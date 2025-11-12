Путешествие в прошлое Узбекистана на комфортабельном автомобиле с выездом из Ташкента: я открою для вас тайны, расскажу о традициях моего народа и покажу важнейшие архитектурные и исторические памятники страны. Вы
Описание тура
Дорогие друзья! Приглашаю вас в увлекательное путешествие по Узбекистану — страну с богатейшей историей, где оживают легенды прошлого, а традиции народа гармонично переплетаются с потрясающей архитектурой. Мы отправимся в незабываемое приключение на комфортабельном автомобиле с выездом из Ташкента, чтобы открыть для вас тайны древних городов, рассказать о жизни и культуре моего народа и показать сокровища, которые веками вдохновляли поэтов, путешественников и правителей. Вас ждут три насыщенных дня, полных открытий: мы посетим величественную Бухару, воспетый поэтами Самарканд и «зелёный город» Шахрисабз — родину великого Тамерлана. Вы увидите архитектурные шедевры, прогуляетесь по старинным улочкам, ощутите колорит Востока и даже сможете заглянуть на производство ковров, шёлковой бумаги или вина. Готовы отправиться в прошлое? Тогда присоединяйтесь! Программа путешествия1-й день: Ташкент — Бухара. Знакомство с древним городом. Отправление: Выезжаем из Ташкента рано утром, в 05:00, на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Дорога до Бухары займёт около 8 часов, но время пролетит незаметно благодаря остановкам в живописных местах и интересным рассказам о пути. Что вас ждёт в Бухаре:Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии, где каждый уголок дышит историей. Здесь сохранились памятники зодчества с 9 века, и мы исследуем самые яркие из них:
- Архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян — мечети и минареты, поражающие своей монументальностью.
- Цитадель Арк — древняя крепость, бывшая сердцем города.
- Мечеть Магоки-Аттари — памятник средневековой культуры с уникальной историей.
- Смотровую башню и "парное" медресе — архитектурные жемчужины Бухары.
- Торговые купола — место, где можно почувствовать атмосферу восточного базара и подобрать сувениры.
- Площадь Ляби-хауз — уютный центр города с водоёмом, окружённым чайханами. Вы сможете полюбоваться песчаными оттенками домов, голубыми и бирюзовыми куполами мечетей, рассмотреть тонкие узоры на стенах и проникнуться духом этого удивительного города. Ночь проведём в уютной гостинице в Бухаре. 2-й день: Самарканд — жемчужина Востока. Утро: После вкусного завтрака отправляемся в Самарканд. Дорога займёт несколько часов, а по прибытии вас ждёт 6-часовая экскурсия по городу, который поэты называли «садом души» и «жемчужиной Востока». Что вы увидите в Самарканде:• Мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана, украшенную золотом и бирюзой.
- Площадь Регистан — грандиозный ансамбль из трёх медресе, символ величия Самарканда.
- Некрополь Шахи-Зинда —"улицу мавзолеев" с потрясающей мозаикой.
- Обсерваторию Улугбека — памятник научной мысли Средневековья.
• Мавзолей Святого Даниила — место, почитаемое представителями разных религий. После основных достопримечательностей у вас будет уникальная возможность выбрать, что посмотреть дальше:
- Производство шёлковой бумаги — узнаете секреты древнего ремесла.
- Мастерскую ковров — увидите, как создаются узбекские шедевры.
Или производство вина— с возможностью попробовать местные сорта. Ночь проведём в гостинице в Самарканде, чтобы отдохнуть перед следующим насыщенным днём. 3-й день: Шахрисабз — родина Тамерлана, и возвращение в Ташкент. Утро: После завтрака отправляемся в Шахрисабз — «зелёный город», утопающий в садах и виноградниках. Дорога пройдёт через живописные места:.
- Долину демонов — загадочный и красивый участок пути.
- Перевал Китаб — где мы устроим небольшой пикник с видами на горы. Шахрисабз:Этот город когда-то был резиденцией Тамерлана, и здесь сохранились следы его величия. Мы начнём с дворца правителя — Ак-Сарая, а затем прогуляемся к двум мемориальным комплексам, которые расскажут о богатой истории края. Вы сможете насладиться колоритом города, его зеленью и спокойной атмосферой. Возвращение:Вечером возвращаемся в Ташкент, куда прибудем поздно ночью, полные впечатлений и воспоминаний. Почему стоит поехать?
- Вы увидите три легендарных города Узбекистана, каждый из которых уникален.
- Погрузитесь в историю Тамерлана и его эпохи, узнаете о традициях и культуре моего народа.
- Поездка пройдёт с комфортом, в уютном автомобиле, с продуманным маршрутом и остановками.
• Это не просто экскурсия — это путешествие в прошлое, которое останется с вами навсегда. Друзья, я с радостью стану вашим проводником в этом удивительном приключении! Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухара:
- Боло хауза
- Смотровая башня (шуховская башня)
- Арк
- Комплекс пои калон
- Комплекс кош мадраса
- Торговые купола 4объекта
- Мечеть Магоки атори
- Лаби хауз комплекс и ремесленнические центры по пути к экскурсии
- Самарканд:
- Гури Амир
- Регистан
- Святой Даниил
- Шохи Зинда
- Обсервотрия Улугбека
- На выбор:
- Производство бумаги
- Производство ковров
- Производство вин
- Шахрисабз:
- Долина Демонов и перевал Китаб
- Обед на перевале
- Дворец Ак Сарай
- Комплекс Дорут Тилловат
- Комплекс Дор-ус Саодат
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Гостиница на две ночи
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
