Заразилось 1

Умерло 0

Выздоровело 0

Болеют сейчас 1

Летальность 0% около 0 чел. на 1000 заболевших

В Вануату находится 0%, 1 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них никто не умер, а всего болеющих по последней информации 1 человек



По данным 11 ноября 2020, всего в мире заразились 51 810 889 человек, выздоровело 36 395 975, умерло 1 279 550, болеющих 14 135 364 человека

Сколько заболевших коронавирусом в Вануату График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Вануату, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Вануату и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 2.47%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Вануату от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Вануату по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло 11 ноя 2020 1 0 10 ноя 2020 1 +1 0 * "0" или "—", могут означать, что данных нет