Описание билета
Вас хотят закрыть дома на целую неделю. Не бывать этому. Покупайте билет до Ташкента. Вы прекрасно проведете эту неделю, согреетесь под лучами еще теплого солнца и попробуете восточных вкусностей. Тур начнется из Ташкента и пройдет по всем историческим городам Узбекистана. Базары Самарканда, Бухары и Хивы ждут Вас.
Возьмите фотоаппарат с собой. Это поездка будет самой лучшей, что Вы сможете подарить себе и Вашей семье.
Программа тура по дням
Ташкент - прибытие
В этот день мы соберем всех желающих в Ташкенте.
После обеда экскурсия по городу
Ташкент - Самарканд
Ранним рейсом поедем на скоростном поезде в Самарканд. Разместимся в гостинице.
Поедем кушать плов
во второй половине дня намечена экскурсия по городу - посетим Мавзолей Гур Эмир и площадь Регистан
На ужин нас ждут в ресторане Каримбек
Самарканд
Завтрак. Продолжение экскурсии по городу. Посещение обсерватории Улугбека, Затем посмотрим Некрополь Шахи Зинда, мечеть Биби ханум. На восточном базаре Сиаб попробуем разных вкусностей.
На обед нас ждут самые вкусные узбекские пельмени Чучвара.
После обеда выезд в кишлак Кони Гиль. Тут Вы научитесь делать шелковую бумагу. Посмотрите как живет местное население.
Вечером нас ждут на дегустации Самаркандских вин на заволе им. В. Ховренко.
Ужин в ресторане Самарканд
Самарканд - Бухара
После завтрака выезжаем в Бузару на скоростном поезде.
По приезду вна вокзал, пойдем смотреть интересные постройки советского времени в городе Каган. Затем поедем в Бухару (11 км). Разместимся в гостинице и пойдем на обед в одну из Чайхан на площади Ляби Хауз. После обеда начнется первое знакомство с городом. Выц посетите самые знаменитые исторические объекты на площади Ляби Хауз.
Ужин в национальном доме у Достона
Бухара
Завтрак. Продолжение экскурсии по Бухаре -
Вы посетите площадь Калян, Крепость Арк и мавзолей Саманидов.
После обеда в ретсораня Олд Бухара будет свободное время погулять под крытыми куполами старой Бухары и присмотреть себе сувениров на память.
Ужин накроем в ресторане Олд Хаус
Бухара - Хива
Сегодня предстоит долгая дорога через пустыню в следующий оазис под названием Хорезм. Нас ждут в доброй и старой Хиве. Хива - это музей под открытым небом, где Вас будут окружать старые здания эпохи хорезмских ханов.
Обед мы устроим в виде пикника по дороге (будут шашлык и сладости)
По приезду в Хиву дадим своболное время размять ножки после долгого переезда и ужин устроим в одном из местных ресторанов.
Хива
Экскурсия по городу. Сегодня в программе знакомство с комплексом Ичан кала.
Мы будем прерываться на обед (накроем на террасе или на крыше одного из домов
Ужин будет организован в ресторане Мирза Баши
Хива - Ургенч-Ташкент
С утра едем к старым крепостям. Увидим реку Аму Дарья. Погуляем в степи. К обеду нас ждут в каракалпакской юрте.
К вечеру вернемся в Ургенч в одну из самых знаменитых рыбожарок. Отведаем рыбу по Аму Дарьински и поедем в а/порт. Нас ждет самолет на Ташкент.
По прибытию в Ташкент - размещение в гостинице.
Ташкент
Сегодня готовимся к вылету домой. пакуем чемоданы. складываем сувениры, форматируем фотографии и отправляем открытки родным и близким. Трансфер в а/порт к вылету Вашего рейса
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение
- Питание полный пансион 1 обязательная кофе пауза в течение дня
- Транспортное обслуживание
- Переезды на поезде
- Входные билеты
- Дегустация вина в Самарканде
- Сопровождающий гид
Что не входит в цену
- Перелет международный
- ПЦР справки
- Алкогольные напитки
- Страховка
Пожелания к путешественнику
иметь при себе действующий отрицательный ПЦР тест на момент заезда