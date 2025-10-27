Прогуляетесь по старинным кварталам Ташкента и увидите, как в одном городе соседствуют старинные святыни, советская архитектура и современные небоскрёбы.
В Самарканде полюбуетесь всеми
Описание тура
Организационные детали
Виза в Узбекистан не нужна.
Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Электрокар, легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус. Между городами будем передвигаться на поезде и самолёте, билеты включены в стоимость.
Возраст участников. 2-90 лет.
Уровень сложности. Минимальный. Автотур с короткими прогулками.
Визы. Гражданам РФ не нужна.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Ташкенте. Дальше — свободное время для отдыха и самостоятельных прогулок.
Экскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеи
Утром начнётся знакомство с городом. Вы посетите архитектурный ансамбль Хаст-Имам, где хранятся святыни исламского мира, а также увидите мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Прогуляетесь по колоритному восточному базару «Чорсу» с его куполами и прилавками, полными пряностей, фруктов и ремесленных изделий.
Во второй половине дня отправимся в центр города: побываем на площади Амира Темура, площади Независимости и в современном районе Ташкент-Сити. Посетим Музей прикладного искусства, где собраны лучшие образцы народного декоративного творчества, и Музей истории Тимуридов.
Прибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханум
Утром мы отправимся в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». Дорога займёт около 2 часов. По прибытии заселимся в отель, немного отдохнём и начнём экскурсию. Увидим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана, посетим площадь Регистан с её величественными медресе и ансамбль Шахи-Зинда. Осмотрим обсерваторию Улугбека 15 века и мечеть Биби-Ханум, возведённую в честь любимой жены великого завоевателя. Прогуляемся по базару, где можно будет попробовать местные сладости и фрукты, купить пряности и сувениры.
Экскурсия завершится в 17:00, после — свободное время.
Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк
Переедем в Бухару на скоростном поезде. По прибытии заселимся в отель и пойдём гулять. Посетим старинный комплекс Ляби-Хауз, увидим мечеть Магоки-Аттори, сохранившую черты дохристианского зороастрийского храма, и необычное медресе Чор-Минор с четырьмя минаретами. Заглянем под своды восточных крытых базаров, где до сих пор кипит торговля ремесленными изделиями, шёлком и специями.
Продолжим маршрут у ансамбля Пои-Калян, включающего величественную мечеть, минарет и медресе Мири Араб. Осмотрим медресе Улугбека и Абдулазизхана, крепость Арк — когда-то резиденцию правителей Бухары, — и мавзолей Саманидов, один из старейших исламских памятников в Центральной Азии.
Экскурсия завершится в 17:00, после — свободное время.
Переезд в Хиву
После завтрака мы на поезде отправимся в путь в один из самых атмосферных городов Узбекистана — Хиву. Путь займёт примерно 5 часов. По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Крепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в Ташкент
Начнём изучение Хивы с осмотра крепости Ичан-Кала — внутреннего города, окружённого мощной стеной. Посетим медресе Мухаммада Амин-хана и мавзолей Пахлаван-Махмуда.
Поднимем взгляд к минарету Ислам-Ходжа — самой высокой точке Хивы, откуда открываются панорамные виды на старинные кварталы. Осмотрим крытую мечеть Джума с её резными деревянными колоннами и направимся в резиденцию хивинских ханов — дворец Таш-Хаули.
В завершение дня подойдём к караван-сараю Бадриддин, где когда-то останавливались путешественники и купцы Великого шёлкового пути. После экскурсии у вас будет свободное время, а затем — трансфер в аэропорт и перелёт в Ташкент. По прибытии — заселение в отель и отдых.
Отъезд
Отвезём в аэропорт к вашему рейсу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$870
|1-местное размещение
|$1170
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на поезда
- Внутренний перелёт Хива-Ташкент
- Экскурсии по программе и услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Обеды и ужины, напитки
- Индивидуальные экскурсии по желанию
- Доплата за 1-местное размещение - $50 за 1 ночь
- Входные билеты - $60 за весь тур (оплата в местной валюте)