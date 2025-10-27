Мои заказы

Своей компанией по Узбекистану: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива

Восхититься игрой света на мозаиках медресе, посетить мавзолей Гур-Эмир и увидеть мечеть Биби-Ханум
Вы отправитесь в путешествие по следам древних цивилизаций Узбекистана.

Прогуляетесь по старинным кварталам Ташкента и увидите, как в одном городе соседствуют старинные святыни, советская архитектура и современные небоскрёбы.

В Самарканде полюбуетесь всеми
возможными оттенками синего и голубого на фасадах мавзолея Гур-Эмир и ансамбля Шахи-Зинда.

Бухара восхитит необычной мечетью Магоки-Аттори, которая деталями напоминает зороастрийский храм, ансамблем Ляби-Хауз с живописным водоёмом и монументальной крепостью Арк.

А ещё познакомитесь с архитектурными жемчужинами Хивы — крепостью Ичан-Кала, минаретом Ислам-Ходжа, дворцом ханов Таш-Хаули и мавзолеем Пахлаван-Махмуда.

4.4
3 отзыва
Своей компанией по Узбекистану: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива

Описание тура

Организационные детали

Виза в Узбекистан не нужна.

Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Электрокар, легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус. Между городами будем передвигаться на поезде и самолёте, билеты включены в стоимость.

Возраст участников. 2-90 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Автотур с короткими прогулками.

Визы. Гражданам РФ не нужна.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Ташкенте. Дальше — свободное время для отдыха и самостоятельных прогулок.

2 день

Экскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеи

Утром начнётся знакомство с городом. Вы посетите архитектурный ансамбль Хаст-Имам, где хранятся святыни исламского мира, а также увидите мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Прогуляетесь по колоритному восточному базару «Чорсу» с его куполами и прилавками, полными пряностей, фруктов и ремесленных изделий.

Во второй половине дня отправимся в центр города: побываем на площади Амира Темура, площади Независимости и в современном районе Ташкент-Сити. Посетим Музей прикладного искусства, где собраны лучшие образцы народного декоративного творчества, и Музей истории Тимуридов.

Экскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеиЭкскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеиЭкскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеиЭкскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеиЭкскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеи
3 день

Прибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханум

Утром мы отправимся в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». Дорога займёт около 2 часов. По прибытии заселимся в отель, немного отдохнём и начнём экскурсию. Увидим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана, посетим площадь Регистан с её величественными медресе и ансамбль Шахи-Зинда. Осмотрим обсерваторию Улугбека 15 века и мечеть Биби-Ханум, возведённую в честь любимой жены великого завоевателя. Прогуляемся по базару, где можно будет попробовать местные сладости и фрукты, купить пряности и сувениры.

Экскурсия завершится в 17:00, после — свободное время.

Прибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумПрибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумПрибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханум
4 день

Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк

Переедем в Бухару на скоростном поезде. По прибытии заселимся в отель и пойдём гулять. Посетим старинный комплекс Ляби-Хауз, увидим мечеть Магоки-Аттори, сохранившую черты дохристианского зороастрийского храма, и необычное медресе Чор-Минор с четырьмя минаретами. Заглянем под своды восточных крытых базаров, где до сих пор кипит торговля ремесленными изделиями, шёлком и специями.

Продолжим маршрут у ансамбля Пои-Калян, включающего величественную мечеть, минарет и медресе Мири Араб. Осмотрим медресе Улугбека и Абдулазизхана, крепость Арк — когда-то резиденцию правителей Бухары, — и мавзолей Саманидов, один из старейших исламских памятников в Центральной Азии.

Экскурсия завершится в 17:00, после — свободное время.

Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость АркПрибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк
5 день

Переезд в Хиву

После завтрака мы на поезде отправимся в путь в один из самых атмосферных городов Узбекистана — Хиву. Путь займёт примерно 5 часов. По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.

Переезд в Хиву
6 день

Крепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в Ташкент

Начнём изучение Хивы с осмотра крепости Ичан-Кала — внутреннего города, окружённого мощной стеной. Посетим медресе Мухаммада Амин-хана и мавзолей Пахлаван-Махмуда.

Поднимем взгляд к минарету Ислам-Ходжа — самой высокой точке Хивы, откуда открываются панорамные виды на старинные кварталы. Осмотрим крытую мечеть Джума с её резными деревянными колоннами и направимся в резиденцию хивинских ханов — дворец Таш-Хаули.

В завершение дня подойдём к караван-сараю Бадриддин, где когда-то останавливались путешественники и купцы Великого шёлкового пути. После экскурсии у вас будет свободное время, а затем — трансфер в аэропорт и перелёт в Ташкент. По прибытии — заселение в отель и отдых.

Крепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в ТашкентКрепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в ТашкентКрепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в ТашкентКрепость Ичан-Кала, минарет Ислам-Ходжа, караван-сарай Бадриддин и перелёт в Ташкент
7 день

Отъезд

Отвезём в аэропорт к вашему рейсу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$870
1-местное размещение$1170
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на поезда
  • Внутренний перелёт Хива-Ташкент
  • Экскурсии по программе и услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины, напитки
  • Индивидуальные экскурсии по желанию
  • Доплата за 1-местное размещение - $50 за 1 ночь
  • Входные билеты - $60 за весь тур (оплата в местной валюте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам
Ислам — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Ислам, я родился и живу в Ташкенте, и уже несколько лет с любовью показываю наш город гостям со всего мира. Я основал туристическую компанию, потому что верю: Узбекистан
— это страна, в которую невозможно не влюбиться. В своих экскурсиях я стараюсь создать тёплую атмосферу, рассказывать интересно, без сухих дат, и показывать как исторические жемчужины, так и живой, настоящий Ташкент, в котором кипит современная жизнь. Для меня важно, чтобы вы не просто посмотрели город, а почувствовали его — с его ароматами, огнями, звуками и вкусами. Буду рад провести с вами этот вечер и поделиться тем, что люблю сам.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Т
Татьяна
27 окт 2025
Были в туре "Своей компанией по Узбекистану: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива" с 18 по 25 октября. При бронировании немного изменили программу под свои потребности, взяли дополнительную ночь и дополнительные
экскурсии за доплату.
Что хочется сказать: Узбекистан прекрасен, но организация самого тура оставляет желать лучшего.
Мы бронировали тур в конце августа, то есть за 2 месяца, зная, что билеты на Афросиаб заканчиваются быстро. Но за две недели до начала поездки я напомнила Исламу о нас, и оказалось, что ни билетов, ни отелей не было забронировано(И в дальнейшем это обернулось постоянной нервотрепкой и потерей драгоценного времени.
Просили Ислама выслать список забронированных отелей, пришлось даже обращаться в поддержку Трипстера для этого, но в итоге отели, в которых мы реально останавливались, совпали с этим списком лишь частично (а точнее, только один). К самим отелям, кстати, претензий нет, оправдали ожидания полностью, особенно отель в Бухаре - прекрасное сочетание современности и национального колорита.
Также нет претензий к гидам-водителям. Дружелюбный и обаятельный Хуршид в Самарканде, предупредительный и обладающий энциклопедическими знаниями Усмон в Бухаре, душевная Саёра в Хиве, которая открыла нам город во всей его красоте, несмотря на крайне ограниченное время - все они отработали на все 100% и с большой любовью и заботой показали нам родные города. Чего не скажешь об организаторе, к сожалению.
Покупая тур, знали, что организатор недавно на Трипстере и надеялись, что будет стараться завоевать доверие. Но огрехов было много.
1. В программе было указано, что из Ташкента в Самарканд едем на Афросиабе (быстро, удобное время отъезда). В итоге ехали на Шарке, встали на час раньше, приехали на час позже.
2. В Хиву ехали в обычном поезде, просили нижние полки в купе (за 2 месяца проблем с этим быть не должно, как нам казалось). Оказалось, что куплены нижняя и верхняя.
План был такой: приезжаем в Хиву в середине дня, размещаемся и отдыхаем (у нас были собственные планы на этот день), на следующий день экскурсия и ночной перелет в Ташкент.
В результате по приезду нас поставили перед фактом: рейс на завтра отменен (посмотрели онлайн табло аэропорта, никаких отмененных рейсов не было, да и если бы были, об этом предупреждают минимум за неделю), либо улетаем завтра в 8 утра, либо послезавтра поздно вечером (то есть теряем день в Ташкенте, когда мы хотели съездить в горы). На принятие решения было минут 15. Вот как так?!
Сложилось впечатление, что билеты и на поезда, и на самолет покупались, что называется,"с колес", прямо накануне. Естественно при их востребованности в сезон возникли проблемы. Но тогда нужно было честно об этом сказать и по возможности перепланировать вместе с нами программу, предложить варианты. А так получилось, что мы ехали 6 часов, чтобы за 4 часа галопом пробежаться по Хиве. И еще же назавтра самолет рано утром и выезжать из отеля в 5 утра(
3. В Ташкенте в отеле, вернувшись с прогулки, обнаружили, что ключ заблокирован из-за неоплаты номера. Аналогичная проблема была и в Самарканде, когда при выезде с нас начали требовать оплату. Все решилось быстро, но вряд ли такую организацию можно назвать профессиональной.
4. Мы постоянно находились в состоянии неопределенности. Во сколько за нами заедут, где будем жить - все сообщалось в последний момент после многократных напоминаний. Мы люди невредные, готовы всегда идти навстречу, но, согласитесь, что в отпуске эта неразбериха нервирует.
5. Мой совет Исламу - встречайте туристов на вокзалах и в аэропортах с табличкой, что может быть проще и удобнее. Присылайте программу с указанием времени и контактов гидов накануне путешествия или в первый день, чтобы избежать ненужных вопросов и траты времени и нервов.

