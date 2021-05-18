Полезная информация о Белфасте

Что нужно знать о Белфасте: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Белфасте
20:0734
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇧 Великобритания
Название городаБелфаст
По-английскиBelfast
Столица регионаБелфаст является столицей региона
Население города274 770 чел.
АэропортыБелфаст BFS, Белфаст (городской) BHD
Часовой поясEurope/London
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Белфаст на карте

Белфаст фото города
Белфаст

Когда лучше лететь в Белфаст

Расписание авиа-рейсов