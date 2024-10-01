Откройте для себя мифы и легенды Ташкента с нашими турми

Найдено 3 тура в категории «Мифы и легенды» в Ташкенте на русском языке, цены от $950. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
На машине
1 отзыв
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 фев в 08:00
28 фев в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
2 дня 18 часов
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Начало: По договоренности с туристом
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие по Узбекистану — страну с богатейшей историей, где оживают легенды прошлого, а традиции народа гармонично переплетаются с потрясающей архитектурой»
Завтра в 05:00
26 фев в 05:00
$950 за всё до 3 чел.
Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
На машине
6 дней
Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
Услышать древние легенды, побывать в мечетях и этнической деревне, перепробовать манты и плов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
«А ещё мы поведаем вам множество легенд и реальных историй — будет интересно»
Завтра в 08:00
4 мар в 08:00
$1500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
  2. На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
  3. Из нынешней столицы в прежние: Ташкент, Самарканд и Бухара
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Площадь Независимости
  4. Сиабский Базар
  5. Обсерватория Улугбека
  6. Площадь Регистан
Сколько стоит тур в Ташкенте в феврале 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 тура от 950 до 1500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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