедевр с фантастическим декором. В это время здесь почти нет людей, и вы сможете почувствовать магию места в полной тишине. В первых лучах солнца мозаики начинают сиять, а узоры словно оживают — момент, который невозможно забыть.

9:00 Завтрак. Далее — насыщенное знакомство с Самаркандом. Мы прогуляемся по внутренним дворам Регистана, увидим легендарную обсерваторию Улугбека, посетим мавзолей Гур-Эмир, величественную мечеть Биби-Ханым и заглянем на колоритный Сиабский базар. Днем вновь вернемся в Шахи-Зинда, чтобы увидеть его в совершенно другом свете и настроении.

14:00 Обед пройдет в кафе с панорамным видом — время немного выдохнуть и насладиться атмосферой города.

17:00 Вечером — еще одна встреча с Регистаном, но уже на закате. Площадь преображается в теплых оттенках уходящего солнца и становится по-настоящему величественной. Идеальное завершение дня в Самарканде.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

7 день

Самарканд - Ташкент

Свободное время - Скоростной поезд в Ташкент

9:00 Завтрак. Утро без спешки — отличная возможность прогуляться по городу в своем ритме, заглянуть на местные рынки, выбрать атмосферные сувениры и еще раз прочувствовать колорит Узбекистана.

15:00 Во второй половине дня мы отправимся в Ташкент на скоростном поезде. Комфортная дорога пролетит незаметно, а за окном будут сменяться пейзажи страны.

18:00 Прибытие в столицу. Трансфер и размещение в отеле, отдых после насыщенного путешествия.

  • указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.

8 день

Ташкент

Завтрак. Выселение из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер на такси в аэропорт. Окончание программы.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4
  • Питание: 1 день - обед, 2 день - завтрак, обед, 3 день - завтрак, 4 день - завтрак, обед, 5 день - завтрак, обед, 6 день - завтрак, обед, 7 день - завтрак, 8 день - завтрак
  • Билеты на поезд Afrosyob Бухара - Самарканд, Самарканд - Ташкент
  • Билеты на самолет Ташкент - Ургенч
  • Трансферы по всему маршруту
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Мастер-класс по изготовлению керамики
  • Работа водителей, гидов и сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до и из г. Ташкента
  • Трансфер из аэропорта в отель и обратно в 1 и 8 день
  • Обеды (не включенные в программу) и ужины
  • Личные расходы. Алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, сувениры и т. д
  • Страховка. Вид, уровень и необходимость страховки каждый турист выбирает лично исходя из собственных пожеланий и состояния здоровья
Визы

Виза для граждан Рф не требуется.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Станислав
Станислав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
— Основатель известного проекта авторских туров — Член Союза фотохудожников России. — Финалист и победитель фотоконкурсов 35AWARDS и National Geographic — Опыт организации путешествий и фототуров по всему миру более 15 лет. C 2016
года мы создаём не просто туры — а собираем путешествия, в которые хочется возвращаться снова и снова. Для тех, кто хочет не «посмотреть страну», а прочувствовать её до мурашек. С нами вы увидите не только известные места, но и те самые локации, ради которых стоит преодолеть тысячи километров. Утренний свет без толп туристов, идеальные ракурсы, моменты, когда кажется, что весь мир — только для вас. Мы точно знаем, где нужно оказаться и в какой момент, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему особенным. Наши маршруты — это продуманная география впечатлений: от древних храмов Китая и утончённой эстетики Японии до ярких красок Марокко, духовной глубины Индии и атмосферных улиц Узбекистана. Южная Корея, Киргизия, Малайзия, Индонезия — каждая страна раскрывается с новой, неожиданной стороны. Это не просто список направлений. Это коллекция лучших путешествий, в которые хочется отправиться уже сейчас. Присоединяйтесь!

