Индивидуальный тур по Узбекистану: Ташкент, Самарканд и Бухара только для вас

Побывать на родине Тамерлана, увидеть старинные мечети и медресе и поторговаться на восточном базаре
Приглашаем в интересное и красочное путешествие по Узбекистану.

Вы увидите старинные и современные достопримечательности Ташкента, осмотрите мавзолей Гур-Эмир в Самарканде и побываете в Шахрисабзе — городе, где родился знаменитый полководец Амир
Темур.

Убедитесь, что Бухару не зря прозвали музеем под открытым небом — увидите древние медресе, мечети, крепости и дворцы.

А ещё узнаете, как жил богатейший бухарский купец в 19 веке, заглянув в дом-музей Файзуллы Ходжаева.

5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой солнечные очки, SPF-крема, удобную обувь.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Седан или кроссовер Chevrolet/Kia; минивэны или микроавтобус Hyundai/Toyota/Mercedes-Benz; спринтер или автобус Mercedes-Benz/Yutong. Между городами будем передвигаться на поездах.

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ташкентом

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем начнём экскурсию по Ташкенту. Побываем в сквере Амира Темура, осмотрим дом Романовых, посетим площадь Независимости и осмотрим комплекс Хаст-Имам, где хранится Коран Халифа Османа. Поднимемся на Ташкентскую телебашню, чтобы полюбоваться городом с высоты.

2 день

Экскурсия по Самарканду

Переедем в Самарканд. Начнём экскурсию с посещения мавзолея Гур-Эмир, а ещё побываем на площади Регистан, полюбуемся мечетями и медресе. Обязательно заглянем на шумные торговые ряды Сиабского базара.

3 день

Путешествие на родину Амира Темура

Отправимся в Шахрисабз, на родину Амира Темура. Путь пройдёт через горы и живописный перевал Тахтакарача, где можно попробовать вкуснейшую баранину в тандыре. Прибудем в город, осмотрим частично сохранившийся дворец, посетим мечеть и местный музей.

4 день

Переезд в Бухару

Утром — свободное время. А после обеда на поезде отправимся в Бухару. По прибытии — размещение в отеле и отдых.

5 день

Бухара: Торговые купола, площадь Ляби-Хауз и крепость Арк

Утром пойдём гулять по старинной части Бухары. Будем любоваться яркой мозаикой, увидим знаменитые Торговые купола и средневековые бани-хамамы. Посетим площадь Ляби-Хауз, увидим памятник Ходже Насреддину и минарет Калон, медресе Мири Араб и крепость Арк.

6 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, медресе Чор-Минор и дом-музей бухарского купца

Сегодня отправимся к летней резиденции последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса. Полюбуемся дворцом, в котором смешались европейские и восточные традиции. Затем осмотрим медресе Чор-Минор и дом-музей Файзуллы Ходжаева — богатого местного купца 19 века.

7 день

Свободный день

Утром вы сможете самостоятельно погулять по Бухаре. После обеда поедем на вокзал и сядем на поезд до Ташкента.

8 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги профессиональных локальных гидов-экскурсоводов во всех городах
  • Билеты на скоростной/скорый поезда: Ташкент-Самарканд, Самарканд-Бухара, Бухара-Ташкент
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Место начала и завершения?
Аэропорт Ташкента, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиза
Азиза — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 17 туристов
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан, мои дорогие гости! Я родилась и живу в сказочной Бухаре, мои родители также являются её коренными жителями. Я с детства слышу их интересные легенды и
рассказы о нашем древнем городе, увлекаюсь его богатой историей, культурой и многовековыми традициями и готова делиться этим с вами. С удовольствием общаюсь на разные темы, интересуюсь философией, психологией, медициной, спортом и культурами разных стран.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Евгений
2 июн 2025
Воспользовались услугами Азизы и остались очень довольны. Грамотный специалист на своём месте. Оказала ощутимую помощь помимо экскурсии. Экскурсия протекала без напряжения и максимальным охватом. Можно корректировать цели и объекты интереса. Это очень важно. Спасибо
Г
Галина
25 апр 2025
Выражаем огромную благодарность Азизе за организацию нашей поездки по Узбекистану! Всё прошло на ура. Нашли её так же в интернете. Сначала были сомнения что да как. Но получилось всё в лучшем виде. И трансфер и проживание и гиды. Рекомендуем и не сомневайтесь.

