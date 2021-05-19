Полезная информация о Термезе
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Местное время в Термезе
00:0716
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇿 Узбекистан
|Название города
|Термез
|По-английски
|Tirmiz
|Столица региона
|Термез является столицей региона
|Население города
|140 385 чел.
|Аэропорт
|Термез TMJ
|Часовой пояс
|Asia/Samarkand
|Средняя высота
|304 м. от уровня моря
Где находится Термез на карте
Термез