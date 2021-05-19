Полезная информация о Термезе

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Местное время в Термезе
00:0716
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇿 Узбекистан
Название городаТермез
По-английскиTirmiz
Столица регионаТермез является столицей региона
Население города140 385 чел.
АэропортТермез TMJ
Часовой поясAsia/Samarkand
Средняя высота304 м. от уровня моря

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Термез

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