Ислам
Ислам
Ответ организатора:
Уважаемые путешественники! Благодарю вас за подробный отзыв и за то, что уделили время, чтобы рассказать о своих впечатлениях. Очень рад,
что вам понравился Узбекистан, а также работа наших гидов и выбранные отели — особенно в Бухаре.

И при этом искренне сожалею, что организация программы доставила вам неудобства и не соответствовала вашим ожиданиям. Ваши замечания уже разобраны внутри команды, чтобы подобного не повторялось.

Позвольте пояснить несколько моментов:

• Отели не совпали со списком. На момент финального подтверждения часть ранее выбранных вариантов была уже занята, поэтому мы забронировали отели более высокого уровня, чтобы ваше размещение осталось комфортным и без ухудшений. Нужно было заранее уведомить вас об изменениях — это моя ошибка.

• Поезда и авиабилеты. В сезон спрос действительно очень высокий, и мы старались найти оптимальные альтернативы. Но вы правы: покупка должна была быть подтверждена раньше и с полным информированием вас о возможных изменениях.

• Ситуация с оплатой отелей и коммуникацией по времени встреч — недопустимое недоразумение. Уже внедряем новый стандарт: полный пакет подтверждений, контакты гидов, часы встреч — отправляются заранее, а не в последний момент.

• Встречи с табличкой — отличное замечание, спасибо. Это теперь обязательно для всех наших гостей.

Вы помогаете нам стать лучше, и мы это действительно ценим. Хочется, чтобы у вас оставались только приятные воспоминания о стране и путешествии.

Сергей
Сергей
12 окт 2025
Вчера мы вернулись с тура "Своей компанией по Узбекистану: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива", организованного Исламом. Получили массу впечатлений и положительных эмоций от путешествия. на момент заказа тура у Ислама
не так много отзывов, но мы рискнули. И не напрасно. Он очень хороший организатор. Не идеальный, быть может, но когда-нибудь обязательно им станет. Все вопросы, а у нас были разные сроки приезда и отъезда участников группы, Ислам решил оперативно. С транспортом и с гостиницами вопросов не было. Были некоторые вопросы по гидам, но это не испортило наш отдых.
Этот тур благодаря грамотной организации переездов и размещения в гостиницах, идеален для тех, кто ценит своё время - мы перемещались быстро и останавливались вблизи достопримечательностей.
Вот то, что я могу порекомендовать для вашего комфорта.
По прилёте обменяйте немного денег в аэропорту, т. к. обменного пункта в гостинице и поблизости может не оказаться.
Постарайтесь как можно быстрее обзавестись SIM картой с интернетом и местным номером. В отелях бесплатный Wi-Fi, но на улице лучше иметь свою карту для связи. На момент написания этого отзыва, такая SIM карта обойдётся вам ~150000 сом, это дешевле роуминга.
Пиво, произведённое в Узбекистане годное. А местное вино нас не впечатлило. Алкогольная продукция продаётся только в алкомаркетах.
Пешеходные дорожки в Ташкенте отсутствуют на маленьких улицах, будьте внимательны.
Плов в Ташкенте, Самарканде и Бухаре разный.
Внимательно изучите те места, куда вас поведут, многие достопримечательности имеют платный вход, выбирайте с умом.
Позаботьтесь о перекусах. Т. к. мы уезжали из отелей рано, пару раз остались без завтрака.
Планируйте своё свободное от экскурсий время, перед поездкой выберите, что хотели бы ещё посетить, помимо указанного в программе.
Всего доброго вам!
Благодарим Ислама и всех тех, кто помог нам замечательно провести время в Узбекистане.

М
Мухултдинова
14 сен 2025
С 11 по 17 сентября 2025 года. Через организатора Ислама купили тур по четырём городам-это Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива. Выражаю огромную благодарность организатору Исламу, который очень грамотно организовал наш
тур, всегда был на связи, в любое время, гиды, которых нам подобрал провели очень интересно, с полноценной информацией экскурсии. Особенно хочу поблагодарить гида из г Бухара Усмана Философа, очень грамотного, внимательного, вежливого. Всем рекомендую его! Желаю дальнейших успехов Исламу, здоровья и процветания! С благодарностью Венера и Марина.

Тур входит в следующие категории Ташкента

