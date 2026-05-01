Мои заказы

Осенний марафон

Вас хотят закрыть дома на целую неделю? Не бывать этому! Покупайте билет до Ташкента
Осенний марафонФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание билета

Вас хотят закрыть дома на целую неделю. Не бывать этому. Покупайте билет до Ташкента. Вы прекрасно проведете эту неделю, согреетесь под лучами еще теплого солнца и попробуете восточных вкусностей. Тур начнется из Ташкента и пройдет по всем историческим городам Узбекистана. Базары Самарканда, Бухары и Хивы ждут Вас.

Возьмите фотоаппарат с собой. Это поездка будет самой лучшей, что Вы сможете подарить себе и Вашей семье.

Программа тура по дням

1 день

Ташкент - прибытие

В этот день мы соберем всех желающих в Ташкенте.

После обеда экскурсия по городу

2 день

Ташкент - Самарканд

Ранним рейсом поедем на скоростном поезде в Самарканд. Разместимся в гостинице.

Поедем кушать плов

во второй половине дня намечена экскурсия по городу - посетим Мавзолей Гур Эмир и площадь Регистан

На ужин нас ждут в ресторане Каримбек

3 день

Самарканд

Завтрак. Продолжение экскурсии по городу. Посещение обсерватории Улугбека, Затем посмотрим Некрополь Шахи Зинда, мечеть Биби ханум. На восточном базаре Сиаб попробуем разных вкусностей.

На обед нас ждут самые вкусные узбекские пельмени Чучвара.

После обеда выезд в кишлак Кони Гиль. Тут Вы научитесь делать шелковую бумагу. Посмотрите как живет местное население.

Вечером нас ждут на дегустации Самаркандских вин на заволе им. В. Ховренко.

Ужин в ресторане Самарканд

4 день

Самарканд - Бухара

После завтрака выезжаем в Бузару на скоростном поезде.

По приезду вна вокзал, пойдем смотреть интересные постройки советского времени в городе Каган. Затем поедем в Бухару (11 км). Разместимся в гостинице и пойдем на обед в одну из Чайхан на площади Ляби Хауз. После обеда начнется первое знакомство с городом. Выц посетите самые знаменитые исторические объекты на площади Ляби Хауз.

Ужин в национальном доме у Достона

5 день

Бухара

Завтрак. Продолжение экскурсии по Бухаре -

Вы посетите площадь Калян, Крепость Арк и мавзолей Саманидов.

После обеда в ретсораня Олд Бухара будет свободное время погулять под крытыми куполами старой Бухары и присмотреть себе сувениров на память.

Ужин накроем в ресторане Олд Хаус

6 день

Бухара - Хива

Сегодня предстоит долгая дорога через пустыню в следующий оазис под названием Хорезм. Нас ждут в доброй и старой Хиве. Хива - это музей под открытым небом, где Вас будут окружать старые здания эпохи хорезмских ханов.

Обед мы устроим в виде пикника по дороге (будут шашлык и сладости)

По приезду в Хиву дадим своболное время размять ножки после долгого переезда и ужин устроим в одном из местных ресторанов.

7 день

Хива

Экскурсия по городу. Сегодня в программе знакомство с комплексом Ичан кала.

Мы будем прерываться на обед (накроем на террасе или на крыше одного из домов

Ужин будет организован в ресторане Мирза Баши

8 день

Хива - Ургенч-Ташкент

С утра едем к старым крепостям. Увидим реку Аму Дарья. Погуляем в степи. К обеду нас ждут в каракалпакской юрте.

К вечеру вернемся в Ургенч в одну из самых знаменитых рыбожарок. Отведаем рыбу по Аму Дарьински и поедем в а/порт. Нас ждет самолет на Ташкент.

По прибытию в Ташкент - размещение в гостинице.

9 день

Ташкент

Сегодня готовимся к вылету домой. пакуем чемоданы. складываем сувениры, форматируем фотографии и отправляем открытки родным и близким. Трансфер в а/порт к вылету Вашего рейса

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание полный пансион 1 обязательная кофе пауза в течение дня
  • Транспортное обслуживание
  • Переезды на поезде
  • Входные билеты
  • Дегустация вина в Самарканде
  • Сопровождающий гид
Что не входит в цену
  • Перелет международный
  • ПЦР справки
  • Алкогольные напитки
  • Страховка
Пожелания к путешественнику

иметь при себе действующий отрицательный ПЦР тест на момент заезда

Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Наргиза
Наргиза — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добрый день, Меня зовут Наргиза. Я автор туров по Центральной Азии, в частности по Узбекистану. Имею за плечами более 25 летний опыт работы с туристами из Европы, России, Индии, Китая. Моя цель в
читать дальшеуменьшить

туризме - не останавливаться на достигнутом и не объезжать объезженные достопримечательности, а открывать и создавать новые "магнитики", куда в последствии я привезу Вас и Ваших друзей. Напишите мне, что Вас интересует и я составлю захватывающий тур. Вы нисколько не пожалеете, что выбрали меня в качестве Вашего соавтора. Я говорю на русском, немецком, английском языках.

Похожие туры на «Осенний марафон»

Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
На машине
5 дней
99 отзывов
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
$560 за человека
Индивидуальный тур по Узбекистану: Ташкент, Самарканд и Бухара только для вас
На машине
8 дней
11 отзывов
Индивидуальный тур по Узбекистану: Ташкент, Самарканд и Бухара только для вас
Побывать на родине Тамерлана, увидеть старинные мечети и медресе и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время - по договорённости
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$850 за человека
На автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента: индивидуальный тур
На машине
2 дня
6 отзывов
На автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента: индивидуальный тур
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$630 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур: древние города Таджикистана, Фанские горы и Семь озёр
На машине
3 дня
3 отзыва
Индивидуальный тур: древние города Таджикистана, Фанские горы и Семь озёр
Полюбоваться водоёмами, погостить в традиционном горном доме и осмотреть археологические сокровища
Начало: Ташкент, точное место и время по договорённости
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
$760 за всё до 2 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
от 74 438 ₽ за человека