От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан
Увидеть пустыню Кызылкум, осмотреть главные медресе и погулять по площади Регистан
Начало: Аэропорт Хивы, 14:00 (возможна встреча в другое вр...
«Затем — мечеть Биби-Ханум, возведённая в честь любимой жены Тимура»
4 янв в 14:00
$870 за человека
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
«Осмотрите внутренний город Ичан-Кала в Хиве, архитектурные ансамбли Пои-Калян и Ляби-Хауз в Бухаре, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-Ханум в Самарканде»
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
159 000 ₽ за человека
Новый год в сердце Востока: Хива, Бухара и Самарканд, тур по главным локациям с праздничным ужином
Полюбоваться древними дворцами и мечетями, увидеть пустыню Кызылкум и исследовать мавзолей Гур-Эмир
Начало: Аэропорт «Ургенч», 14:00. Возможно любое время вст...
«Увидите главные достопримечательности Хивы, Бухары и Самарканда: ансамбль Боло-Хауз, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда и многое другое»
30 дек в 14:00
$1225 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ургенч в категории «Мечеть Биби-Ханым»
Самые популярные туры этой рубрики в Ургенч
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ургенч
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Ургенч в ноябре 2025
Сейчас в Ургенч в категории "Мечеть Биби-Ханым" можно забронировать 3 тура от 870 до 159 000.
Туры на русском языке в Ургенч (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Мечеть Биби-Ханым», цены от $870. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь