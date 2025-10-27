читать дальше

Что хочется сказать: Узбекистан прекрасен, но организация самого тура оставляет желать лучшего.

Мы бронировали тур в конце августа, то есть за 2 месяца, зная, что билеты на Афросиаб заканчиваются быстро. Но за две недели до начала поездки я напомнила Исламу о нас, и оказалось, что ни билетов, ни отелей не было забронировано(И в дальнейшем это обернулось постоянной нервотрепкой и потерей драгоценного времени.

Просили Ислама выслать список забронированных отелей, пришлось даже обращаться в поддержку Трипстера для этого, но в итоге отели, в которых мы реально останавливались, совпали с этим списком лишь частично (а точнее, только один). К самим отелям, кстати, претензий нет, оправдали ожидания полностью, особенно отель в Бухаре - прекрасное сочетание современности и национального колорита.

Также нет претензий к гидам-водителям. Дружелюбный и обаятельный Хуршид в Самарканде, предупредительный и обладающий энциклопедическими знаниями Усмон в Бухаре, душевная Саёра в Хиве, которая открыла нам город во всей его красоте, несмотря на крайне ограниченное время - все они отработали на все 100% и с большой любовью и заботой показали нам родные города. Чего не скажешь об организаторе, к сожалению.

Покупая тур, знали, что организатор недавно на Трипстере и надеялись, что будет стараться завоевать доверие. Но огрехов было много.

1. В программе было указано, что из Ташкента в Самарканд едем на Афросиабе (быстро, удобное время отъезда). В итоге ехали на Шарке, встали на час раньше, приехали на час позже.

2. В Хиву ехали в обычном поезде, просили нижние полки в купе (за 2 месяца проблем с этим быть не должно, как нам казалось). Оказалось, что куплены нижняя и верхняя.

План был такой: приезжаем в Хиву в середине дня, размещаемся и отдыхаем (у нас были собственные планы на этот день), на следующий день экскурсия и ночной перелет в Ташкент.

В результате по приезду нас поставили перед фактом: рейс на завтра отменен (посмотрели онлайн табло аэропорта, никаких отмененных рейсов не было, да и если бы были, об этом предупреждают минимум за неделю), либо улетаем завтра в 8 утра, либо послезавтра поздно вечером (то есть теряем день в Ташкенте, когда мы хотели съездить в горы). На принятие решения было минут 15. Вот как так?!

Сложилось впечатление, что билеты и на поезда, и на самолет покупались, что называется,"с колес", прямо накануне. Естественно при их востребованности в сезон возникли проблемы. Но тогда нужно было честно об этом сказать и по возможности перепланировать вместе с нами программу, предложить варианты. А так получилось, что мы ехали 6 часов, чтобы за 4 часа галопом пробежаться по Хиве. И еще же назавтра самолет рано утром и выезжать из отеля в 5 утра(

3. В Ташкенте в отеле, вернувшись с прогулки, обнаружили, что ключ заблокирован из-за неоплаты номера. Аналогичная проблема была и в Самарканде, когда при выезде с нас начали требовать оплату. Все решилось быстро, но вряд ли такую организацию можно назвать профессиональной.

4. Мы постоянно находились в состоянии неопределенности. Во сколько за нами заедут, где будем жить - все сообщалось в последний момент после многократных напоминаний. Мы люди невредные, готовы всегда идти навстречу, но, согласитесь, что в отпуске эта неразбериха нервирует.

5. Мой совет Исламу - встречайте туристов на вокзалах и в аэропортах с табличкой, что может быть проще и удобнее. Присылайте программу с указанием времени и контактов гидов накануне путешествия или в первый день, чтобы избежать ненужных вопросов и траты времени и нервов.