Мои заказы

На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд

Путешествие в прошлое Узбекистана на комфортабельном автомобиле с выездом из Ташкента: я открою для вас тайны, расскажу о традициях моего народа и покажу важнейшие архитектурные и исторические памятники страны. Вы
читать дальше

побываете в «зелёном городе», недалеко от которого родился великий правитель. Прогуляетесь по Шахрисабзу — резиденции Тамерлана.

Увидите древние Бухару и Самарканд, впечатляющие своим разнообразием достопримечательностей и колоритной атмосферой. Сможете побывать на производстве ковров, бумаги или вина.

На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 05:00, 06:00

Описание тура

Дорогие друзья! Приглашаю вас в увлекательное путешествие по Узбекистану — страну с богатейшей историей, где оживают легенды прошлого, а традиции народа гармонично переплетаются с потрясающей архитектурой. Мы отправимся в незабываемое приключение на комфортабельном автомобиле с выездом из Ташкента, чтобы открыть для вас тайны древних городов, рассказать о жизни и культуре моего народа и показать сокровища, которые веками вдохновляли поэтов, путешественников и правителей. Вас ждут три насыщенных дня, полных открытий: мы посетим величественную Бухару, воспетый поэтами Самарканд и «зелёный город» Шахрисабз — родину великого Тамерлана. Вы увидите архитектурные шедевры, прогуляетесь по старинным улочкам, ощутите колорит Востока и даже сможете заглянуть на производство ковров, шёлковой бумаги или вина. Готовы отправиться в прошлое? Тогда присоединяйтесь! Программа путешествия1-й день: Ташкент — Бухара. Знакомство с древним городом. Отправление: Выезжаем из Ташкента рано утром, в 05:00, на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Дорога до Бухары займёт около 8 часов, но время пролетит незаметно благодаря остановкам в живописных местах и интересным рассказам о пути. Что вас ждёт в Бухаре:Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии, где каждый уголок дышит историей. Здесь сохранились памятники зодчества с 9 века, и мы исследуем самые яркие из них:
  • Архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян — мечети и минареты, поражающие своей монументальностью.
  • Цитадель Арк — древняя крепость, бывшая сердцем города.
  • Мечеть Магоки-Аттари — памятник средневековой культуры с уникальной историей.
  • Смотровую башню и "парное" медресе — архитектурные жемчужины Бухары.
  • Торговые купола — место, где можно почувствовать атмосферу восточного базара и подобрать сувениры.
  • Площадь Ляби-хауз — уютный центр города с водоёмом, окружённым чайханами. Вы сможете полюбоваться песчаными оттенками домов, голубыми и бирюзовыми куполами мечетей, рассмотреть тонкие узоры на стенах и проникнуться духом этого удивительного города. Ночь проведём в уютной гостинице в Бухаре. 2-й день: Самарканд — жемчужина Востока. Утро: После вкусного завтрака отправляемся в Самарканд. Дорога займёт несколько часов, а по прибытии вас ждёт 6-часовая экскурсия по городу, который поэты называли «садом души» и «жемчужиной Востока». Что вы увидите в Самарканде:• Мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана, украшенную золотом и бирюзой.
  • Площадь Регистан — грандиозный ансамбль из трёх медресе, символ величия Самарканда.
  • Некрополь Шахи-Зинда —"улицу мавзолеев" с потрясающей мозаикой.
  • Обсерваторию Улугбека — памятник научной мысли Средневековья.

• Мавзолей Святого Даниила — место, почитаемое представителями разных религий. После основных достопримечательностей у вас будет уникальная возможность выбрать, что посмотреть дальше:

  • Производство шёлковой бумаги — узнаете секреты древнего ремесла.
  • Мастерскую ковров — увидите, как создаются узбекские шедевры.
Или производство вина— с возможностью попробовать местные сорта. Ночь проведём в гостинице в Самарканде, чтобы отдохнуть перед следующим насыщенным днём. 3-й день: Шахрисабз — родина Тамерлана, и возвращение в Ташкент. Утро: После завтрака отправляемся в Шахрисабз — «зелёный город», утопающий в садах и виноградниках. Дорога пройдёт через живописные места:.
Или производство вина— с возможностью попробовать местные сорта. Ночь проведём в гостинице в Самарканде, чтобы отдохнуть перед следующим насыщенным днём. 3-й день: Шахрисабз — родина Тамерлана, и возвращение в Ташкент. Утро: После завтрака отправляемся в Шахрисабз — «зелёный город», утопающий в садах и виноградниках. Дорога пройдёт через живописные места:.
• Или производство вина— с возможностью попробовать местные сорта. Ночь проведём в гостинице в Самарканде, чтобы отдохнуть перед следующим насыщенным днём. 3-й день: Шахрисабз — родина Тамерлана, и возвращение в Ташкент. Утро: После завтрака отправляемся в Шахрисабз — «зелёный город», утопающий в садах и виноградниках. Дорога пройдёт через живописные места:
  • Долину демонов — загадочный и красивый участок пути.
  • Перевал Китаб — где мы устроим небольшой пикник с видами на горы. Шахрисабз:Этот город когда-то был резиденцией Тамерлана, и здесь сохранились следы его величия. Мы начнём с дворца правителя — Ак-Сарая, а затем прогуляемся к двум мемориальным комплексам, которые расскажут о богатой истории края. Вы сможете насладиться колоритом города, его зеленью и спокойной атмосферой. Возвращение:Вечером возвращаемся в Ташкент, куда прибудем поздно ночью, полные впечатлений и воспоминаний. Почему стоит поехать?
  • Вы увидите три легендарных города Узбекистана, каждый из которых уникален.
  • Погрузитесь в историю Тамерлана и его эпохи, узнаете о традициях и культуре моего народа.
  • Поездка пройдёт с комфортом, в уютном автомобиле, с продуманным маршрутом и остановками.

• Это не просто экскурсия — это путешествие в прошлое, которое останется с вами навсегда. Друзья, я с радостью стану вашим проводником в этом удивительном приключении! Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит на автомобиле.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухара:
  • Боло хауза
  • Смотровая башня (шуховская башня)
  • Арк
  • Комплекс пои калон
  • Комплекс кош мадраса
  • Торговые купола 4объекта
  • Мечеть Магоки атори
  • Лаби хауз комплекс и ремесленнические центры по пути к экскурсии
  • Самарканд:
  • Гури Амир
  • Регистан
  • Святой Даниил
  • Шохи Зинда
  • Обсервотрия Улугбека
  • На выбор:
  • Производство бумаги
  • Производство ковров
  • Производство вин
  • Шахрисабз:
  • Долина Демонов и перевал Китаб
  • Обед на перевале
  • Дворец Ак Сарай
  • Комплекс Дорут Тилловат
  • Комплекс Дор-ус Саодат
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Гостиница на две ночи
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры из Ташкента

Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
На машине
6 дней
4 отзыва
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$883 за человека
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
На автобусе
8 дней
-
15%
1 отзыв
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
99 025 ₽116 500 ₽ за человека
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
На машине
7 дней
2 отзыва
Ташкент, Самарканд, Бухара и прогулки в горах Узбекистана
Совершить поход к водопадам, пройтись по главной площади Самарканда и заглянуть на фабрику ковров
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
10 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента