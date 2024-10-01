3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 фев в 08:00
28 фев в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
2 дня 18 часов
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Начало: По договоренности с туристом
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие по Узбекистану — страну с богатейшей историей, где оживают легенды прошлого, а традиции народа гармонично переплетаются с потрясающей архитектурой»
Завтра в 05:00
26 фев в 05:00
$950 за всё до 3 чел.
6 дней
Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
Услышать древние легенды, побывать в мечетях и этнической деревне, перепробовать манты и плов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
«А ещё мы поведаем вам множество легенд и реальных историй — будет интересно»
Завтра в 08:00
4 мар в 08:00
$1500 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 октября 2024Добрый день! Нам очень все понравилось. Отличная организация: отели, гиды, перемещения)
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мифы и легенды»
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