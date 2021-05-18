Полезная информация о Белфасте
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Местное время в Белфасте
20:0734
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇧 Великобритания
|Название города
|Белфаст
|По-английски
|Belfast
|Столица региона
|Белфаст является столицей региона
|Население города
|274 770 чел.
|Аэропорты
|Белфаст BFS, Белфаст (городской) BHD
|Часовой пояс
|Europe/London
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Белфаст на карте
Белфаст