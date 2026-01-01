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Туры со скидкой в Ургенч до 20%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Ургенч на русском языке, цены от $871, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
9 дней
-
10%
5 отзывов
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Начало: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
1 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$871$967 за человека
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
На машине
7 дней
-
10%
5 отзывов
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
143 100 ₽159 000 ₽ за человека
От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан
На машине
8 дней
-
20%
От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан
Увидеть пустыню Кызылкум, осмотреть главные медресе и погулять по площади Регистан
Начало: Аэропорт Хивы, 14:00 (возможна встреча в другое вр...
3 янв в 08:00
$919$1148 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ургенч в категории «Скидки»

Самые популярные туры этой рубрики в Ургенч
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. 5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент;
  2. Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент;
  3. От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан.
Сколько стоит тур в Ургенч в июле 2026
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