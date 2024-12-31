Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
Авторский тур в Ташкенте

С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов

В самый волшебный день в году отправляемся в сказочный Узбекистан: праздновать наступление 2024 будем в ресторане с зажигательной шоу-программой, а перед этим вдоволь нагуляемся по Ташкенту.

Сидеть на месте и доедать вчерашние салаты не будем — уже 1 января побываем в горах Чимган и спустимся к водохранилищу Чарвак.

А ещё прогуляемся по старинным улочкам Бухары, заглянем в гости к потомственному керамисту, убедимся, что Самарканд не зря называют музеем под открытым небом, а местная хозяйка раскроет вам секрет настоящего узбекского плова.
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$890
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Проживание. Будем жить в отелях 3*, 2-местные номера с удобствами.

Питание. В программу включены 7 завтраков, новогодний ужин в ресторане и 6 разнообразных обедов.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Ташкенту и празднование Нового года

Встречаемся в аэропорту Ташкента, заселимся в отель и отправимся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа.

Увидим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали 15 века — старейшую в городе, а затем посетим медресе Кукельдаш. Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.

Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.

Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Затем полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах.

В 22:00 отправимся в ресторан и отпразднуем Новый год с развлекательной шоу-программой.

Прогулка по Ташкенту и празднование Нового годаПрогулка по Ташкенту и празднование Нового годаПрогулка по Ташкенту и празднование Нового годаПрогулка по Ташкенту и празднование Нового годаПрогулка по Ташкенту и празднование Нового года
2 день

Поездка в горы Чимган

После завтрака в отеле у вас будет свободное время до 12:00, а затем поедем в горы Чимган — «маленькую Швейцарию», как ласково называют её местные. Затем спустимся к водохранилищу Чарвак.

Прокатимся по канатной дороге, а затем, по желанию, пообедаем в горном кафе. Рекомендуем попробовать маставу — суп с рисом, сочный шашлык из баранины или ароматную форель на мангале. Насладимся национальной кухней и к вечеру вернёмся в Ташкент.

Поездка в горы ЧимганПоездка в горы ЧимганПоездка в горы ЧимганПоездка в горы Чимган
3 день

Боло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-Аттари

Проснёмся рано, позавтракаем и поедем на вокзал. На скоростном поезде доберёмся до Бухары в 12:15. Начнём прогулку по древнему городу с мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб.

Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз, а после отправимся в крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира. Доберёмся до центрального комплекса Бухары Пой Калян, расположенном на площади Регистан. Здесь располагаются сооружения 12-16 веков: мечеть Калян, минарт Калян и медресе Мири Араб. Побываем в торговых куполах, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.

Дойдём до медресе Улугбека 15 века, а следующая точка маршрута — медресе Медресе Абдулазиз-хана, во внешнем декоре которого впервые была использована жёлтая краска, а на стена запечатлены китайские драконы и птицы счастья.

Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. На площади сможем выпить зелёный чай, подкрепиться необычным блюдом национальной кухни, а затем отправимся дальше.

Увидим мечеть Магоки-Аттари с уникальным декором из шлифованного кирпича. Постройка 9 века постепенно уходит под землю — археологам пришлось откапывать её из песка. Насладимся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор.

После экскурсии у вас будет свободное время, а вечером разместимся в отеле.

Боло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-АттариБоло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-АттариБоло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-Аттари
4 день

Дворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди

Сегодня отправляемся за пределы Бухары и держим курс на летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Саида Алихмана. Окажемся во дворце Ситораи Мохи-хоса, архитектура которого причудливо сплетает восточные традиции среднеазиатского стиля с европейским.

На экскурсии вы узнаете, как сложилась судьба прогрессивного бухарского правителя, как строилась необычная резиденция и чем сооружение живёт сейчас.

Затем посетим мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, влекущий паломников со всего мира. Услышим, как жил религиозный деятель, почему его считают покровителем Бухары и святым человеком, узнаем, в чём суть суфизма, увидим старинные мечети, медресе и захоронение Накшбанди.

После обеда — свободное время.

Дворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина НакшбандиДворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина НакшбандиДворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина НакшбандиДворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди
5 день

Визит к керамисту и переезд в Самарканд

Позавтракаем в отеле, разместимся в машине и поедем в Самарканд. Проведём в дороге 3-4 часа. По пути остановимся в доме потомственного керамиста Абдулло, где вы узнаете секрет древнего ремесла и увидите процесс производства. Выпьем по чашечке ароматного зелёного чая в уютном внутреннем дворике, сидя на топчане — доске на невысоких ножках, и продолжим поездку.

В обед прибудем в Самарканд, пообедаем и разместимся в отеле. Затем — свободное время для самостоятельной прогулки по городу или отдыха.

Визит к керамисту и переезд в СамаркандВизит к керамисту и переезд в СамаркандВизит к керамисту и переезд в СамаркандВизит к керамисту и переезд в Самарканд
6 день

Гур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению плова

После завтрака поедем в мавзолей Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека, а затем пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.

Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Посетим комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак, после чего отправимся на мастер-класс, где вы научитесь делать настоящий узбекский плов. Поужинаем в семье и узнаем о традициях узбекского застолья.

Гур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению плова
7 день

Возвращение в Ташкент

После завтрака у вас будет свободное время до 11:00, а затем поедем в Ташкент на машине. Если день выезда совпадёт с выходными днями, то в столицу вернёмся на скоростном поезде 11:10-13:00.

По приезде в Ташкент — трансфер в аэропорт или в отель, если вы планируете продолжить отдых в Узбекистане самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • 7 завтраков, новогодний ужин в ресторане и 6 разнообразных обедов
  • Проживание в отелях 3* в Ташкенте, Бухаре и Самарканде Новогодний банкет в ресторане
  • Билеты на поезда Ташкент-Бухара и Самарканд-Ташкент (эконом-класс)
  • Мастер-класс по приготовлению плова и ужин в семье
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Билеты до Ташкента и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента
Завершение: Аэропорт Ташкента. Выбирайте вечерние рейсы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЗимниеЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараСамаркандТашкент-ситиНовогодние 2024Новогодние туры 2024

Похожие туры из Ташкента

Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Ташкент, аэропорт, утро
18 мая
26 мая
27 мая
28 мая
100 000 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Аэропорт Ташкента
14 сен
13 окт
30 окт
$915 за человека
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
102 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
All Airlines
ХорошоТам